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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13805138061380713808
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 22:02

  thenewepic написав:
  detroytred написав:Оркостан свій напад аргументує, що потім би ціна для нього була ще більше. Коли Україна посилилася б і пішла відвойовувати Крим, Ордло
це розмови на внутрішню аудиторію. Ми ж тут розумні люди, сподіваюсь, і маємо розуміти, що Україна б не пішла відвойовувати територію у настільки сильнішої за себе країни. Звісно, якщо раптом на росії станеться якась дупа, влада "царя" похитнеться, економіка загинатиметься, то все можливо. Але тоді і демілітаризація України не допоможе, бо в таких умовах нíкому буде контролювати її дотримання.

Дик, рфія і не стала чекати, поки вона послабне, а Україну навпаки може посилять. План і був (може і є досі) відрубити Україну від моря, почикати територіально, щоб послабити капітально. Щоб не було сенсу й контролювати.
Дорослі - розуміємо, що рфія скористалася часом для нападу, коли вона не послаблена.

Стосовно допомоги я розглядав налання з боку Заходу мінімуму для будь-якого вчасності. Що так, що так перекривати нам за рахунок себе (своїх втрат).
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 22:03

  thenewepic написав:
  _hunter написав:От временного РПВ на 2 (вроде) дня з умовою продовження за згоди сторін
навіть не знаю, про що мова. Зараз триває так зване "парадне" перемирʼя, яке по факту дотримується тільки в тилу, ...

Я, если честно, тоже навіть не знаю, про що мова.
отказался от путинского перемирия на 9 мая

https://tsn.ua/ru/politika/zelenskiy-ot ... 21196.html
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