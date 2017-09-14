detroytred написав:ЧЕТВЕР 24 КВІТНЯ 2025 Трамп зазначив, що Росія готова до переговорів та укладення мирної угоди. "Я вважаю, у нас є домовленість з Росією. Нам слід домовитися з Зеленським. І я сподіваюся, що Зеленський... Я думав, що з ним буде легше домовитися. Поки що це виявилось складніше, але нічого страшного. Це нормально. Але я думаю, що у нас є домовленість з обома. Я сподіваюся, вони це зроблять", - сказав Трамп. https://www.rbc.ua/rus/news/mi-domovili ... 56187.html
І на сьогодні: Трамп: "США требуют, в идеале, 30-дневного безусловного прекращения огня. Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдено... Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции". "Это прекращение огня должно в конце концов привести к мирному соглашению. Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги"...* (С) _________________________________ Тобто було СПОЧАТКУ перемовини-домовляння. З цим Трамп і стрибав.. А стало: спочатку припинення вогню і через оце припинення вогню до перемовин-домовлянь. Якого ж варіанту дотримується і досі пу наявне - першого. Перемовини без припинення бойових дій.
А Трамп тепер став на сторону Зе - спочатку РПВ. Ще й забув, що вже домовився з пу, і справа була лише домовитись з Зе. Хоча це по суті -- оте давнішнє "просто перестать стрєлять!"))))))))))))) І якщо пу не погодиться, то санкції йому. ________________________________ То які закиди до отого братиславського?((
"Просто перестать стрєлять" - це єдиний реальний варіант закінчення цієї війни. Я це писав ще півтора роки тому!!!
Как может слабый заставить более сильного шо то диктовать? Бред сивой кобылы и пацаны(НАТО) самые крутые(так многие думали) в мире которые типа за Украину, стоят и молча курят в сортире бычки. А РФ празднует победобесие и дроны туда не летят
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 09 тра, 2025 16:13, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Ну і оскільки вище надали "Зеленський заявив, що РФ треба покарати так само, як нацистів після Другої світової", то, гадаю, що по-техеньку знов буде черговий розворот. Від рпв підемо знов до Перемоги. Хоча скоріше не по-техеньку розворот, а швидко, впевнено і потужно. Карт-бланш є. Зброя, гроші. Перемога, покарання, контрибуції-репарації. Ще й Кубань і т.д. А якщо ще й Трамп добре зайде в лижню, то й владивосток.
Зеленському потрібно одне і тільки одне - продовження його правління. Тому він і запропонував 30-денне перемир"я - за 30 днів вибори не проведеш. В принципі "вічна війна" йому також підходить.
Ці всі його ініціативи, зокрема "покарати так само, як нацистів" це чергове сотрясіння повітря. Нічого з цього не буде але бурна діяльність буде продемонстрована.
Свою місію "просіння зброї" він виконав. Виконав достатньо успішно. Все інше, зокрема до лютого 2022 і після 2025 він робив/робить погано. Я вважаю що замінити(змістити з посади) його(і його Ко) буде дуже важно, або навіть нереально.
detroytred написав:Велика Британія ввела санкції на щонайменше 100 нафтових танкерів тіньового флоту росії, які відповідають за перевезення вантажів на суму понад 24 мільярди доларів з початку 2024 року.
Наша санкційна група давно просувала посилення санкцій проти танкерного флоту.
detroytred написав:Ну і оскільки вище надали "Зеленський заявив, що РФ треба покарати так само, як нацистів після Другої світової", то, гадаю, що по-техеньку знов буде черговий розворот. Від рпв підемо знов до Перемоги. Хоча скоріше не по-техеньку розворот, а швидко, впевнено і потужно. Карт-бланш є. Зброя, гроші. Перемога, покарання, контрибуції-репарації. Ще й Кубань і т.д. А якщо ще й Трамп добре зайде в лижню, то й владивосток.
Зеленському потрібно одне і тільки одне - продовження його правління. Тому він і запропонував 30-денне перемир"я - за 30 днів вибори не проведеш. В принципі "вічна війна" йому також підходить.
Для номерних повторяю вопрос - при чём тут Зеленский, если Путин не согласен прекращать войну ? Совсем не согласен. Вообще не согласен
Путин хочет капитуляции Украины. И ты, лично ты, поддерживаешь эту тему