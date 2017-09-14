detroytred написав:Оркостан свій напад аргументує, що потім би ціна для нього була ще більше. Коли Україна посилилася б і пішла відвойовувати Крим, Ордло
це розмови на внутрішню аудиторію. Ми ж тут розумні люди, сподіваюсь, і маємо розуміти, що Україна б не пішла відвойовувати територію у настільки сильнішої за себе країни. Звісно, якщо раптом на росії станеться якась дупа, влада "царя" похитнеться, економіка загинатиметься, то все можливо. Але тоді і демілітаризація України не допоможе, бо в таких умовах нíкому буде контролювати її дотримання.
Дик, рфія і не стала чекати, поки вона послабне, а Україну навпаки може посилять. План і був (може і є досі) відрубити Україну від моря, почикати територіально, щоб послабити капітально. Щоб не було сенсу й контролювати. Дорослі - розуміємо, що рфія скористалася часом для нападу, коли вона не послаблена.
Стосовно допомоги я розглядав налання з боку Заходу мінімуму для будь-якого вчасності. Що так, що так перекривати нам за рахунок себе (своїх втрат).