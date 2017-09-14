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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13807138081380913810
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 12:17

Зокрема, Залужний зробив висновки, що: на полі бою утворилася 10-15-кілометрова зона "суцільної смерті"; ефективність дорогих ракет і високоточних снарядів упала до нуля; тактика застосування й оперативне мистецтво зазнали істотних змін; класичні наступальні операції та наступальні дії не просто втратили ефективність, а стали майже самогубними.
https://www.unian.ua/politics/viyna-v-ukrajini-zaluzhniy-zayaviv-yak-zupiniti-rosiyu-i-peremogti-12989262.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 12:43

НАБУ другий день проводить обшуки у посадовців Нацгвардії

За даними слідства, командувач Нацгвардії, змовившись з іншими посадовцями, міг отримати хабар у розмірі 190 млн грн.

Крім того, обшуки у Гриценка, Калатинця, а також заступника командувача НГУ бригадного генерала Олександра Білоуса, відбуваються у рамках ще однієї справи, відкритої за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 ККУ.

У цьому випадку слідство отримало інформацію, що вказані посадовці можливо змовились із ТОВ «БП ЕКСІМ СВІТОВА ОБОРОНА» та розтратили 199 млн грн грошей Нацгвардії. Зокрема, за даними слідства, фігурантів підозрюють у закупівлі за завищеними цінами гусеничних бронетранспортерів серії FV.
https://zn.ua/ukr/anticorruption/nabu-d ... erela.html

такі гниди вічно "воюватимуть" :x
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 12:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мерц впервые посетил Киев и пригрозил Путину санкциями, - Bild
Он предупредил, что, если Кремль не согласится на перемирие, Запад готов к жесткому ответу.

"В случае отказа будет серьезное ужесточение санкций и масштабная поддержка Украины - политическая, финансовая и военная", - детализировал Мерц.


"На кону безопасность континента": Макрон приехал в Киев с тремя сообщениями к украинцам
"Вернувшись в Киев, моя первая мысль - об украинцах. Более трех лет вы сопротивляетесь с достойным восхищения мужеством. За свою землю. За свою свободу. За Европу. Потому что да, на кону безопасность нашего континента", - отметил Макрон.

Он также отметил, что перед лицом российской агрессии ответ должен быть коллективным. Поэтому эту поездку он осуществляет вместе с Германией, Польшей и Великобританией.


Кто там радовался, что 8-го европейские лидеры не приехали в Киев ... ась ? )

Зато приехали 10-го
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 14:02

  detroytred написав:*"Это будет преимущество для Украины. Украина продолжит полную мобилизацию, будет перебрасывать новые войска на передовую. Она использует это время для подготовки новых военнослужащих и предоставления отдыха тем, кто уже воюет. Так почему мы должны давать Украине такое преимущество?", – заявил пресс-секретарь Путина.* (С)

Те ж саме, фактично слово в слово, заявляв Зеленський по відношенню до РФ десь рік чи два тому.

Ну якщо таке говорить Зеленський - то це вірно, тому що він свій.
Якщо таке заявляє Пєсков - то очевидно він не правий, неадекватний і не хоче миру.
:D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 14:08

  jump написав:НАБУ другий день проводить обшуки у посадовців Нацгвардії
За даними слідства, командувач Нацгвардії, змовившись з іншими посадовцями, міг отримати хабар у розмірі 190 млн грн.
Крім того, обшуки у Гриценка, Калатинця, а також заступника командувача НГУ бригадного генерала Олександра Білоуса, відбуваються у рамках ще однієї справи, відкритої за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 ККУ.
У цьому випадку слідство отримало інформацію, що вказані посадовці можливо змовились із ТОВ «БП ЕКСІМ СВІТОВА ОБОРОНА» та розтратили 199 млн грн грошей Нацгвардії. Зокрема, за даними слідства, фігурантів підозрюють у закупівлі за завищеними цінами гусеничних бронетранспортерів серії FV.
https://zn.ua/ukr/anticorruption/nabu-d ... erela.html
такі гниди вічно "воюватимуть" :x
Вже якось просив - не перепощуйте смажені заголовки....
Спеціально витратив пару хвилин і поліз за вказанною ссилкою , а потім поліз глибше по ссилкам які були в статті за вказаною ссилкою...
Там вода і емоції....
Типу
Вау ... підписали контракт на 13 млрд ( в 2022 році), з фірмою в якої 1000 грн статутний фонд . яка... сто фоток і малюнків з цінами з різницею в 2-5 разів....
на виході - ПІДОЗРЮЄТЬСЯ в наданні шкоди Державі в розмірі 700 млн...
Цифра велика, але якщо памятати з якої почалось..
з 13 млрд - то ПІДОЗРЮЄТЬСЯ тільки 5% тобто 700 млн....
Хтось ризикне стверджувати що підозра про +5% в умовах бойових дій і повної ломки існуючої логістики це щось страшне?

