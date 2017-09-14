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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1380113802138031380413805>
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:38

  ЛАД написав:Интересно.
пост Василя-Рівне
....
Интересно, это как - резко поумнели или лицемерие на марше?

Є ще така приземлена причина що у Василя-Рівне просто закінчується(є загроза закінчення) його відмазці від мобілізації.
Саме тому "прийшов час миритись". :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:39

ЛАД

хто б це міг бути ?
  Василь-Рівне написав:нашої влади. СЗЧ, дезертирство, і саме страшне це втрата мотивації воювати далі, навіть на нашому форумі є персонаж який це зробив не маючи для цього жодних законних підстав.
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:41

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Поскорее бы.
Є висока ймовірність, що вже цими вихідними в Україні може бути укладено угоду про 30-денне припинення вогню, - канцлер Німеччини Мерц

Висока ймовірність це десь 3%. :D :D :D Більше не дам.
Іншими словами я в це не вірю на 97%.

Увы, но да :( -- уже пошли заявы "я этого не говорил - меня неправильно поняли" :(
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:47

ЛАД

вам взагалі не гидко підтримувати ті ж самі пости що і сривкін , навіть якщо вних ще є щось недалеке від істини?
я якось нагуглив цього зривкіна, навіть в якомусь "реєстрі ухилянтів" знайшов, але насправді там суцільне сутяжнічество, вже у 2023 судився з мобілізованим за 3 копійки, отримував допомогу як впо, а на форумі депо крутить туди-сюди
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Посмотрел сейчас пост Василя-Рівне

  ЛАД написав:Напевне тому ЗЕ і команда активно просуває ідею миру за будь яких умов

я перепрошую, але тут написана фігня. Правильно буде не мир за будь-яких умов, а мир без будь-яких попередніх умов. Саме цей варіант миру просуває ЗЕ і команда. І з ними можна погодитись. А опція миру за будь-яких умов існує на столі з лютого 22 року і вона передбачає капітуляцію.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Звичайно путін винуватий, це зрозуміло і коню. Але і ти винуватий теж, звичайно значно менше ніж путін. Тому що ти хочеш продовження війни і відповідно продовження смертей.
вибачаюсь, що влажу у цю суперечку, але мені чомусь здавалось, що продовження війни хоче путін. Бо це не Україна зараз проводить мʼясні штурми на всіх напрямках. Але ні, виявляється, путін насправді - це великий миротворець? Ого, які відкриття. Це десь на рівні "вимоги лаврова цілком адекватні", еге ж, andrijk777?
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 19:06

  thenewepic написав:
  andrijk777 написав:Звичайно путін винуватий, це зрозуміло і коню. Але і ти винуватий теж, звичайно значно менше ніж путін. Тому що ти хочеш продовження війни і відповідно продовження смертей.
вибачаюсь, що влажу у цю суперечку, але мені чомусь здавалось, що продовження війни хоче путін. Бо це не Україна зараз проводить мʼясні штурми на всіх напрямках. Але ні, виявляється, путін насправді - це великий миротворець? Ого, які відкриття. Це десь на рівні "вимоги лаврова цілком адекватні", еге ж, andrijk777?

Я десь писав що путін - це великий миротворець. У тебе проблеми з головою? Чи проблеми з розумінням української мови? Я думаю перше бо вже не раз від тебе чув такі звинувачення зі стелі.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 19:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Якого ж варіанту дотримується і досі пу наявне - першого. Перемовини без припинення бойових дій
так а який сенс у перемовинах без припинення бойових дій? Чим вони відрізнятимуться від того, що є зараз? Тільки тим, що делегації перемовників будуть періодично літати туди-сюди? Якщо позиції сторін далекі, то переливання з пустого в порожнє нічого не змінить. Якщо позиції зблизяться, то організувати перемовини - це справа кількох днів.
Пуйло тому і хоче такий варіант, бо він для нього виграшний - "на землі" можна продовжувати бойові дії як заманеться, але на міжнародному рівні при цьому можна вдавати прагення до миру.
Дуже добре, що до Трампа нарешті дійшло, що це просто такий трюк.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 19:12

  fox767676 написав:ЛАД

хто б це міг бути ?
  Василь-Рівне написав:нашої влади. СЗЧ, дезертирство, і саме страшне це втрата мотивації воювати далі, навіть на нашому форумі є персонаж який це зробив не маючи для цього жодних законних підстав.

концепція змінилась (с)(тм)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 19:15

джаст е бізнес ас южуал

  thenewepic написав:
  detroytred написав:Якого ж варіанту дотримується і досі пу наявне - першого. Перемовини без припинення бойових дій
так а який сенс у перемовинах без припинення бойових дій? Чим вони відрізнятимуться від того, що є зараз? Тільки тим, що делегації перемовників будуть періодично літати туди-сюди? Якщо позиції сторін далекі, то переливання з пустого в порожнє нічого не змінить. Якщо позиції зблизяться, то організувати перемовини - це справа кількох днів.
Пуйло тому і хоче такий варіант, бо він для нього виграшний - "на землі" можна продовжувати бойові дії як заманеться, але на міжнародному рівні при цьому можна вдавати прагення до миру.
Дуже добре, що до Трампа нарешті дійшло, що це просто такий трюк.

тому що Сила Сибірі 2 з Сі, а не Північний Потік з Трампом
flyman
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