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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 137971379813799138001380113802>
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 13:51

  flyman написав:трохи про стратегії розвитку людства, заодно чому США має і надалі потенціал росту, а модель РФ

Потенціал мали, мають сауди і Венесуела.
Не менш важливим є, як їм збираються скористатися.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 13:56

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:й закінчилось чим? тих, в кого резерв+ норм - відпустили?

ну й до чого ви хилите, це стадія прийняття така? Спочатку цілий рік турбопатріоти заперечували бусифікацію взагалі як явище, потім змінили пластинку на "одиничні випадки", потім по хотабівські "в буса заламувати без поліції незаконно, але так їм і треба ухилянтам", тепер у вас нова фішка "запакували з нормальним резерв+? нічого страшного - зате одну ніч нашару переночував у підвалі тцк"

це ви як в класичному накидування щось кажете, щось не кажете... я уточнив конкретне питання - тих в кого відстрочка в Резерві+ - їх відпустили? ви не відповіли прямо. й через який час відпустили - дійсно під ранок? наче прості питання...

Кого як. Виконавці облави не вникали в ситуацію, з метою "устрашенія мажорної частини апщественності" та для піар-картинки всіх везли в тц. А там вже по різному - в кого просто законна відстрочка/бронювання того відпустили наступного дня (безкоштовний ночліг з віконцем у клітинку), а хто прям дуже примазаний то тих відпустили ще ввечері чи по дорозі, як тільки вони дозвонились до свого "ви_знаєте_хто_я_такий?"
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:01

  detroytred написав:
  flyman написав:трохи про стратегії розвитку людства, заодно чому США має і надалі потенціал росту, а модель РФ

Потенціал мали, мають сауди і Венесуела.
Не менш важливим є, як їм збираються скористатися.

сауди і венесуельці ніяк, їм в середньовічному феодалізмі нормас
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 09 тра, 2025 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:05

  flyman написав:сауди і венесуельці ніяк

Мова про потенціал, як таковий.
Для цих країн нафтовий.
А не про технологічний, як в американців.

Одні ефективно скористалися наявністю потенціалу (нафтового), другі ні.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:07

  detroytred написав:
  flyman написав:сауди і венесуельці ніяк

Мова про потенціал, як таковий.
Для цих країн нафтовий.
А не про технологічний, як в американців.

Одні ефективно скористалися наявністю потенціалу (нафтового), другі ні.

хто це ці "одні"?
в кого "креативний клас" основний?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:25

  flyman написав:хто це ці "одні"?
в кого "креативний клас" основний?

Наявне ж, що сауди, а не венесуельці.

*Креативний клас* до чого?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:41

  flyman написав:трохи про стратегії розвитку людства, заодно чому США має і надалі потенціал росту, а модель РФ

Навіть не збираюся відкривати це лайно. Вже весь світ знає, що в пустому квадратику має бути "інформаційно-цифрове", бо воно вже настало по факту. Але автор очевидно ̶на̶с̶т̶і̶л̶ь̶к̶и̶ ̶т̶у̶п̶и̶й̶ досі не в курсі, і поки він намагається зробити "сенсацію", повідомивши про давно відоме, зазначу, що вже є назва і наступного етапу розвитку людства.

ПС. Бетон, шо там з орєшніком? :wink:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:44

То знайди різницю, Фокс

ЧЕТВЕР 24 КВІТНЯ 2025
Трамп зазначив, що Росія готова до переговорів та укладення мирної угоди.
"Я вважаю, у нас є домовленість з Росією. Нам слід домовитися з Зеленським. І я сподіваюся, що Зеленський... Я думав, що з ним буде легше домовитися. Поки що це виявилось складніше, але нічого страшного. Це нормально. Але я думаю, що у нас є домовленість з обома. Я сподіваюся, вони це зроблять", - сказав Трамп.
https://www.rbc.ua/rus/news/mi-domovili ... 56187.html

І на сьогодні:
Трамп: "США требуют, в идеале, 30-дневного безусловного прекращения огня. Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдено... Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции".
"Это прекращение огня должно в конце концов привести к мирному соглашению. Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги"...* (С)
_________________________________
Тобто було СПОЧАТКУ перемовини-домовляння. З цим Трамп і стрибав..
А стало: спочатку припинення вогню і через оце припинення вогню до перемовин-домовлянь.
Якого ж варіанту дотримується і досі пу наявне - першого. Перемовини без припинення бойових дій.

А Трамп тепер став на сторону Зе - спочатку РПВ. Ще й забув, що вже домовився з пу, і справа була лише домовитись з Зе.
Хоча це по суті -- оте давнішнє "просто перестать стрєлять!")))))))))))))
І якщо пу не погодиться, то санкції йому.
________________________________
То які закиди до отого братиславського?((
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 09 тра, 2025 14:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:ПС. Бетон, шо там з орєшніком?

то саме що й з нашими погрозами повбивати всяких Фіцо та Сі прямо на червоній площі))
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:ОЧАТКУ перемовини-домовляння. З цим Трамп і стрибав..
А стало: спочатку припинення вогню і через оце припинення вогню до перемовин-домовлянь.
Якого ж варіанту дотримується і досі пу наявне - першого. Перемовини без припинення бойових дій.

А Трамп тепер став на сторону Зе - РПВ.
Хоча це по суті -- оте давнішнє "просто перестать стрєлять!")))))


Шоза мухльож
Було з Боку Зе - "дайте нам залізобетонні гарантії (читай НАТО), потім вже будемо чухатись з бкдь-якими мирними ініціативам"
Стало з боку Зе - "ми вже на все згодні"
Але поки до цього дійшло буи втрачені місяці для тиску на москву, бо Зе "взяв вогонь на себе" в якості яструба війни
fox767676
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