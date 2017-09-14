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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13805138061380713808
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 22:02

  thenewepic написав:
  detroytred написав:Оркостан свій напад аргументує, що потім би ціна для нього була ще більше. Коли Україна посилилася б і пішла відвойовувати Крим, Ордло
це розмови на внутрішню аудиторію. Ми ж тут розумні люди, сподіваюсь, і маємо розуміти, що Україна б не пішла відвойовувати територію у настільки сильнішої за себе країни. Звісно, якщо раптом на росії станеться якась дупа, влада "царя" похитнеться, економіка загинатиметься, то все можливо. Але тоді і демілітаризація України не допоможе, бо в таких умовах нíкому буде контролювати її дотримання.

Дик, рфія і не стала чекати, поки вона послабне, а Україну навпаки може посилять. План і був (може і є досі) відрубити Україну від моря, почикати територіально, щоб послабити капітально. Щоб не було сенсу й контролювати.
Дорослі - розуміємо, що рфія скористалася часом для нападу, коли вона не послаблена.

Стосовно допомоги я розглядав налання з боку Заходу мінімуму для будь-якого вчасності. Що так, що так перекривати нам за рахунок себе (своїх втрат).
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 22:03

  thenewepic написав:
  _hunter написав:От временного РПВ на 2 (вроде) дня з умовою продовження за згоди сторін
навіть не знаю, про що мова. Зараз триває так зване "парадне" перемирʼя, яке по факту дотримується тільки в тилу, ...

Я, если честно, тоже навіть не знаю, про що мова.
отказался от путинского перемирия на 9 мая

https://tsn.ua/ru/politika/zelenskiy-ot ... 21196.html
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 01:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Дик, рфія і не стала чекати, поки вона послабне, а Україну навпаки може посилять
ну щодо "посилення" України, то це фантазії. Нас ніхто не збирався посилювати. Все, що ми могли робити - тільки за свій рахунок. І то, до якогось там 2017 року ті ж Штати нам зброю навіть не продавали за гроші.
Так, росія напала тоді, коли, їй здавалося, для цього є хороший момент, але не для того, щоб захистити Крим або ОРДЛО, а щоб повернути Україну у свою сферу впливу, поставити маріонетковий уряд. Якщо ми згадаємо, вони в першу чергу намагалися захопити Київ і лише коли це їм не вдалося, вирішили просто анексувати те, що контролювали на той момент. Така моя думка.
  _hunter написав:
  thenewepic написав:
  _hunter написав:От временного РПВ на 2 (вроде) дня з умовою продовження за згоди сторін
навіть не знаю, про що мова. Зараз триває так зване "парадне" перемирʼя, яке по факту дотримується тільки в тилу, ...

Я, если честно, тоже навіть не знаю, про що мова.
отказался от путинского перемирия на 9 мая

https://tsn.ua/ru/politika/zelenskiy-ot ... 21196.html

строго кажучи, офіційно Зе ні відмовлявся, ні погоджувався саме на це "парадне" перемирʼя, але дав команду діяти дзеркально. Тобто фактично перемирʼя діє там, де сама росія його дотримується.
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 02:53

  andrijk777 написав:
  Schmit написав:

Між іншим про Ізраїль. Недавно прочитав таку цікаву тезу:
Якщо подивитись на війни Ізраїлю(окрім війни за незалежність 1948р), то кількість смертей у них там мізерна(хоч воюють відносно багато людей) + у Ізраїлю чіткий контакт по термінах. Тому:
-ймовірність повернутись з війни живим та неушкодженим в ізраїльських війнах - більше 95%.
-ймовірність повернутись живим та неушкодженим з нашої війни - десь 50 на 50(і то не факт).
Тому дуже просто пояснюється небажання українців йти воювати і усі порівняння з Ізраїлем(що там воюють усі) це чистий популізм і нічого більше.
чистий популізм те що пишете Ви.
Звідки взято такі цифри по ймовірностям? Можно писати про ймовірність загинути протягом якогось часу, для одного дня в бойовій бригаді це орієнтовно 1/1000 в день... ну хай в якихось виключних умовах, і дуже короткостроково на порядок вища.
Понятно, що воно варіативно і залежить від відстані до фронту, но Ви ж по ізраелю теж берете узагальнену цифру?
Брехня в тім, що в ізраелю "вічна війна". В них всі війни короткострокові, а якщо врахувати, що ми воюєм проти технологічно сильнішого противника ніж ми, а ізраель проти відстаючих а останнім часом проти нерегулярної армії то особо хвастатись їм нема чим.
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