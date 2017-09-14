detroytred написав:

thenewepic написав: detroytred написав: Дик, рфія і не стала чекати, поки вона послабне, а Україну навпаки може посилять Дик, рфія і не стала чекати, поки вона послабне, а Україну навпаки може посилять ну щодо "посилення" України, то це фантазії. Нас ніхто не збирався посилювати. Все, що ми могли робити - тільки за свій рахунок. І то, до якогось там 2017 року ті ж Штати нам зброю навіть не продавали за гроші.

ну щодо "посилення" України, то це фантазії. Нас ніхто не збирався посилювати. Все, що ми могли робити - тільки за свій рахунок. І то, до якогось там 2017 року ті ж Штати нам зброю навіть не продавали за гроші.

Як ото колись ФРН від СССР. Але на це потрібні бажання та зацікавленість самого отого Заходу.

Може посилять -- означає, що попри те, що не збиралися посилювати, в наступному могли змінити рішення і посилити.Як це зробили з петріотами, ф, дальнобоєм. Не збиралися, а потім зібралися.Вже давно зрозуміло, що можливо будь-що. Оркостан це продемонстрував нападом; ми - курською операцією.Пригадайте, як розписувалось, що санкції повільно, але впевнено дотиснуть оркостан; як Джавеліни змінять розклад на полі бою; стосовно обмежувача України засобом впровадження Мінських домовленностей орки теж отримали півруки -- то чого їм було чекати?Тобто все цілком реально, а не фантастично.І головне: в тому-то і справа, що для рфян остаточний захист Криму та ордло полягає в захваті (або обмеженні можливостей) Києва...Так само, як остаточний захист України від рфії, полягає в руйнації хремля або в обмеженні його можливостей.Хоча в нас є ще опція -- повноцінний захист з боку Заходу.