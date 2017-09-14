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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 10 тра, 2025 10:00
detroytred написав: thenewepic написав: detroytred написав:
Дик, рфія і не стала чекати, поки вона послабне, а Україну навпаки може посилять
ну щодо "посилення" України, то це фантазії. Нас ніхто не збирався посилювати. Все, що ми могли робити - тільки за свій рахунок. І то, до якогось там 2017 року ті ж Штати нам зброю навіть не продавали за гроші.
Може посилять -- означає, що попри те, що не збиралися посилювати, в наступному могли змінити рішення і посилити.
Як це зробили з петріотами, ф, дальнобоєм. Не збиралися, а потім зібралися.
Вже давно зрозуміло, що можливо будь-що. Оркостан це продемонстрував нападом; ми - курською операцією.
Пригадайте, як розписувалось, що санкції повільно, але впевнено дотиснуть оркостан; як Джавеліни змінять розклад на полі бою; стосовно обмежувача України засобом впровадження Мінських домовленностей орки теж отримали півруки -- то чого їм було чекати?
Тобто все цілком реально, а не фантастично.
І головне: в тому-то і справа, що для рфян остаточний захист Криму та ордло полягає в захваті (або обмеженні можливостей) Києва...
Так само, як остаточний захист України від рфії, полягає в руйнації хремля або в обмеженні його можливостей.
Хоча в нас є ще опція -- повноцінний захист з боку Заходу. Як ото колись ФРН від СССР. Але на це потрібні бажання та зацікавленість самого отого Заходу.
Именно , вони в Україні не дуже зацікавлені.
Буфер :Фінляндія,прибалти, східна европа,Туреччина від цивілізованного західу їм достатньо.
Походу США раніше міркували шо рф це стримання/протистояння Китаю але Китай купив рф
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Додано: Суб 10 тра, 2025 10:08
Похожее что диктатор и его малыш договорились. Видимо война остановится.
Интересно, остановится ли воровство людей на улицах?
Даже в выходные покоя не дают
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Додано: Суб 10 тра, 2025 10:09
Xenon написав:
И утилизация граждан бы ещё в условия
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Додано: Суб 10 тра, 2025 10:11
shapo написав: Banderlog написав:
Брехня в тім, що в ізраелю "вічна війна". В них всі війни короткострокові, а якщо врахувати, що ми воюєм проти технологічно сильнішого противника ніж ми, а ізраель проти відстаючих а останнім часом проти нерегулярної армії то особо хвастатись їм нема чим.
Израиль воюет постоянно как минимум с террором. На сегодняшний день последняя война начавшаяся 07.10.23 идёт 18 месяцев на семи фронтах.
В Ливане у Хезболлы была одна из самых сильных армий на БВ вооруженная российскими корнетами, йеменские хуситы запускают помимо БПЛА баллистические иранские ракеты одна из которых недавно попала на окраину аэропорта Бен - Гурион и пропустила ее американская ПВО,а не израильский Хец-3
добре, давайте трохи цифр. Хамас то скільки військ? Тисяч 35? 8 бригад?)
Озброєння?
Артилерії скільки? Танків? Літаків?
Вертольотів?
Здається з артилерії там тіки міномети 60 калібру.)
Шо там іще таке серйозне? Некеровані ракети?
Армія ізраїлю особового складу тисяч 150?
Танки? Арта? Авіація?
Ракету пропустила пво? Який ужас, на окраїні аеропорта впала...
скільки за 3,5 р війни по україні ракет прилетіло? Кабів)
Я вже не кажу шо ізраїль прикриває сша. Партизанів ніхто не перемагав?)))) Шо за чуш війна з терором) коли араби ріжуть євреїв це терор, а коли ескаватори з танками виносять міста це гуманітарна акція? )
скільки мирняка вбили євреї за 7 місяців?
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Додано: Суб 10 тра, 2025 10:15
Vadim_ написав:
Походу США раніше міркували шо рф це стримання/протистояння Китаю але Китай купив рф
В цьому відповідальні обидві сторони і США, і рфія.
Рфія намагалася і в Дж-7, і навіть в НАТО просилася (кажись, щось таке було), і співпрацювало з НАТО з США. Захід же відштовхував. Одна тільки дуля стосовно Опеля чого вартує.
Хоча і сама і агресила, як гопник, а не члєн Дж-7. І вимагала більше статусу, як ота бабця в золотої рибки.
Ітог: зв'язка Китай-рф.
І Україна між ними і Заходом.
Треш..
Бетон написав:
Похожее что диктатор и его малыш договорились. Видимо война остановится.
?
З одного боку інсайди, чутки, ознаки, що йде до припинення, а з іншого - все навпаки.
?
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Додано: Суб 10 тра, 2025 10:35
Дві ночі нема шахедів.
Коли таке було?
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Додано: Суб 10 тра, 2025 10:58
Бетон написав:
Дві ночі нема шахедів.
Готують арєшніків.
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Додано: Суб 10 тра, 2025 11:01
detroytred написав: Vadim_ написав:
Походу США раніше міркували шо рф це стримання/протистояння Китаю але Китай купив рф
В цьому відповідальні обидві сторони і США, і рфія.
Рфія намагалася і в Дж-7, і навіть в НАТО просилася (кажись, щось таке було), і співпрацювало з НАТО з США. Захід же відштовхував. Одна тільки дуля стосовно Опеля чого вартує.
Хоча і сама і агресила, як гопник, а не члєн Дж-7. І вимагала більше статусу, як ота бабця в золотої рибки.
Ітог: зв'язка Китай-рф.
І Україна між ними і Заходом.
Треш..
Бетон написав:
Похожее что диктатор и его малыш договорились. Видимо война остановится.
?
З одного боку інсайди, чутки, ознаки, що йде до припинення, а з іншого - все навпаки.
?
Есть анекдот , почьти не помню , типа ипут поруччика , сперматозоиды хвалятся хто кем будет после рождения , и тут один оглашает - харе триндеть мы в ж опе
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Додано: Суб 10 тра, 2025 11:03
detroytred написав: Бетон написав:
Дві ночі нема шахедів.
Готують арєшніків.
Война кончилась
Но это неточно
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Додано: Суб 10 тра, 2025 11:07
Бетон написав: detroytred написав: Бетон написав:
Дві ночі нема шахедів.
Готують арєшніків.
Война кончилась
Може навпаки, тільки починається.
Ситуація, як ото -- провели Ялімпіаду в Пекіні (тепер паряд в мацкві), зустрілися, особисто перетерли-з'ясували і ...
Не дарма в нас отакий потужний десант підтримки в Києві і заклики-ультиматум до рфії на рпв.
Залишилось новому Блінкену сказати знов: "нехай спробує. Ми готові".
Майже повна копія...
Починаючи з перемовин США-рф.
Рокет вони вже накопичили достатньо. Не для засолки ж.
Реальність для них не має значення, значення має, що вони впевнені таким чином досягти результату.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 10 тра, 2025 11:21, всього редагувалось 1 раз.
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