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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13807138081380913810
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:21

🇺🇸 Трамп заявив донорам, що вирішення конфліктів складніше, ніж він думав, — WSJ

Він дивувався діям путіна, зокрема бомбардуванню районів із дітьми, й питав радників, чи путін змінився.

Президент США скаржився, що не може спати через війну росії в Україні — путін жорсткий у переговорах і хоче «все». Жоден конфлікт не вирішено, ядерні переговори з Іраном у глухому куті, торговельна війна погіршила стосунки з союзниками.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:26

  Xenon написав:
🇺🇸 Трамп заявив донорам, що вирішення конфліктів складніше, ніж він думав, — WSJ

Він дивувався діям путіна, зокрема бомбардуванню районів із дітьми, й питав радників, чи путін змінився.

Президент США скаржився, що не може спати через війну росії в Україні — путін жорсткий у переговорах і хоче «все». Жоден конфлікт не вирішено, ядерні переговори з Іраном у глухому куті, торговельна війна погіршила стосунки з союзниками.

Тобто в інших формулюваннях сказав оте саме: "Я не лох".
detroytred
 
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