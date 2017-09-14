Зокрема, Залужний зробив висновки, що: на полі бою утворилася 10-15-кілометрова зона "суцільної смерті"; ефективність дорогих ракет і високоточних снарядів упала до нуля; тактика застосування й оперативне мистецтво зазнали істотних змін; класичні наступальні операції та наступальні дії не просто втратили ефективність, а стали майже самогубними.
НАБУ другий день проводить обшуки у посадовців Нацгвардії
За даними слідства, командувач Нацгвардії, змовившись з іншими посадовцями, міг отримати хабар у розмірі 190 млн грн.
Крім того, обшуки у Гриценка, Калатинця, а також заступника командувача НГУ бригадного генерала Олександра Білоуса, відбуваються у рамках ще однієї справи, відкритої за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 ККУ.
У цьому випадку слідство отримало інформацію, що вказані посадовці можливо змовились із ТОВ «БП ЕКСІМ СВІТОВА ОБОРОНА» та розтратили 199 млн грн грошей Нацгвардії. Зокрема, за даними слідства, фігурантів підозрюють у закупівлі за завищеними цінами гусеничних бронетранспортерів серії FV. https://zn.ua/ukr/anticorruption/nabu-d ... erela.html
"Вернувшись в Киев, моя первая мысль - об украинцах. Более трех лет вы сопротивляетесь с достойным восхищения мужеством. За свою землю. За свою свободу. За Европу. Потому что да, на кону безопасность нашего континента", - отметил Макрон.
Он также отметил, что перед лицом российской агрессии ответ должен быть коллективным. Поэтому эту поездку он осуществляет вместе с Германией, Польшей и Великобританией.
Кто там радовался, что 8-го европейские лидеры не приехали в Киев ... ась ? )
detroytred написав:*"Это будет преимущество для Украины. Украина продолжит полную мобилизацию, будет перебрасывать новые войска на передовую. Она использует это время для подготовки новых военнослужащих и предоставления отдыха тем, кто уже воюет. Так почему мы должны давать Украине такое преимущество?", – заявил пресс-секретарь Путина.* (С)
Те ж саме, фактично слово в слово, заявляв Зеленський по відношенню до РФ десь рік чи два тому.
Ну якщо таке говорить Зеленський - то це вірно, тому що він свій. Якщо таке заявляє Пєсков - то очевидно він не правий, неадекватний і не хоче миру.
jump написав:НАБУ другий день проводить обшуки у посадовців Нацгвардії За даними слідства, командувач Нацгвардії, змовившись з іншими посадовцями, міг отримати хабар у розмірі 190 млн грн. Крім того, обшуки у Гриценка, Калатинця, а також заступника командувача НГУ бригадного генерала Олександра Білоуса, відбуваються у рамках ще однієї справи, відкритої за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 ККУ. У цьому випадку слідство отримало інформацію, що вказані посадовці можливо змовились із ТОВ «БП ЕКСІМ СВІТОВА ОБОРОНА» та розтратили 199 млн грн грошей Нацгвардії. Зокрема, за даними слідства, фігурантів підозрюють у закупівлі за завищеними цінами гусеничних бронетранспортерів серії FV. https://zn.ua/ukr/anticorruption/nabu-d ... erela.html такі гниди вічно "воюватимуть"
Вже якось просив - не перепощуйте смажені заголовки.... Спеціально витратив пару хвилин і поліз за вказанною ссилкою , а потім поліз глибше по ссилкам які були в статті за вказаною ссилкою... Там вода і емоції.... Типу Вау ... підписали контракт на 13 млрд ( в 2022 році), з фірмою в якої 1000 грн статутний фонд . яка... сто фоток і малюнків з цінами з різницею в 2-5 разів.... на виході - ПІДОЗРЮЄТЬСЯ в наданні шкоди Державі в розмірі 700 млн... Цифра велика, але якщо памятати з якої почалось.. з 13 млрд - то ПІДОЗРЮЄТЬСЯ тільки 5% тобто 700 млн.... Хтось ризикне стверджувати що підозра про +5% в умовах бойових дій і повної ломки існуючої логістики це щось страшне?
