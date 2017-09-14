andrijk777 написав:Я десь писав що путін - це великий миротворець. У тебе проблеми з головою?
у мене проблем нема. Напряму не писав, але з підтексту так і виходить. Чи ти вважаєш, що ми тут всі ду́рні? Мені все ясно стало ще з того моменту, як ти написав, що вимоги лаврова (віддати повністю 4 області, на секундочку!) - адекватніші, ніж вимоги Зе.
andrijk777 написав:Ти не знаєш що хоче путін. Я писав це не раз з поясненнями, але ти повторяєш це як папуга. Особисто ти відповідальний за смерті людей зараз, бо особисто ти не хочеш миру(наприклад того що запропонував Трамп).
Я ? Дивно
Саме Путін відповідальний за смерті, саме він віддав цей наказ і саме він не хоче миру
Для тебе звичайно дивно. Зазвичай люди не вважають себе винними.
Звичайно путін винуватий, це зрозуміло і коню. Але і ти винуватий теж, звичайно значно менше ніж путін. Тому що ти хочеш продовження війни і відповідно продовження смертей.
Номерні продвигають нову тему - ну Путін винуватий, але винуваті і те, хто не хоче миру ... І мовчать, що миру не хоче Путін
Ніяк із себе не можуть витягнути "Путін не хоче миру"
Навіть, "Звичайно путін винуватий, це зрозуміло і коню.", щоб написати, то з кураторами вели довгі перемовини
Уті-Путі ... )
Запам"ятай, Путін винуватий і він единий, хто не хоче миру
А оце, жертва винувата, що коротку спідницю вдягнула - іди у сраку Віктімизації не буде, якби ти цього не хотів
Є единий винуватець цієї війни, є едина людина, яка не хоче миру - це Путін
andrijk777 написав:Я десь писав що путін - це великий миротворець. У тебе проблеми з головою?
у мене проблем нема. Напряму не писав, але з підтексту так і виходить. Чи ти вважаєш, що ми тут всі ду́рні? Мені все ясно стало ще з того моменту, як ти написав, що вимоги лаврова (віддати повністю 4 області, на секундочку!) - адекватніші, ніж вимоги Зе.
andrijk777 написав:Я десь писав що путін - це великий миротворець. У тебе проблеми з головою?
у мене проблем нема. Напряму не писав, але з підтексту так і виходить. Чи ти вважаєш, що ми тут всі ду́рні? Мені все ясно стало ще з того моменту, як ти написав, що вимоги лаврова (віддати повністю 4 області, на секундочку!) - адекватніші, ніж вимоги Зе.
А они есть/появились? потому как есть ощущение, что он от всех вокруг - кроме второй стороны - чего-то требует...
23.01.2025
Переговоры с РФ будут вестись с сильной позиции, если западные страны, в том числе США, направят в Украину миротворцев, заявил президент . Альтернативным вариантом было бы принятие Украины в НАТО, уверен он.
thenewepic написав:Пуйло тому і хоче такий варіант, бо він для нього виграшний - "на землі" можна продовжувати бойові дії як заманеться, але на міжнародному рівні при цьому можна вдавати прагення до миру. Дуже добре, що до Трампа нарешті дійшло, що це просто такий трюк.
Це наявно.
Але все трохи не так)) Більш цікавим є питання: чому раніше оце саме не дійшло до Зе і Ко? Що можна "на землі" продовжувати бд, як заманеться (тобто планувати і вести контраступ, курську тощо), але при цьому на міжнародному рівні вдавати прагнення до миру. Замість цього лунало про Перемогу, кордони і т.д., заборону перемовин.
Дуже добре, що Трамп пояснив це Зе. І після отого в Овальному від Зе почало лунати про припинення вогню... Бо інакше Зе підставляв цього Трампа по повній.
Точніше Зе пішов ще далі Трампа. Бо в Трампа було про перемовини-домовляння, а Зе удосконалив - одразу про рпв. І тільки вчора Трамп перейшов від пісень про перемовини до припинення вогню безумовно одразу. Про що Лапей та Андрійжк наголошували ще в тому році.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 09 тра, 2025 19:35, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Я десь писав що путін - це великий миротворець. У тебе проблеми з головою?
у мене проблем нема. Напряму не писав, але з підтексту так і виходить. Чи ти вважаєш, що ми тут всі ду́рні? Мені все ясно стало ще з того моменту, як ти написав, що вимоги лаврова (віддати повністю 4 області, на секундочку!) - адекватніші, ніж вимоги Зе.
+ "адекватный лавров" это было сильно)
На російського сайті, якби хтось написав, що Сибіга - адекватний і потрібно залишити Україні 4 області, його б забанили навічно
А тут ... норм ... дискусія ... хоча, знову ці нюанси
andrijk777 написав:Я десь писав що путін - це великий миротворець. У тебе проблеми з головою?
у мене проблем нема. Напряму не писав, але з підтексту так і виходить. Чи ти вважаєш, що ми тут всі ду́рні? Мені все ясно стало ще з того моменту, як ти написав, що вимоги лаврова (віддати повністю 4 області, на секундочку!) - адекватніші, ніж вимоги Зе.
Адекватність чи неадекватність вимог яким-то чином відміняє факт, що за незгоду приходиться платити ціну (загибеллю людей)?
Василь-Рівне написав:нашої влади. СЗЧ, дезертирство, і саме страшне це втрата мотивації воювати далі, навіть на нашому форумі є персонаж який це зробив не маючи для цього жодних законних підстав.
Важко сказати. Можливі варіанти. Тим більше, звідки йому знати є законні підстави чи немає.
fox767676 написав:ЛАД
вам взагалі не гидко підтримувати ті ж самі пости що і сривкін , навіть якщо вних ще є щось недалеке від істини? я якось нагуглив цього зривкіна, навіть в якомусь "реєстрі ухилянтів" знайшов, але насправді там суцільне сутяжнічество, вже у 2023 судився з мобілізованим за 3 копійки, отримував допомогу як впо, а на форумі депо крутить туди-сюди
Та мені і Василю важкувато було + поставити, але що поробиш, коли добре написав.