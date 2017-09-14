Додано: П'ят 09 тра, 2025 19:29

thenewepic написав: Пуйло тому і хоче такий варіант, бо він для нього виграшний - "на землі" можна продовжувати бойові дії як заманеться, але на міжнародному рівні при цьому можна вдавати прагення до миру.

Дуже добре, що до Трампа нарешті дійшло, що це просто такий трюк. Пуйло тому і хоче такий варіант, бо він для нього виграшний - "на землі" можна продовжувати бойові дії як заманеться, але на міжнародному рівні при цьому можна вдавати прагення до миру.Дуже добре, що до Трампа нарешті дійшло, що це просто такий трюк.

Це наявно.Але все трохи не так))Більш цікавим є питання: чому раніше оце саме не дійшло до Зе і Ко?Що можна "на землі" продовжувати бд, як заманеться (тобто планувати і вести контраступ, курську тощо), але при цьому на міжнародному рівні вдавати прагнення до миру.Замість цього лунало про Перемогу, кордони і т.д., заборону перемовин.Дуже добре, що Трамп пояснив це Зе.І після отого в Овальному від Зе почало лунати про припинення вогню...Бо інакше Зе підставляв цього Трампа по повній.Точніше Зе пішов ще далі Трампа. Бо в Трампа було про перемовини-домовляння, а Зе удосконалив - одразу про рпв.І тільки вчора Трамп перейшов від пісень про перемовини до припинення вогню безумовно одразу.Про що Лапей та Андрійжк наголошували ще в тому році.