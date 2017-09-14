pesikot написав:Путин хочет капитуляции Украины. И ты, лично ты, поддерживаешь эту тему
Ти не знаєш що хоче путін. Я писав це не раз з поясненнями, але ти повторяєш це як папуга. Особисто ти відповідальний за смерті людей зараз, бо особисто ти не хочеш миру(наприклад того що запропонував Трамп).
Я ? Дивно
Твій язик сам лізе в дупу, коли потрібно щось сказати про Путіна
Саме Путін відповідальний за смерті, саме він віддав цей наказ і саме він не хоче миру
pesikot написав:Путин хочет капитуляции Украины. И ты, лично ты, поддерживаешь эту тему
Ти не знаєш що хоче путін. Я писав це не раз з поясненнями, але ти повторяєш це як папуга. Особисто ти відповідальний за смерті людей зараз, бо особисто ти не хочеш миру(наприклад того що запропонував Трамп).
Я ? Дивно
Саме Путін відповідальний за смерті, саме він віддав цей наказ і саме він не хоче миру
Для тебе звичайно дивно. Зазвичай люди не вважають себе винними.
Звичайно путін винуватий, це зрозуміло і коню. Але і ти винуватий теж, звичайно значно менше ніж путін. Тому що ти хочеш продовження війни і відповідно продовження смертей.
Макрон: "Украина уже почти два месяца назад согласилась на это прекращение огня. Теперь я жду, что Россия сделает то же самое. В противном случае мы будем готовы реагировать решительно, вместе со всеми европейцами и в тесной координации с США"... (С)