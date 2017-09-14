detroytred написав:Оркостан свій напад аргументує, що потім би ціна для нього була ще більше. Коли Україна посилилася б і пішла відвойовувати Крим, Ордло
це розмови на внутрішню аудиторію. Ми ж тут розумні люди, сподіваюсь, і маємо розуміти, що Україна б не пішла відвойовувати територію у настільки сильнішої за себе країни. Звісно, якщо раптом на росії станеться якась дупа, влада "царя" похитнеться, економіка загинатиметься, то все можливо. Але тоді і демілітаризація України не допоможе, бо в таких умовах нíкому буде контролювати її дотримання.
Дик, рфія і не стала чекати, поки вона послабне, а Україну навпаки може посилять. План і був (може і є досі) відрубити Україну від моря, почикати територіально, щоб послабити капітально. Щоб не було сенсу й контролювати. Дорослі - розуміємо, що рфія скористалася часом для нападу, коли вона не послаблена.
Стосовно допомоги я розглядав налання з боку Заходу мінімуму для будь-якого вчасності. Що так, що так перекривати нам за рахунок себе (своїх втрат).
detroytred написав:Дик, рфія і не стала чекати, поки вона послабне, а Україну навпаки може посилять
ну щодо "посилення" України, то це фантазії. Нас ніхто не збирався посилювати. Все, що ми могли робити - тільки за свій рахунок. І то, до якогось там 2017 року ті ж Штати нам зброю навіть не продавали за гроші. Так, росія напала тоді, коли, їй здавалося, для цього є хороший момент, але не для того, щоб захистити Крим або ОРДЛО, а щоб повернути Україну у свою сферу впливу, поставити маріонетковий уряд. Якщо ми згадаємо, вони в першу чергу намагалися захопити Київ і лише коли це їм не вдалося, вирішили просто анексувати те, що контролювали на той момент. Така моя думка.
_hunter написав:
thenewepic написав:
_hunter написав:От временного РПВ на 2 (вроде) дня з умовою продовження за згоди сторін
навіть не знаю, про що мова. Зараз триває так зване "парадне" перемирʼя, яке по факту дотримується тільки в тилу, ...
Між іншим про Ізраїль. Недавно прочитав таку цікаву тезу: Якщо подивитись на війни Ізраїлю(окрім війни за незалежність 1948р), то кількість смертей у них там мізерна(хоч воюють відносно багато людей) + у Ізраїлю чіткий контакт по термінах. Тому: -ймовірність повернутись з війни живим та неушкодженим в ізраїльських війнах - більше 95%. -ймовірність повернутись живим та неушкодженим з нашої війни - десь 50 на 50(і то не факт). Тому дуже просто пояснюється небажання українців йти воювати і усі порівняння з Ізраїлем(що там воюють усі) це чистий популізм і нічого більше.
чистий популізм те що пишете Ви. Звідки взято такі цифри по ймовірностям? Можно писати про ймовірність загинути протягом якогось часу, для одного дня в бойовій бригаді це орієнтовно 1/1000 в день... ну хай в якихось виключних умовах, і дуже короткостроково на порядок вища. Понятно, що воно варіативно і залежить від відстані до фронту, но Ви ж по ізраелю теж берете узагальнену цифру? Брехня в тім, що в ізраелю "вічна війна". В них всі війни короткострокові, а якщо врахувати, що ми воюєм проти технологічно сильнішого противника ніж ми, а ізраель проти відстаючих а останнім часом проти нерегулярної армії то особо хвастатись їм нема чим.
Banderlog написав:Брехня в тім, що в ізраелю "вічна війна". В них всі війни короткострокові, а якщо врахувати, що ми воюєм проти технологічно сильнішого противника ніж ми, а ізраель проти відстаючих а останнім часом проти нерегулярної армії то особо хвастатись їм нема чим.
Израиль воюет постоянно как минимум с террором. На сегодняшний день последняя война начавшаяся 07.10.23 идёт 18 месяцев на семи фронтах. В Ливане у Хезболлы была одна из самых сильных армий на БВ вооруженная российскими корнетами, йеменские хуситы запускают помимо БПЛА баллистические иранские ракеты одна из которых недавно попала на окраину аэропорта Бен - Гурион и пропустила ее американская ПВО,а не израильский Хец-3 ( это по поводу технологической отсталости противников Израиля). Ну и о войне в Газе. Это война с партизанами которую пока мало кто выиграл с тоннелями соизмеримыми по размеру с московским метро ,заложниками и так называемой мировой общественностью по которой Израиль до Трампа поставлял туда электричество,воду,медикаменты и дизель для вентиляторов в тоннелях. Разница с СССР и бывшими республиками в том,что в Израиле знают и чтят всех погибших воинов с 1860г, а не рассказывают о пропавших без вести и ставят памятники неизвестному солдату. Ну и,конечно,соотношение населения окружающих враждебных Израилю арабских стран с 1948г составляет 100:1, а не 3:1 как в случае роzzии к Украине
Шапо, учитывая кому саудиты и прилегающие арабы продают нефть и кто "освободил" от Саддама Ирак(и оставил наверняка там своих директоров), то сомневаюсь что с востока все арабы искренне хотят вас раздавить. Да и египтяне думаю не захотят чтоб у них на фоне очередного приступа ихнего героизма с помощью шестого флота забрали Суэц и курорты красного моря.
detroytred написав:Дик, рфія і не стала чекати, поки вона послабне, а Україну навпаки може посилять
ну щодо "посилення" України, то це фантазії. Нас ніхто не збирався посилювати. Все, що ми могли робити - тільки за свій рахунок. І то, до якогось там 2017 року ті ж Штати нам зброю навіть не продавали за гроші.
Може посилять -- означає, що попри те, що не збиралися посилювати, в наступному могли змінити рішення і посилити. Як це зробили з петріотами, ф, дальнобоєм. Не збиралися, а потім зібралися.
Вже давно зрозуміло, що можливо будь-що. Оркостан це продемонстрував нападом; ми - курською операцією.
Пригадайте, як розписувалось, що санкції повільно, але впевнено дотиснуть оркостан; як Джавеліни змінять розклад на полі бою; стосовно обмежувача України засобом впровадження Мінських домовленностей орки теж отримали півруки -- то чого їм було чекати?
Тобто все цілком реально, а не фантастично.
І головне: в тому-то і справа, що для рфян остаточний захист Криму та ордло полягає в захваті (або обмеженні можливостей) Києва... Так само, як остаточний захист України від рфії, полягає в руйнації хремля або в обмеженні його можливостей.
Хоча в нас є ще опція -- повноцінний захист з боку Заходу. Як ото колись ФРН від СССР. Але на це потрібні бажання та зацікавленість самого отого Заходу.
*"Это будет преимущество для Украины. Украина продолжит полную мобилизацию, будет перебрасывать новые войска на передовую. Она использует это время для подготовки новых военнослужащих и предоставления отдыха тем, кто уже воюет. Так почему мы должны давать Украине такое преимущество?", – заявил пресс-секретарь Путина.* (С) ___________________________________ Мерц: "Мы, лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании, будем вместе в Киеве в знак солидарности с Украиной перед лицом продолжающегося варварского вторжения России, нарушающего международное право"...
*Сегодня ждем совместный ультиматум РФ от коалиции УА-США-Антанта-ЕС... О перемирии на 30 дней...* (С) _________________________________ Якщо рфія відмовиться коаліція влупить додатковими санкціями. Може Мерц нарешті Таурусами. А рфія чим?
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 10 тра, 2025 09:33, всього редагувалось 1 раз.