Повірте на слово якщо закупили на 199 млн бойових машин по завищеним цінам.... - то питання це на 199 млн зависили чи на 199 млн купили і що таке нормальні а не завищені... адже може прокуратура рахувала машину з пустими баками , а військові з повними.. а там 350+літрів*50грн=16000+ грн тільки на одній машині... я вже мовчу про наявність/відсутність боєзапасу, радіостанцій, приладів нічного бачення. зіп комплектів і так далі.
ISW зауважив, що Путін не обговорював війну в Україні під час святкувань 9 травня. Росіяни не захопили жодного великого міста з моменту окупації Авдіївки в лютому 2024 року. Єдиним середнім за розміром населеним пунктом, який росіяни після цього взяли під контроль в Україні, стала Велика Новосілка в Донецькій області з довоєнним населенням приблизно 5000 осіб.
Війська РФ намагалися захопити Покровськ, Часів Яр, Торецьк, частину Луганської області, що залишилася, і просунутися в Дніпропетровську область до Дня перемоги, проте не змогли досягти жодної з цих цілей.
Також Сили оборони посилили брак російських резервів, запустивши операцію в Курській області, що змусило РФ передислокувати війська з інших прифронтових районів.
Загалом аналітики ISW називають Курську область єдиним «успіхом» російських військ за останній рік. Під час параду на 9 травня Путін подякував північнокорейським військам за участь у війні проти України.
а втрати які в Раші? кілька сотень тисяч?..
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 10 тра, 2025 18:40, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:НАБУ другий день проводить обшуки у посадовців Нацгвардії За даними слідства, командувач Нацгвардії, змовившись з іншими посадовцями, міг отримати хабар у розмірі 190 млн грн. Крім того, обшуки у Гриценка, Калатинця, а також заступника командувача НГУ бригадного генерала Олександра Білоуса, відбуваються у рамках ще однієї справи, відкритої за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 ККУ. У цьому випадку слідство отримало інформацію, що вказані посадовці можливо змовились із ТОВ «БП ЕКСІМ СВІТОВА ОБОРОНА» та розтратили 199 млн грн грошей Нацгвардії. Зокрема, за даними слідства, фігурантів підозрюють у закупівлі за завищеними цінами гусеничних бронетранспортерів серії FV. https://zn.ua/ukr/anticorruption/nabu-d ... erela.html такі гниди вічно "воюватимуть"
Вже якось просив - не перепощуйте смажені заголовки.... Спеціально витратив пару хвилин і поліз за вказанною ссилкою , а потім поліз глибше по ссилкам які були в статті за вказаною ссилкою... Там вода і емоції.... Типу Вау ... підписали контракт на 13 млрд ( в 2022 році), з фірмою в якої 1000 грн статутний фонд . яка... сто фоток і малюнків з цінами з різницею в 2-5 разів.... на виході - ПІДОЗРЮЄТЬСЯ в наданні шкоди Державі в розмірі 700 млн... Цифра велика, але якщо памятати з якої почалось.. з 13 млрд - то ПІДОЗРЮЄТЬСЯ тільки 5% тобто 700 млн.... Хтось ризикне стверджувати що підозра про +5% в умовах бойових дій і повної ломки існуючої логістики це щось страшне?
Повірте на слово якщо закупили на 199 млн бойових машин по завищеним цінам.... - то питання це на 199 млн зависили чи на 199 млн купили і що таке нормальні а не завищені... адже може прокуратура рахувала машину з пустими баками , а військові з повними.. а там 350+літрів*50грн=16000+ грн тільки на одній машині... я вже мовчу про наявність/відсутність боєзапасу, радіостанцій, приладів нічного бачення. зіп комплектів і так далі.
Адвокат дьявола Сперва 5%, потом 10, а потом как на яйцах по 17 - 50 минимум А вы , лохи , налоги главное платите, лучше 150% от вала, потому шо гусак обязан быть ощипан А военные ни разу не бывшие в окопе и пиздящие миллиарды - герои Украины Раздать им ордена