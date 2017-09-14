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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13799138001380113802>
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:56

Для оптимізму

Велика Британія ввела санкції на щонайменше 100 нафтових танкерів тіньового флоту росії, які відповідають за перевезення вантажів на суму понад 24 мільярди доларів з початку 2024 року.

Наша санкційна група давно просувала посилення санкцій проти танкерного флоту.

Дякуємо союзникам.
https://t.me/ermaka2022/6191
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 16:06

Літачки летять усіх бомблять

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Літачки летять усіх бомблять
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 16:08

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:ЧЕТВЕР 24 КВІТНЯ 2025
Трамп зазначив, що Росія готова до переговорів та укладення мирної угоди.
"Я вважаю, у нас є домовленість з Росією. Нам слід домовитися з Зеленським. І я сподіваюся, що Зеленський... Я думав, що з ним буде легше домовитися. Поки що це виявилось складніше, але нічого страшного. Це нормально. Але я думаю, що у нас є домовленість з обома. Я сподіваюся, вони це зроблять", - сказав Трамп.
https://www.rbc.ua/rus/news/mi-domovili ... 56187.html

І на сьогодні:
Трамп: "США требуют, в идеале, 30-дневного безусловного прекращения огня. Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдено... Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции".
"Это прекращение огня должно в конце концов привести к мирному соглашению. Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги"...* (С)
_________________________________
Тобто було СПОЧАТКУ перемовини-домовляння. З цим Трамп і стрибав..
А стало: спочатку припинення вогню і через оце припинення вогню до перемовин-домовлянь.
Якого ж варіанту дотримується і досі пу наявне - першого. Перемовини без припинення бойових дій.

А Трамп тепер став на сторону Зе - спочатку РПВ. Ще й забув, що вже домовився з пу, і справа була лише домовитись з Зе.
Хоча це по суті -- оте давнішнє "просто перестать стрєлять!")))))))))))))
І якщо пу не погодиться, то санкції йому.
________________________________
То які закиди до отого братиславського?((


"Просто перестать стрєлять" - це єдиний реальний варіант закінчення цієї війни.
Я це писав ще півтора роки тому!!!

Как может слабый заставить более сильного шо то диктовать?
Бред сивой кобылы
и пацаны(НАТО) самые крутые(так многие думали) в мире которые типа за Украину, стоят и молча курят в сортире бычки.
А РФ празднует победобесие и дроны туда не летят
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 09 тра, 2025 16:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 16:12

  detroytred написав:Ну і оскільки вище надали "Зеленський заявив, що РФ треба покарати так само, як нацистів після Другої світової", то, гадаю, що по-техеньку знов буде черговий розворот. Від рпв підемо знов до Перемоги.
Хоча скоріше не по-техеньку розворот, а швидко, впевнено і потужно.
Карт-бланш є. Зброя, гроші.
Перемога, покарання, контрибуції-репарації. Ще й Кубань і т.д.
А якщо ще й Трамп добре зайде в лижню, то й владивосток.

Зеленському потрібно одне і тільки одне - продовження його правління.
Тому він і запропонував 30-денне перемир"я - за 30 днів вибори не проведеш.
В принципі "вічна війна" йому також підходить.

Ці всі його ініціативи, зокрема "покарати так само, як нацистів" це чергове сотрясіння повітря. Нічого з цього не буде але бурна діяльність буде продемонстрована.

Свою місію "просіння зброї" він виконав. Виконав достатньо успішно. Все інше, зокрема до лютого 2022 і після 2025 він робив/робить погано.
Я вважаю що замінити(змістити з посади) його(і його Ко) буде дуже важно, або навіть нереально.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 16:17

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Наявне ж, що сауди, а не венесуельці.

*Креативний клас* до чого?

до успішного розвитку

Ну і хто в саудів був отим креативним класом основним?

Отже факт, що за наявності потенціалів в саудів та венесуельців успішно скористатися ним змогли тільки сауди.

а ну якщо так, то серед феодальних цивілізацій сауди більш прогресивні, але до США їм як до Аляски навкарачки
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 16:19

  detroytred написав:Велика Британія ввела санкції на щонайменше 100 нафтових танкерів тіньового флоту росії, які відповідають за перевезення вантажів на суму понад 24 мільярди доларів з початку 2024 року.

Наша санкційна група давно просувала посилення санкцій проти танкерного флоту.

Дякуємо союзникам.
https://t.me/ermaka2022/6191

І шо ?
Пук в воду , пузыри большие.
Они же её не возят напрямую в Американские и Европейские порты , просто насмешка над Украиной :(
Да і наші керманичі підараси :(
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 09 тра, 2025 16:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 16:20

  andrijk777 написав:.
Я вважаю що замінити(змістити з посади) його(і його Ко) буде дуже важно, або навіть нереально.

при совку казали "незамінних нема"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 16:24

  Бетон написав:Літачки летять усіх бомблять


Ты начитался российской пропаганды, про якобы удар по параду в Мацкве

И продолжаешь постить российскую пропаганду, москаль ты бетоный )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 16:27

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Ну і оскільки вище надали "Зеленський заявив, що РФ треба покарати так само, як нацистів після Другої світової", то, гадаю, що по-техеньку знов буде черговий розворот. Від рпв підемо знов до Перемоги.
Хоча скоріше не по-техеньку розворот, а швидко, впевнено і потужно.
Карт-бланш є. Зброя, гроші.
Перемога, покарання, контрибуції-репарації. Ще й Кубань і т.д.
А якщо ще й Трамп добре зайде в лижню, то й владивосток.

Зеленському потрібно одне і тільки одне - продовження його правління.
Тому він і запропонував 30-денне перемир"я - за 30 днів вибори не проведеш.
В принципі "вічна війна" йому також підходить.


Для номерних повторяю вопрос - при чём тут Зеленский, если Путин не согласен прекращать войну ? Совсем не согласен. Вообще не согласен

Путин хочет капитуляции Украины.
И ты, лично ты, поддерживаешь эту тему
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 16:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Фіцо и Вучич ...

Словакія та Сербія, під час Другої Світової, мали колаборантські "уряди", поставлені Германією. Тобто, пряма співпрацю з Германією

Саме так, як Росія зробила колаборанські "уряди" в ОРДЛО

Представники країн антигітлеровської коаліції, зі зрозумілих причин, не приїхали.

Тому, мені не зрозуміло, а перемогу над ким святкують в РФ, разом с бувшими колаборантськими країнами
pesikot
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  #<1 ... 13799138001380113802>
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