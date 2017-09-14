Додано: Суб 10 тра, 2025 01:18

detroytred написав: Дик, рфія і не стала чекати, поки вона послабне, а Україну навпаки може посилять Дик, рфія і не стала чекати, поки вона послабне, а Україну навпаки може посилять

_hunter написав: thenewepic написав: _hunter написав: От временного РПВ на 2 (вроде) дня з умовою продовження за згоди сторін От временного РПВ на 2 (вроде) дня з умовою продовження за згоди сторін навіть не знаю, про що мова. Зараз триває так зване "парадне" перемирʼя, яке по факту дотримується тільки в тилу, ... навіть не знаю, про що мова. Зараз триває так зване "парадне" перемирʼя, яке по факту дотримується тільки в тилу, ...

Я, если честно, тоже навіть не знаю, про що мова.

отказался от путинского перемирия на 9 мая

https://tsn.ua/ru/politika/zelenskiy-ot ... 21196.html Я, если честно, тоже навіть не знаю, про що мова.

ну щодо "посилення" України, то це фантазії. Нас ніхто не збирався посилювати. Все, що ми могли робити - тільки за свій рахунок. І то, до якогось там 2017 року ті ж Штати нам зброю навіть не продавали за гроші.Так, росія напала тоді, коли, їй здавалося, для цього є хороший момент, але не для того, щоб захистити Крим або ОРДЛО, а щоб повернути Україну у свою сферу впливу, поставити маріонетковий уряд. Якщо ми згадаємо, вони в першу чергу намагалися захопити Київ і лише коли це їм не вдалося, вирішили просто анексувати те, що контролювали на той момент. Така моя думка.строго кажучи, офіційно Зе ні відмовлявся, ні погоджувався саме на це "парадне" перемирʼя, але дав команду діяти дзеркально. Тобто фактично перемирʼя діє там, де сама росія його дотримується.