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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13799138001380113802
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 16:47

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Путин хочет капитуляции Украины.
И ты, лично ты, поддерживаешь эту тему

Ти не знаєш що хоче путін. Я писав це не раз з поясненнями, але ти повторяєш це як папуга.
Особисто ти відповідальний за смерті людей зараз, бо особисто ти не хочеш миру(наприклад того що запропонував Трамп).

Я ? Дивно

Твій язик сам лізе в дупу, коли потрібно щось сказати про Путіна

Саме Путін відповідальний за смерті, саме він віддав цей наказ і саме він не хоче миру
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 17:11

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Путин хочет капитуляции Украины.
И ты, лично ты, поддерживаешь эту тему

Ти не знаєш що хоче путін. Я писав це не раз з поясненнями, але ти повторяєш це як папуга.
Особисто ти відповідальний за смерті людей зараз, бо особисто ти не хочеш миру(наприклад того що запропонував Трамп).

Я ? Дивно

Саме Путін відповідальний за смерті, саме він віддав цей наказ і саме він не хоче миру

Для тебе звичайно дивно. Зазвичай люди не вважають себе винними.

Звичайно путін винуватий, це зрозуміло і коню. Але і ти винуватий теж, звичайно значно менше ніж путін. Тому що ти хочеш продовження війни і відповідно продовження смертей.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 17:25

Макрон: "Украина уже почти два месяца назад согласилась на это прекращение огня. Теперь я жду, что Россия сделает то же самое. В противном случае мы будем готовы реагировать решительно, вместе со всеми европейцами и в тесной координации с США"... (С)

Меседж від самого рішучого з коаліції рішучих.

Пригадалось:
19.04.2021
"Ми ніколи не допустимо нових військових операцій на українській землі, і ми повинні знайти спосіб заслужити довіру в цьому відношенні", – сказав він.
https://www.5.ua/svit/makron-zaiavyv-sh ... 42334.html
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 17:28

Поскорее бы.
Є висока ймовірність, що вже цими вихідними в Україні може бути укладено угоду про 30-денне припинення вогню, - канцлер Німеччини Мерц
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 17:49

  _hunter написав:Поскорее бы.
Є висока ймовірність, що вже цими вихідними в Україні може бути укладено угоду про 30-денне припинення вогню, - канцлер Німеччини Мерц

шо там Мерц, продолжит_наливать_на_500ойро/мес баварского "беженцам" или все таки арбайтн придется?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 17:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Зник третій. І навіть на КРЖН не звітує про успіхи в інвестиції в цей ринок.

Вельзевулыч еще явит себя на белом коне
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 17:55

  fox767676 написав:
  Hotab написав:Зник третій. І навіть на КРЖН не звітує про успіхи в інвестиції в цей ринок.

Вельзевулыч еще явит себя на белом коне

А ваша миссия ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:01

  Vadim_ написав:
  fox767676 написав:
  Hotab написав:Зник третій. І навіть на КРЖН не звітує про успіхи в інвестиції в цей ринок.

Вельзевулыч еще явит себя на белом коне

А ваша миссия ?

я на рыжем коне
fox767676
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  #<1 ... 13799138001380113802
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