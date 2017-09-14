detroytred написав:ОЧАТКУ перемовини-домовляння. З цим Трамп і стрибав.. А стало: спочатку припинення вогню і через оце припинення вогню до перемовин-домовлянь. Якого ж варіанту дотримується і досі пу наявне - першого. Перемовини без припинення бойових дій.
А Трамп тепер став на сторону Зе - РПВ. Хоча це по суті -- оте давнішнє "просто перестать стрєлять!")))))
Шоза мухльож Було з Боку Зе - "дайте нам залізобетонні гарантії (читай НАТО), потім вже будемо чухатись з бкдь-якими мирними ініціативам" Стало з боку Зе - "ми вже на все згодні" Але поки до цього дійшло буи втрачені місяці для тиску на москву, бо Зе "взяв вогонь на себе" в якості яструба війни
Да, мухлеж --- подивись на предмет. Мова про зміну в Трампа. Про Трампа мова. Що тепер він став на позицію (теперішню!) позицію Зе. Спочатку - рпв і через нього до миру.
Повернись і подивись на цитату. І надай конкретно де там щось не так. А ти Зе чомусь сунеш. Ще й за мухлеж кажеш.
detroytred написав:ОЧАТКУ перемовини-домовляння. З цим Трамп і стрибав.. А стало: спочатку припинення вогню і через оце припинення вогню до перемовин-домовлянь. Якого ж варіанту дотримується і досі пу наявне - першого. Перемовини без припинення бойових дій.
А Трамп тепер став на сторону Зе - РПВ. Хоча це по суті -- оте давнішнє "просто перестать стрєлять!")))))
Шоза мухльож Було з Боку Зе - "дайте нам залізобетонні гарантії (читай НАТО), потім вже будемо чухатись з бкдь-якими мирними ініціативам" Стало з боку Зе - "ми вже на все згодні" Але поки до цього дійшло буи втрачені місяці для тиску на москву, бо Зе "взяв вогонь на себе" в якості яструба війни
колиь був такий анекдот, чим відрізніється телевізар від Б? тим що ящик спочатку показує, потім ламаєццо, а друге навпаки
detroytred написав:ЧЕТВЕР 24 КВІТНЯ 2025 Трамп зазначив, що Росія готова до переговорів та укладення мирної угоди. "Я вважаю, у нас є домовленість з Росією. Нам слід домовитися з Зеленським. І я сподіваюся, що Зеленський... Я думав, що з ним буде легше домовитися. Поки що це виявилось складніше, але нічого страшного. Це нормально. Але я думаю, що у нас є домовленість з обома. Я сподіваюся, вони це зроблять", - сказав Трамп. https://www.rbc.ua/rus/news/mi-domovili ... 56187.html
І на сьогодні: Трамп: "США требуют, в идеале, 30-дневного безусловного прекращения огня. Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдено... Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции". "Это прекращение огня должно в конце концов привести к мирному соглашению. Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги"...* (С) _________________________________ Тобто було СПОЧАТКУ перемовини-домовляння. З цим Трамп і стрибав.. А стало: спочатку припинення вогню і через оце припинення вогню до перемовин-домовлянь. Якого ж варіанту дотримується і досі пу наявне - першого. Перемовини без припинення бойових дій.
А Трамп тепер став на сторону Зе - спочатку РПВ. Ще й забув, що вже домовився з пу, і справа була лише домовитись з Зе. Хоча це по суті -- оте давнішнє "просто перестать стрєлять!"))))))))))))) І якщо пу не погодиться, то санкції йому. ________________________________ То які закиди до отого братиславського?((
"Просто перестать стрєлять" - це єдиний реальний варіант закінчення цієї війни. Я це писав ще півтора роки тому!!!
andrijk777 написав:"Просто перестать стрєлять" - це єдиний реальний варіант закінчення цієї війни. Я це писав ще півтора роки тому!!!
І Лапей.
Ну і оскільки вище надали "Зеленський заявив, що РФ треба покарати так само, як нацистів після Другої світової", то, гадаю, що по-техеньку знов буде черговий розворот. Від рпв підемо знов до Перемоги. Хоча скоріше не по-техеньку розворот, а швидко, впевнено і потужно. Карт-бланш є. Зброя, гроші. Перемога, покарання, контрибуції-репарації. Ще й Кубань і т.д. А якщо ще й Трамп добре зайде в лижню, то й владивосток.