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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1380313804138051380613807>
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 19:51

  thenewepic написав:
  ЛАД написав:Посмотрел сейчас пост Василя-Рівне

  ЛАД написав:Напевне тому ЗЕ і команда активно просуває ідею миру за будь яких умов

я перепрошую, але тут написана фігня. Правильно буде не мир за будь-яких умов, а мир без будь-яких попередніх умов. Саме цей варіант миру просуває ЗЕ і команда. І з ними можна погодитись. А опція миру за будь-яких умов існує на столі з лютого 22 року і вона передбачає капітуляцію.

"без будь-яких попередніх умов" можливе перемір'я.
Мир без будь-яких попередніх умов не буває.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 09 тра, 2025 20:10, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 19:52

  andrijk777 написав:
  thenewepic написав:......

.... У тебе проблеми з головою? Чи проблеми з розумінням української мови? Я думаю перше бо вже не раз від тебе чув такі звинувачення зі стелі.

А ви й досі сумніваєтеся?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 19:54

Якщо плани в пу отакі, як постійно заявляється з нашого і Ко боку -- захопити всю Україну, зруйнувати і т.д. і тп., то наголошення пропозиції безумовного припинення вогню ----- да це дивосуперінструмент.
Його треба було використовувати навіть з першої ж години повномасштабки.
Тицяти, як палкою, в тушку рфії, наголошуючи, що Україна за негайне безумовне припинення вогню, загибелі людей і т.д.

А робити .... да що хоч.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 20:02

ЛАД
ты включил режим - "меня рашисты ракетами обстреливают, а я крепчаю"

Где мир от Путина ? Его нет

Мир от Путина - это капитуляция Украины, влажная мечта всех форумных хомячков

Но после капитуляции, мира не будет.

Россияне устроят такие чистки, что 1937 год покажется невинной шалостью - уничтожат всё украинское и всех проукраинских

Именно это хочет ЛАД и все остальные Бетоны

Но их тоже уничтожат, по причине - недостаточно помогали.
Они об этом забывают, но это будет
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 20:09

  detroytred написав:...........
Але все трохи не так))
Більш цікавим є питання: чому раніше оце саме не дійшло до Зе і Ко?
Що можна "на землі" продовжувати бд, як заманеться (тобто планувати і вести контраступ, курську тощо), але при цьому на міжнародному рівні вдавати прагнення до миру.
Замість цього лунало про Перемогу, кордони і т.д., заборону перемовин.

Дуже добре, що Трамп пояснив це Зе.
І після отого в Овальному від Зе почало лунати про припинення вогню...
Бо інакше Зе підставляв цього Трампа по повній.

Точніше Зе пішов ще далі Трампа. Бо в Трампа було про перемовини-домовляння, а Зе удосконалив - одразу про рпв.
І тільки вчора Трамп перейшов від пісень про перемовини до припинення вогню безумовно одразу.
Про що Лапей та Андрійжк наголошували ще в тому році.

Ви помиляєтесь.
Треба не "вдавати прагнення до миру", а дійсно мати його.
Можливо не "за будь-яких умов", але точно не відмовляючись від будь-яких поступок.
Правильно велись Стамбульські перемовини.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 20:16

  ЛАД написав:Ви помиляєтесь.
Треба не "вдавати прагнення до миру", а дійсно мати його.
Можливо не "за будь-яких умов", але точно не за відмову від будь-яких поступок.

А як відрізнити дійсне прагнення миру від вдавання прагнення миру?

І чим заважає вдавання прагнення миру (бо є якась інша мета - наприклад, звільнення територій, Перемога, покарання агресора), якщо цьго бажання в дійсності нема?
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 09 тра, 2025 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 20:16

  thenewepic написав:
  andrijk777 написав:Я десь писав що путін - це великий миротворець. У тебе проблеми з головою?
у мене проблем нема. Напряму не писав, але з підтексту так і виходить. Чи ти вважаєш, що ми тут всі ду́рні? Мені все ясно стало ще з того моменту, як ти написав, що вимоги лаврова (віддати повністю 4 області, на секундочку!) - адекватніші, ніж вимоги Зе.

Ні, тільки ти і песікот. У тобі був не впевнений, зараз впевнений.
Ти знову все брешеш і перекручуєш мої слова. В черговий раз. Не здивований цим.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 20:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:А они есть/появились?
ви б ще цитату за 2023 привели. Так, вимога Зе зараз - припинення вогню по лінії зіткнення без додаткових умов. Тобто так званий "корейський" сценарій.
  detroytred написав:Більш цікавим є питання: чому раніше оце саме не дійшло до Зе і Ко?
Що можна "на землі" продовжувати бд, як заманеться (тобто планувати і вести контраступ, курську тощо), але при цьому на міжнародному рівні вдавати прагнення до миру.
Замість цього лунало про Перемогу, кордони і т.д., заборону перемовин
в мене є припущення, чому так - бо якби Україна почала офіційні переговори (не важливо, зупинка вогню є чи нема при цьому), то цей факт би у свідомості лідерів і населення багатьох країн означав, що війна йде до завершення і допомога більше не потрібна і планувати збільшення виробництва зброї також не треба. Що, звичайно, не відповідало б дійсності - переговори паралельно з бойовими діями могли б йти роками, і весь цей час нам би була потрібна допомога партнерів.
  detroytred написав:Адекватність чи неадекватність вимог яким-то чином відміняє факт, що за незгоду приходиться платити ціну (загибеллю людей)?
а за згоду не доведеться платити загибеллю людей, тільки трошки пізніше? Чи росія після того, як отримає 4 області + роззброєння України відгородиться від нас стіною/вирушить на Марс?
Ні, росія буде поряд і буде продовжувати свою імперську політику, тільки ми будемо у гіршому становищі, ніж навіть зараз.
  ЛАД написав:"без будь-яких попередніх умов" можливе перемір'я.
Мир без будь-яких попередніх умов не буває
перемирʼя, що затягнулося на невизначений термін, фактично дорівнює миру. Я не бачу варіанту, щоб ми могли підписати повноцінний мирний договір, враховуючи вимоги росії.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 20:19

andrijk777
Це ж чудово, що у тебе, москальського номерного чорта, дупа горить від правди )

PS. До речі, я вже 2 години, як хочу миру.
Де він ?
Ти ж казав, варто мені захотіти, так і буде
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 09 тра, 2025 20:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 20:19

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