Повірте на слово
якщо закупили на 199 млн бойових машин по завищеним цінам.... - то питання це на 199 млн зависили
чи на 199 млн купили
і що таке нормальні а не завищені...
адже може прокуратура рахувала машину з пустими баками , а військові з повними.. а там 350+літрів*50грн=16000+ грн тільки на одній машині...
я вже мовчу про наявність/відсутність боєзапасу, радіостанцій, приладів нічного бачення. зіп комплектів і так далі.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 16:04

Размещение существенного военного контингента западных стран, исчисляемого тысячами солдат, не имеет смысла для обеспечения безопасности — Макрон

«Но речь идет о демонстрации нашей солидарности в стратегических местах, на стратегических объектах»
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 17:13

❗️Україна готова до прямих перемовин з рф, — Axios

Медіа повідомляє, що Зеленський про це заявив Трампу

https://www.axios.com/2025/05/10/trump- ... nsky-putin
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 18:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

тим, хто постійно лякає, як погіршилися умови України
Путін не зміг похвалитися бойовими успіхами РФ 9 травня. Росія не захопила жодного великого населеного пункту в Україні за рік — ISW
ISW зауважив, що Путін не обговорював війну в Україні під час святкувань 9 травня. Росіяни не захопили жодного великого міста з моменту окупації Авдіївки в лютому 2024 року. Єдиним середнім за розміром населеним пунктом, який росіяни після цього взяли під контроль в Україні, стала Велика Новосілка в Донецькій області з довоєнним населенням приблизно 5000 осіб.

Війська РФ намагалися захопити Покровськ, Часів Яр, Торецьк, частину Луганської області, що залишилася, і просунутися в Дніпропетровську область до Дня перемоги, проте не змогли досягти жодної з цих цілей.

Також Сили оборони посилили брак російських резервів, запустивши операцію в Курській області, що змусило РФ передислокувати війська з інших прифронтових районів.

Загалом аналітики ISW називають Курську область єдиним «успіхом» російських військ за останній рік. Під час параду на 9 травня Путін подякував північнокорейським військам за участь у війні проти України.

а втрати які в Раші? кілька сотень тисяч?..
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 10 тра, 2025 18:40, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 18:39

  budivelnik написав:
  jump написав:НАБУ другий день проводить обшуки у посадовців Нацгвардії
За даними слідства, командувач Нацгвардії, змовившись з іншими посадовцями, міг отримати хабар у розмірі 190 млн грн.
Крім того, обшуки у Гриценка, Калатинця, а також заступника командувача НГУ бригадного генерала Олександра Білоуса, відбуваються у рамках ще однієї справи, відкритої за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 ККУ.
У цьому випадку слідство отримало інформацію, що вказані посадовці можливо змовились із ТОВ «БП ЕКСІМ СВІТОВА ОБОРОНА» та розтратили 199 млн грн грошей Нацгвардії. Зокрема, за даними слідства, фігурантів підозрюють у закупівлі за завищеними цінами гусеничних бронетранспортерів серії FV.
https://zn.ua/ukr/anticorruption/nabu-d ... erela.html
такі гниди вічно "воюватимуть" :x
Вже якось просив - не перепощуйте смажені заголовки....
Спеціально витратив пару хвилин і поліз за вказанною ссилкою , а потім поліз глибше по ссилкам які були в статті за вказаною ссилкою...
Там вода і емоції....
Типу
Вау ... підписали контракт на 13 млрд ( в 2022 році), з фірмою в якої 1000 грн статутний фонд . яка... сто фоток і малюнків з цінами з різницею в 2-5 разів....
на виході - ПІДОЗРЮЄТЬСЯ в наданні шкоди Державі в розмірі 700 млн...
Цифра велика, але якщо памятати з якої почалось..
з 13 млрд - то ПІДОЗРЮЄТЬСЯ тільки 5% тобто 700 млн....
Хтось ризикне стверджувати що підозра про +5% в умовах бойових дій і повної ломки існуючої логістики це щось страшне?

Повірте на слово
якщо закупили на 199 млн бойових машин по завищеним цінам.... - то питання це на 199 млн зависили
чи на 199 млн купили
і що таке нормальні а не завищені...
адже може прокуратура рахувала машину з пустими баками , а військові з повними.. а там 350+літрів*50грн=16000+ грн тільки на одній машині...
я вже мовчу про наявність/відсутність боєзапасу, радіостанцій, приладів нічного бачення. зіп комплектів і так далі.

Адвокат дьявола
Сперва 5%, потом 10, а потом как на яйцах по 17 - 50 минимум
А вы , лохи , налоги главное платите, лучше 150% от вала, потому шо гусак обязан быть ощипан
А военные ни разу не бывшие в окопе и пиздящие миллиарды - герои Украины
Раздать им ордена
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 18:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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  #<1 ... 13807138081380913810
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