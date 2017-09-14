Потенціал мали, мають сауди і Венесуела.
Не менш важливим є, як їм збираються скористатися.
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 13:51
Додано: П'ят 09 тра, 2025 13:56
Кого як. Виконавці облави не вникали в ситуацію, з метою "устрашенія мажорної частини апщественності" та для піар-картинки всіх везли в тц. А там вже по різному - в кого просто законна відстрочка/бронювання того відпустили наступного дня (безкоштовний ночліг з віконцем у клітинку), а хто прям дуже примазаний то тих відпустили ще ввечері чи по дорозі, як тільки вони дозвонились до свого "ви_знаєте_хто_я_такий?"
Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:01
сауди і венесуельці ніяк, їм в середньовічному феодалізмі нормас
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 09 тра, 2025 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:05
Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:07
Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:25
Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:41
Навіть не збираюся відкривати це лайно. Вже весь світ знає, що в пустому квадратику має бути "інформаційно-цифрове", бо воно вже настало по факту. Але автор очевидно ̶на̶с̶т̶і̶л̶ь̶к̶и̶ ̶т̶у̶п̶и̶й̶ досі не в курсі, і поки він намагається зробити "сенсацію", повідомивши про давно відоме, зазначу, що вже є назва і наступного етапу розвитку людства.
ПС. Бетон, шо там з орєшніком?
Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:44
То знайди різницю, Фокс
ЧЕТВЕР 24 КВІТНЯ 2025
Трамп зазначив, що Росія готова до переговорів та укладення мирної угоди.
"Я вважаю, у нас є домовленість з Росією. Нам слід домовитися з Зеленським. І я сподіваюся, що Зеленський... Я думав, що з ним буде легше домовитися. Поки що це виявилось складніше, але нічого страшного. Це нормально. Але я думаю, що у нас є домовленість з обома. Я сподіваюся, вони це зроблять", - сказав Трамп.
І на сьогодні:
Трамп: "США требуют, в идеале, 30-дневного безусловного прекращения огня. Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдено... Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции".
"Это прекращение огня должно в конце концов привести к мирному соглашению. Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги"...* (С)
_________________________________
Тобто було СПОЧАТКУ перемовини-домовляння. З цим Трамп і стрибав..
А стало: спочатку припинення вогню і через оце припинення вогню до перемовин-домовлянь.
Якого ж варіанту дотримується і досі пу наявне - першого. Перемовини без припинення бойових дій.
А Трамп тепер став на сторону Зе - спочатку РПВ. Ще й забув, що вже домовився з пу, і справа була лише домовитись з Зе.
Хоча це по суті -- оте давнішнє "просто перестать стрєлять!")))))))))))))
І якщо пу не погодиться, то санкції йому.
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То які закиди до отого братиславського?((
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 09 тра, 2025 14:51, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Шоза мухльож
Було з Боку Зе - "дайте нам залізобетонні гарантії (читай НАТО), потім вже будемо чухатись з бкдь-якими мирними ініціативам"
Стало з боку Зе - "ми вже на все згодні"
Але поки до цього дійшло буи втрачені місяці для тиску на москву, бо Зе "взяв вогонь на себе" в якості яструба війни
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