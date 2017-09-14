🇺🇸 Трамп заявив донорам, що вирішення конфліктів складніше, ніж він думав, — WSJ
Він дивувався діям путіна, зокрема бомбардуванню районів із дітьми, й питав радників, чи путін змінився.
Президент США скаржився, що не може спати через війну росії в Україні — путін жорсткий у переговорах і хоче «все». Жоден конфлікт не вирішено, ядерні переговори з Іраном у глухому куті, торговельна війна погіршила стосунки з союзниками.
🇺🇸 Трамп заявив донорам, що вирішення конфліктів складніше, ніж він думав, — WSJ
Він дивувався діям путіна, зокрема бомбардуванню районів із дітьми, й питав радників, чи путін змінився.
Президент США скаржився, що не може спати через війну росії в Україні — путін жорсткий у переговорах і хоче «все». Жоден конфлікт не вирішено, ядерні переговори з Іраном у глухому куті, торговельна війна погіршила стосунки з союзниками.
Тобто в інших формулюваннях сказав оте саме: "Я не лох".
Зокрема, Залужний зробив висновки, що: на полі бою утворилася 10-15-кілометрова зона "суцільної смерті"; ефективність дорогих ракет і високоточних снарядів упала до нуля; тактика застосування й оперативне мистецтво зазнали істотних змін; класичні наступальні операції та наступальні дії не просто втратили ефективність, а стали майже самогубними.
НАБУ другий день проводить обшуки у посадовців Нацгвардії
За даними слідства, командувач Нацгвардії, змовившись з іншими посадовцями, міг отримати хабар у розмірі 190 млн грн.
Крім того, обшуки у Гриценка, Калатинця, а також заступника командувача НГУ бригадного генерала Олександра Білоуса, відбуваються у рамках ще однієї справи, відкритої за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 ККУ.
У цьому випадку слідство отримало інформацію, що вказані посадовці можливо змовились із ТОВ «БП ЕКСІМ СВІТОВА ОБОРОНА» та розтратили 199 млн грн грошей Нацгвардії. Зокрема, за даними слідства, фігурантів підозрюють у закупівлі за завищеними цінами гусеничних бронетранспортерів серії FV. https://zn.ua/ukr/anticorruption/nabu-d ... erela.html
"Вернувшись в Киев, моя первая мысль - об украинцах. Более трех лет вы сопротивляетесь с достойным восхищения мужеством. За свою землю. За свою свободу. За Европу. Потому что да, на кону безопасность нашего континента", - отметил Макрон.
Он также отметил, что перед лицом российской агрессии ответ должен быть коллективным. Поэтому эту поездку он осуществляет вместе с Германией, Польшей и Великобританией.
Кто там радовался, что 8-го европейские лидеры не приехали в Киев ... ась ? )