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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 20:21
тобто я брешу про те, що ти називав вимоги лаврова "адекватнішими"
andrijk777 написав:
Ти знову все брешеш і перекручуєш мої слова
? Може ти був не в своєму розумі, коли це писав, то так і скажи, претензій не буде.
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thenewepic
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 20:26
thenewepic написав: detroytred написав:
Адекватність чи неадекватність вимог яким-то чином відміняє факт, що за незгоду приходиться платити ціну (загибеллю людей)?
а за згоду не доведеться платити загибеллю людей, тільки трошки пізніше? Чи росія після того, як отримає 4 області + роззброєння України відгородиться від нас стіною/вирушить на Марс?
Ні, росія буде поряд і буде продовжувати свою імперську політику, тільки ми будемо у гіршому становищі, ніж навіть зараз.
Во!
От саме цим і треба аргументувати, що ПОТІМ ціна буде ще вища.
Це аргумент.
(А адекватність чи неадекватність - це дуже розмите поняття).
Але тоді незадача виникає.
Оркостан свій напад аргументує, що потім би ціна для нього була ще більше. Коли Україна посилилася б і пішла відвойовувати Крим, Ордло.
І зараз продовження аргументує так само - бо якщо не завершить, то потім ціна буде більша.
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 20:27
thenewepic написав: _hunter написав:
А они есть/появились?
ви б ще цитату за 2023 привели. Так, вимога Зе зараз - припинення вогню по лінії зіткнення без додаткових умов. Тобто так званий "корейський" сценарій.
Так то ж временно - на 30 дней. При этом отказавшись от ранее предложенного такого же временного. А мы, вроде, про что-то условно-постоянное говорили?
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 20:31
detroytred написав: ЛАД написав:
Ви помиляєтесь.
Треба не "вдавати
прагнення до миру", а дійсно мати його.
Можливо не "за будь-яких умов", але точно не за відмову від будь-яких поступок.
А як відрізнити дійсне прагнення миру від вдавання прагнення миру?
І чим заважає вдавання прагнення миру (бо є якась інша мета - наприклад, звільнення територій, Перемога, покарання агресора), якщо цьго бажання в дійсності нема?
Вы сами писали:
Адекватність чи неадекватність вимог яким-то чином відміняє факт, що за незгоду приходиться платити ціну (загибеллю людей)?
Відрізнити складно, нічим не заважає.
Але прийдеться платити ціну.
Я хочу не ИБД (имитации бурной деятельности), А РЕЗУЛЬТАТА. Хотя вполне допускаю, что его не удастся добиться даже при самом горячем желании.
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 20:32
_hunter написав: thenewepic написав: _hunter написав:
А они есть/появились?
ви б ще цитату за 2023 привели. Так, вимога Зе зараз - припинення вогню по лінії зіткнення без додаткових умов. Тобто так званий "корейський" сценарій.
Так то ж временно - на 30 дней. При этом отказавшись от ранее предложенного такого же временного. А мы, вроде, про что-то условно-постоянное говорили?
та да, для "беженца" условно_постоянное_это 500ойро/мес на халявное баварское
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 20:32
thenewepic написав:
тобто я брешу про те, що ти називав вимоги лаврова "адекватнішими"
andrijk777 написав:
Ти знову все брешеш і перекручуєш мої слова
?
Так, ти брешеш(перекручуєш мої слова). Я не збираюсь тобі нічого пояснювати тому що ти пишеш клякси на мої пости і мене банять. Тому, вільний.
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 20:33
thenewepic написав:
тобто я брешу про те, що ти називав вимоги лаврова "адекватнішими"
andrijk777 написав:
Ти знову все брешеш і перекручуєш мої слова
? Може ти був не в своєму розумі, коли це писав, то так і скажи, претензій не буде.
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 20:36
thenewepic написав:
в мене є припущення, чому так - бо якби Україна почала офіційні переговори (не важливо, зупинка вогню є чи нема при цьому), то цей факт би у свідомості лідерів і населення багатьох країн означав, що війна йде до завершення і допомога більше не потрібна і планувати збільшення виробництва зброї також не треба. Що, звичайно, не відповідало б дійсності - переговори паралельно з бойовими діями могли б йти роками, і весь цей час нам би була потрібна допомога партнерів.
Коли партнери вже не раз заявили, що після України рфія піде на Європу, то про яке залишення України партнерами може бути мова?
Справа тільки в їх умовній хитродупості....
Щоб більше в нас за наш власний рахунок. Мінімумом з свого боку отдєлаться.
Для нас же за великим рахунком без різниці на якому етапі вони оцей мінімум нададуть.
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 20:41
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для "беженца
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 20:48
andrijk777 написав: thenewepic написав:
тобто я брешу про те, що ти називав вимоги лаврова "адекватнішими"
andrijk777 написав:
Ти знову все брешеш і перекручуєш мої слова
?
Так, ти брешеш(перекручуєш мої слова). Я не збираюсь тобі нічого пояснювати тому що ти пишеш клякси на мої пости
і мене банять. Тому, вільний.
Одразу видно номерного, замість того, щоб визнати - ну помилився, він крутить дупою
Це пряма ознака москаля ...
Модери цього москаля підтримують
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