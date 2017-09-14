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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13807138081380913810
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:21

🇺🇸 Трамп заявив донорам, що вирішення конфліктів складніше, ніж він думав, — WSJ

Він дивувався діям путіна, зокрема бомбардуванню районів із дітьми, й питав радників, чи путін змінився.

Президент США скаржився, що не може спати через війну росії в Україні — путін жорсткий у переговорах і хоче «все». Жоден конфлікт не вирішено, ядерні переговори з Іраном у глухому куті, торговельна війна погіршила стосунки з союзниками.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 11:26

  Xenon написав:
🇺🇸 Трамп заявив донорам, що вирішення конфліктів складніше, ніж він думав, — WSJ

Він дивувався діям путіна, зокрема бомбардуванню районів із дітьми, й питав радників, чи путін змінився.

Президент США скаржився, що не може спати через війну росії в Україні — путін жорсткий у переговорах і хоче «все». Жоден конфлікт не вирішено, ядерні переговори з Іраном у глухому куті, торговельна війна погіршила стосунки з союзниками.

Тобто в інших формулюваннях сказав оте саме: "Я не лох".
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 12:02

  Schmit написав:

В мене кум піде на стационар вчитися на магістра якогось там.
52 роки.
Вчитися ніколи не пізно!
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 12:08

  Бетон написав:Похожее что диктатор и его малыш договорились. Видимо война остановится.
Интересно, остановится ли воровство людей на улицах?
Даже в выходные покоя не дают


«Багато «бусифікованих» йдуть у СЗЧ ще в моменті БЗВП (Базова загальновійськова підготовка) - військовослужбовець ЗСУ Антон Чорний

викрадення і відпуск з катівень будуть і після закінчення заг. моб.
шалені зарібки, мусарня з піксельними уже все давно просікла,
+тітушня з ними

поки тих виродків не відловлять, поламають/перестріляють/посадять...
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 12:11

  Бетон написав:
  detroytred написав:
  Бетон написав:Дві ночі нема шахедів.

Готують арєшніків.

Война кончилась
Но это неточно

Це точно не точно.
Не для того люди платили за відсрочки та броні щоб отак все взяти та кончити.
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 12:17

Зокрема, Залужний зробив висновки, що: на полі бою утворилася 10-15-кілометрова зона "суцільної смерті"; ефективність дорогих ракет і високоточних снарядів упала до нуля; тактика застосування й оперативне мистецтво зазнали істотних змін; класичні наступальні операції та наступальні дії не просто втратили ефективність, а стали майже самогубними.
https://www.unian.ua/politics/viyna-v-ukrajini-zaluzhniy-zayaviv-yak-zupiniti-rosiyu-i-peremogti-12989262.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 12:43

НАБУ другий день проводить обшуки у посадовців Нацгвардії

За даними слідства, командувач Нацгвардії, змовившись з іншими посадовцями, міг отримати хабар у розмірі 190 млн грн.

Крім того, обшуки у Гриценка, Калатинця, а також заступника командувача НГУ бригадного генерала Олександра Білоуса, відбуваються у рамках ще однієї справи, відкритої за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 ККУ.

У цьому випадку слідство отримало інформацію, що вказані посадовці можливо змовились із ТОВ «БП ЕКСІМ СВІТОВА ОБОРОНА» та розтратили 199 млн грн грошей Нацгвардії. Зокрема, за даними слідства, фігурантів підозрюють у закупівлі за завищеними цінами гусеничних бронетранспортерів серії FV.
https://zn.ua/ukr/anticorruption/nabu-d ... erela.html

такі гниди вічно "воюватимуть" :x
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 12:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мерц впервые посетил Киев и пригрозил Путину санкциями, - Bild
Он предупредил, что, если Кремль не согласится на перемирие, Запад готов к жесткому ответу.

"В случае отказа будет серьезное ужесточение санкций и масштабная поддержка Украины - политическая, финансовая и военная", - детализировал Мерц.


"На кону безопасность континента": Макрон приехал в Киев с тремя сообщениями к украинцам
"Вернувшись в Киев, моя первая мысль - об украинцах. Более трех лет вы сопротивляетесь с достойным восхищения мужеством. За свою землю. За свою свободу. За Европу. Потому что да, на кону безопасность нашего континента", - отметил Макрон.

Он также отметил, что перед лицом российской агрессии ответ должен быть коллективным. Поэтому эту поездку он осуществляет вместе с Германией, Польшей и Великобританией.


Кто там радовался, что 8-го европейские лидеры не приехали в Киев ... ась ? )

Зато приехали 10-го
pesikot
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  #<1 ... 13807138081380913810
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