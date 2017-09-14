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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1379813799138001380113802>
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:54

  fox767676 написав:Але поки до цього дійшло буи втрачені місяці для тиску на москву, бо Зе "взяв вогонь на себе" в якості яструба війни

А хіба хтось тиснув на Москву ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:56

  fox767676 написав:
  detroytred написав:ОЧАТКУ перемовини-домовляння. З цим Трамп і стрибав..
А стало: спочатку припинення вогню і через оце припинення вогню до перемовин-домовлянь.
Якого ж варіанту дотримується і досі пу наявне - першого. Перемовини без припинення бойових дій.

А Трамп тепер став на сторону Зе - РПВ.
Хоча це по суті -- оте давнішнє "просто перестать стрєлять!")))))


Шоза мухльож
Було з Боку Зе - "дайте нам залізобетонні гарантії (читай НАТО), потім вже будемо чухатись з бкдь-якими мирними ініціативам"
Стало з боку Зе - "ми вже на все згодні"
Але поки до цього дійшло буи втрачені місяці для тиску на москву, бо Зе "взяв вогонь на себе" в якості яструба війни

Да, мухлеж --- подивись на предмет.
Мова про зміну в Трампа.
Про Трампа мова.
Що тепер він став на позицію (теперішню!) позицію Зе.
Спочатку - рпв і через нього до миру.

Повернись і подивись на цитату.
І надай конкретно де там щось не так.
А ти Зе чомусь сунеш. Ще й за мухлеж кажеш.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:00

Зеленський заявив, що РФ треба покарати так само, як нацистів після Другої світової
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:08

  detroytred написав:
  flyman написав:хто це ці "одні"?
в кого "креативний клас" основний?

Наявне ж, що сауди, а не венесуельці.

*Креативний клас* до чого?

до успішного розвитку
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:13

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:хто це ці "одні"?
в кого "креативний клас" основний?

Наявне ж, що сауди, а не венесуельці.

*Креативний клас* до чого?

до успішного розвитку

Ну і хто в саудів був отим креативним класом основним?

Отже факт, що за наявності потенціалів в саудів та венесуельців успішно скористатися ним змогли тільки сауди.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:16

  fox767676 написав:
  detroytred написав:ОЧАТКУ перемовини-домовляння. З цим Трамп і стрибав..
А стало: спочатку припинення вогню і через оце припинення вогню до перемовин-домовлянь.
Якого ж варіанту дотримується і досі пу наявне - першого. Перемовини без припинення бойових дій.

А Трамп тепер став на сторону Зе - РПВ.
Хоча це по суті -- оте давнішнє "просто перестать стрєлять!")))))


Шоза мухльож
Було з Боку Зе - "дайте нам залізобетонні гарантії (читай НАТО), потім вже будемо чухатись з бкдь-якими мирними ініціативам"
Стало з боку Зе - "ми вже на все згодні"
Але поки до цього дійшло буи втрачені місяці для тиску на москву, бо Зе "взяв вогонь на себе" в якості яструба війни

колиь був такий анекдот, чим відрізніється телевізар від Б? тим що ящик спочатку показує, потім ламаєццо, а друге навпаки
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:22

  detroytred написав:ЧЕТВЕР 24 КВІТНЯ 2025
Трамп зазначив, що Росія готова до переговорів та укладення мирної угоди.
"Я вважаю, у нас є домовленість з Росією. Нам слід домовитися з Зеленським. І я сподіваюся, що Зеленський... Я думав, що з ним буде легше домовитися. Поки що це виявилось складніше, але нічого страшного. Це нормально. Але я думаю, що у нас є домовленість з обома. Я сподіваюся, вони це зроблять", - сказав Трамп.
https://www.rbc.ua/rus/news/mi-domovili ... 56187.html

І на сьогодні:
Трамп: "США требуют, в идеале, 30-дневного безусловного прекращения огня. Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдено... Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции".
"Это прекращение огня должно в конце концов привести к мирному соглашению. Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги"...* (С)
_________________________________
Тобто було СПОЧАТКУ перемовини-домовляння. З цим Трамп і стрибав..
А стало: спочатку припинення вогню і через оце припинення вогню до перемовин-домовлянь.
Якого ж варіанту дотримується і досі пу наявне - першого. Перемовини без припинення бойових дій.

А Трамп тепер став на сторону Зе - спочатку РПВ. Ще й забув, що вже домовився з пу, і справа була лише домовитись з Зе.
Хоча це по суті -- оте давнішнє "просто перестать стрєлять!")))))))))))))
І якщо пу не погодиться, то санкції йому.
________________________________
То які закиди до отого братиславського?((


"Просто перестать стрєлять" - це єдиний реальний варіант закінчення цієї війни.
Я це писав ще півтора роки тому!!!
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:23

  flyman написав:колиь був такий анекдот, чим відрізніється телевізар від Б? тим що ящик спочатку показує, потім ламаєццо, а друге навпаки

Дик, це саме найкумедніше -- що степерешні заяви усіх від Зе до Стармера, Трампа (про припинення вогню) є отим самим "просто перестать стрелять" Зе ще за часів Порошенка.

Бо іншого рішення рівняння, окрім перемоги одного з поразкою другого, нема.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:24

  andrijk777 написав:"Просто перестать стрєлять" - це єдиний реальний варіант закінчення цієї війни.
Я це писав ще півтора роки тому!!!

І Лапей.

Ну і оскільки вище надали "Зеленський заявив, що РФ треба покарати так само, як нацистів після Другої світової", то, гадаю, що по-техеньку знов буде черговий розворот. Від рпв підемо знов до Перемоги.
Хоча скоріше не по-техеньку розворот, а швидко, впевнено і потужно.
Карт-бланш є. Зброя, гроші.
Перемога, покарання, контрибуції-репарації. Ще й Кубань і т.д.
А якщо ще й Трамп добре зайде в лижню, то й владивосток.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:54

  prodigy написав:
Зеленський заявив, що РФ треба покарати так само, як нацистів після Другої світової

РФ це держава а нацисти люди. ???
ФРН після 2С допомагали усі цивілізовані країни а не НДР , кого покарали?
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