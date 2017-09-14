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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13802138031380413805
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 19:51

  thenewepic написав:
  ЛАД написав:Посмотрел сейчас пост Василя-Рівне

  ЛАД написав:Напевне тому ЗЕ і команда активно просуває ідею миру за будь яких умов

я перепрошую, але тут написана фігня. Правильно буде не мир за будь-яких умов, а мир без будь-яких попередніх умов. Саме цей варіант миру просуває ЗЕ і команда. І з ними можна погодитись. А опція миру за будь-яких умов існує на столі з лютого 22 року і вона передбачає капітуляцію.

"мир без будь-яких попередніх умов" можливе перемір'я.
Мир без будь-яких попередніх умов не буває.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 19:52

  andrijk777 написав:
  thenewepic написав:......

.... У тебе проблеми з головою? Чи проблеми з розумінням української мови? Я думаю перше бо вже не раз від тебе чув такі звинувачення зі стелі.

А ви й досі сумніваєтеся?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 19:54

Якщо плани в пу отакі, як постійно заявляється з нашого і Ко боку -- захопити всю Україну, зруйнувати і т.д. і тп., то наголошення пропозиції безумовного припинення вогню ----- да це дивосуперінструмент.
Його треба було використовувати навіть з першої ж години повномасштабки.
Тицяти, як палкою, в тушку рфії, наголошуючи, що Україна за негайне безумовне припинення вогню, загибелі людей і т.д.

А робити .... да що хоч.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 20:02

ЛАД
ты включил режим - "меня рашисты ракетами обстреливают, а я крепчаю"

Где мир от Путина ? Его нет

Мир от Путина - это капитуляция Украины, влажная мечта всех форумных хомячков

Но после капитуляции, мира не будет.

Россияне устроят такие чистки, что 1937 год покажется невинной шалостью - уничтожат всё украинское и всех проукраинских

Именно это хочет ЛАД и все остальные Бетоны

Но их тоже уничтожат, по причине - недостаточно помогали.
Они об этом забывают, но это будет
pesikot
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