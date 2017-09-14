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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 19:51
thenewepic написав: ЛАД написав:
Посмотрел сейчас пост Василя-Рівне
ЛАД написав:
Напевне тому ЗЕ і команда активно просуває ідею миру за будь яких умов
я перепрошую, але тут написана фігня. Правильно буде не мир за будь-яких умов
, а мир без будь-яких попередніх умов
. Саме цей варіант миру просуває ЗЕ і команда. І з ними можна погодитись. А опція миру за будь-яких умов
існує на столі з лютого 22 року і вона передбачає капітуляцію.
"мир без будь-яких попередніх умов
" можливе перемір'я.
Мир без будь-яких попередніх умов не буває.
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 19:52
andrijk777 написав: thenewepic написав:
......
.... У тебе проблеми з головою? Чи проблеми з розумінням української мови? Я думаю перше бо вже не раз від тебе чув такі звинувачення зі стелі.
А ви й досі сумніваєтеся?
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 19:54
Якщо плани в пу отакі, як постійно заявляється з нашого і Ко боку -- захопити всю Україну, зруйнувати і т.д. і тп., то наголошення пропозиції безумовного припинення вогню ----- да це дивосуперінструмент.
Його треба було використовувати навіть з першої ж години повномасштабки.
Тицяти, як палкою, в тушку рфії, наголошуючи, що Україна за негайне безумовне припинення вогню, загибелі людей і т.д.
А робити .... да що хоч.
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 20:02
ЛАД
ты включил режим - "меня рашисты ракетами обстреливают, а я крепчаю"
Где мир от Путина ? Его нет
Мир от Путина - это капитуляция Украины, влажная мечта всех форумных хомячков
Но после капитуляции, мира не будет.
Россияне устроят такие чистки, что 1937 год покажется невинной шалостью - уничтожат всё украинское и всех проукраинских
Именно это хочет ЛАД и все остальные Бетоны
Но их тоже уничтожат, по причине - недостаточно помогали.
Они об этом забывают, но это будет
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 20:09
detroytred написав:
...........
Але все трохи не так))
Більш цікавим є питання: чому раніше оце саме не дійшло до Зе і Ко?
Що можна "на землі" продовжувати бд, як заманеться (тобто планувати і вести контраступ, курську тощо), але при цьому на міжнародному рівні вдавати прагнення до миру.
Замість цього лунало про Перемогу, кордони і т.д., заборону перемовин.
Дуже добре, що Трамп пояснив це Зе.
І після отого в Овальному від Зе почало лунати про припинення вогню...
Бо інакше Зе підставляв цього Трампа по повній.
Точніше Зе пішов ще далі Трампа. Бо в Трампа було про перемовини-домовляння, а Зе удосконалив - одразу про рпв.
І тільки вчора Трамп перейшов від пісень про перемовини до припинення вогню безумовно одразу.
Про що Лапей та Андрійжк наголошували ще в тому році.
Ви помидяєтесь.
Треба не "вдавати
прагнення до миру", а дійсно мати його.
Можливо не "за будь-яких умов", але точно не за відмову від будь-яких поступок.
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