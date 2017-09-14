Додано: П'ят 09 тра, 2025 20:18

_hunter написав: А они есть/появились? А они есть/появились?

detroytred написав: Більш цікавим є питання: чому раніше оце саме не дійшло до Зе і Ко?

Що можна "на землі" продовжувати бд, як заманеться (тобто планувати і вести контраступ, курську тощо), але при цьому на міжнародному рівні вдавати прагнення до миру.

Замість цього лунало про Перемогу, кордони і т.д., заборону перемовин Більш цікавим є питання: чому раніше оце саме не дійшло до Зе і Ко?Що можна "на землі" продовжувати бд, як заманеться (тобто планувати і вести контраступ, курську тощо), але при цьому на міжнародному рівні вдавати прагнення до миру.Замість цього лунало про Перемогу, кордони і т.д., заборону перемовин

detroytred написав: Адекватність чи неадекватність вимог яким-то чином відміняє факт, що за незгоду приходиться платити ціну (загибеллю людей)? Адекватність чи неадекватність вимог яким-то чином відміняє факт, що за незгоду приходиться платити ціну (загибеллю людей)?

ЛАД написав: "без будь-яких попередніх умов" можливе перемір'я.

Мир без будь-яких попередніх умов не буває "без будь-яких попередніх умов" можливе перемір'я.Мир без будь-яких попередніх умов не буває

ви б ще цитату за 2023 привели. Так, вимога Зе зараз - припинення вогню по лінії зіткнення без додаткових умов. Тобто так званий "корейський" сценарій.в мене є припущення, чому так - бо якби Україна почала офіційні переговори (не важливо, зупинка вогню є чи нема при цьому), то цей факт би у свідомості лідерів і населення багатьох країн означав, що війна йде до завершення і допомога більше не потрібна і планувати збільшення виробництва зброї також не треба. Що, звичайно, не відповідало б дійсності - переговори паралельно з бойовими діями могли б йти роками, і весь цей час нам би була потрібна допомога партнерів.а за згоду не доведеться платити загибеллю людей, тільки трошки пізніше? Чи росія після того, як отримає 4 області + роззброєння України відгородиться від нас стіною/вирушить на Марс?Ні, росія буде поряд і буде продовжувати свою імперську політику, тільки ми будемо у гіршому становищі, ніж навіть зараз.перемирʼя, що затягнулося на невизначений термін, фактично дорівнює миру. Я не бачу варіанту, щоб ми могли підписати повноцінний мирний договір, враховуючи вимоги росії.