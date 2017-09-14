detroytred написав:Оркостан свій напад аргументує, що потім би ціна для нього була ще більше. Коли Україна посилилася б і пішла відвойовувати Крим, Ордло
це розмови на внутрішню аудиторію. Ми ж тут розумні люди, сподіваюсь, і маємо розуміти, що Україна б не пішла відвойовувати територію у настільки сильнішої за себе країни. Звісно, якщо раптом на росії станеться якась дупа, влада "царя" похитнеться, економіка загинатиметься, то все можливо. Але тоді і демілітаризація України не допоможе, бо в таких умовах нíкому буде контролювати її дотримання.
Дик, рфія і не стала чекати, поки вона послабне, а Україну навпаки може посилять. План і був (може і є досі) відрубити Україну від моря, почикати територіально, щоб послабити капітально. Щоб не було сенсу й контролювати. Дорослі - розуміємо, що рфія скористалася часом для нападу, коли вона не послаблена.
Стосовно допомоги я розглядав налання з боку Заходу мінімуму для будь-якого вчасності. Що так, що так перекривати нам за рахунок себе (своїх втрат).
detroytred написав:Дик, рфія і не стала чекати, поки вона послабне, а Україну навпаки може посилять
ну щодо "посилення" України, то це фантазії. Нас ніхто не збирався посилювати. Все, що ми могли робити - тільки за свій рахунок. І то, до якогось там 2017 року ті ж Штати нам зброю навіть не продавали за гроші. Так, росія напала тоді, коли, їй здавалося, для цього є хороший момент, але не для того, щоб захистити Крим або ОРДЛО, а щоб повернути Україну у свою сферу впливу, поставити маріонетковий уряд. Якщо ми згадаємо, вони в першу чергу намагалися захопити Київ і лише коли це їм не вдалося, вирішили просто анексувати те, що контролювали на той момент. Така моя думка.
_hunter написав:
thenewepic написав:
_hunter написав:От временного РПВ на 2 (вроде) дня з умовою продовження за згоди сторін
навіть не знаю, про що мова. Зараз триває так зване "парадне" перемирʼя, яке по факту дотримується тільки в тилу, ...