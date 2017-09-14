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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13804138051380613807
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 20:49

  Hotab написав:Прохожий

для "беженца

Ивакуировавшийся))

интересно что думает Мерц по этому поводу
может как вариант пора "ивакуировавшихся" лишить халявного баварского и отправить на конвейер Рейнметалл 12/7?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 21:01

  Schmit написав:

Між іншим про Ізраїль. Недавно прочитав таку цікаву тезу:
Якщо подивитись на війни Ізраїлю(окрім війни за незалежність 1948р), то кількість смертей у них там мізерна(хоч воюють відносно багато людей) + у Ізраїлю чіткий контакт по термінах. Тому:
-ймовірність повернутись з війни живим та неушкодженим в ізраїльських війнах - більше 95%.
-ймовірність повернутись живим та неушкодженим з нашої війни - десь 50 на 50(і то не факт).
Тому дуже просто пояснюється небажання українців йти воювати і усі порівняння з Ізраїлем(що там воюють усі) це чистий популізм і нічого більше.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 21:14

andrijk777
Москаль, не кажи за євреїв
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 21:15

  andrijk777 написав:
  Schmit написав:

Між іншим про Ізраїль. Недавно прочитав таку цікаву тезу:
Якщо подивитись на війни Ізраїлю(окрім війни за незалежність 1948р), то кількість смертей у них там мізерна(хоч воюють відносно багато людей) + у Ізраїлю чіткий контакт по термінах. Тому:
-ймовірність повернутись з війни живим та неушкодженим в ізраїльських війнах - більше 95%.
-ймовірність повернутись живим та неушкодженим з нашої війни - десь 50 на 50(і то не факт).
Тому дуже просто пояснюється небажання українців йти воювати і усі порівняння з Ізраїлем(що там воюють усі) це чистий популізм і нічого більше.

Там еліта показує приклад і у нас показує, люди просто наслідують.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 21:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Оркостан свій напад аргументує, що потім би ціна для нього була ще більше. Коли Україна посилилася б і пішла відвойовувати Крим, Ордло
це розмови на внутрішню аудиторію. Ми ж тут розумні люди, сподіваюсь, і маємо розуміти, що Україна б не пішла відвойовувати територію у настільки сильнішої за себе країни. Звісно, якщо раптом на росії станеться якась дупа, влада "царя" похитнеться, економіка загинатиметься, то все можливо. Але тоді і демілітаризація України не допоможе, бо в таких умовах нíкому буде контролювати її дотримання.
  _hunter написав:Так то ж временно - на 30 дней. При этом отказавшись от ранее предложенного такого же временного
від чого відмовились? Я щось не в курсі. До речі, там не зовсім 30 днів. Там "30 днів з умовою продовження за згоди сторін".
  detroytred написав:Для нас же за великим рахунком без різниці на якому етапі вони оцей мінімум нададуть
різниця є. Несвоєчасно надана допомога - жертви й руйнування, яких можна було уникнути.
  andrijk777 написав:Так, ти брешеш(перекручуєш мої слова). Я не збираюсь тобі нічого пояснювати тому що ти пишеш клякси на мої пости і мене банять
попроси модератора відновити твоє повідомлення, якщо вважаєш, що я брешу. Або хай скопіює сюди (модератори мають можливість бачити видалені меседжі). Бо зараз брешеш ти. Та ще й ображаєш без причини.
До речі, я на твоє повідомлення скаргу не писав, хоч воно і було обурливим. І не просив його видаляти. Я віддаю перевагу, щоб справжнє нутро людей було видно аудиторії.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 21:28

  thenewepic написав:
  _hunter написав:Так то ж временно - на 30 дней. При этом отказавшись от ранее предложенного такого же временного
від чого відмовились? Я щось не в курсі. До речі, там не зовсім 30 днів. Там "30 днів з умовою продовження за згоди сторін".

>>> там не зовсім 30 днів. Там "30 днів з умовою продовження за згоди сторін"
Тогда тем более.

>>> від чого відмовились?
От временного РПВ на 2 (вроде) дня з умовою продовження за згоди сторін
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 21:29

  thenewepic написав:
  andrijk777 написав:Так, ти брешеш(перекручуєш мої слова). Я не збираюсь тобі нічого пояснювати тому що ти пишеш клякси на мої пости і мене банять
попроси модератора відновити твоє повідомлення, якщо вважаєш, що я брешу. Або хай скопіює сюди (модератори мають можливість бачити видалені меседжі). Бо зараз брешеш ти. Та ще й ображаєш без причини.
До речі, я на твоє повідомлення скаргу не писав, хоч воно і було обурливим. І не просив його видаляти. Я віддаю перевагу, щоб справжнє нутро людей було видно аудиторії.

Номерні брешуть завжди - це аксіома
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 21:30

Schmit
 
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