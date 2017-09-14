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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13808138091381013811
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 19:21

  Shaman написав:тим, хто постійно лякає, як погіршилися умови України
Путін не зміг похвалитися бойовими успіхами РФ 9 травня. Росія не захопила жодного великого населеного пункту в Україні за рік — ISW
ISW зауважив, що Путін не обговорював війну в Україні під час святкувань 9 травня. Росіяни не захопили жодного великого міста з моменту окупації Авдіївки в лютому 2024 року. Єдиним середнім за розміром населеним пунктом, який росіяни після цього взяли під контроль в Україні, стала Велика Новосілка в Донецькій області з довоєнним населенням приблизно 5000 осіб.

Війська РФ намагалися захопити Покровськ, Часів Яр, Торецьк, частину Луганської області, що залишилася, і просунутися в Дніпропетровську область до Дня перемоги, проте не змогли досягти жодної з цих цілей.

Також Сили оборони посилили брак російських резервів, запустивши операцію в Курській області, що змусило РФ передислокувати війська з інших прифронтових районів.

Загалом аналітики ISW називають Курську область єдиним «успіхом» російських військ за останній рік. Під час параду на 9 травня Путін подякував північнокорейським військам за участь у війні проти України.

а втрати які в Раші? кілька сотень тисяч?..

Па сєкрєту, тсссссс: у війні на виснаження головне значення має не рахунок на табло (в захоплених-визволених кв.км, кількості втрачених особскладу, техніки), а суто хто ближче став до отого виснаження.
Хоча поки далекі до цієї точки обидві сторони (тому кожна має надію на диво, лебедя), але крайом ока дивиться на хто ближче став і в якому темпі рухається. А також які фактори вплинуть на рух.
Прорахувати складна задача. Багато факторів-параметрів.

І уж точно об'єктивні дані та розрахунки по цьому ніколи не з'являються у відкритих джерелах.
Більше даних звісно має кожен відносно себе. Але апріорі про себе не надасть))

Єдина ознака поки (саме лише ознака): замість Перемоги-кордонів-репарацій в нас стало РПВ.
Фактор Трампа... Може не тільки його.
Зміниться якийсь фактор (той же Трамп перевзується або ще щось), то зміняться всі розрахунки.
І ознакою знов залунає Перемога-кордони і т.д.

Як на мою думку, то рфія приречена на поразку. Для неї це буде те ж саме, що для Штатів В'єтнам. Захоплення територій не має значення. Навіть якщо рфія хфантастично дійде до Дніпра. Все рівно отримає поразку.
Якщо!
Не зрадять партнери або самі внутрі.
А так проблема лише одна -- в ціні даної Перемоги. Ціна ж залежить не тільки від ворога, але й від того, як управлінці наладять-організують-змінять.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 10 тра, 2025 19:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 19:50

  pesikot написав:
  барабашов написав:А вы , лохи , налоги главное платите

Да не плати налоги, лейтенант Шуба, ты же еле-еле концы с концами сводишь ... V8 нечем заправлять )

Но ... тебе стукнут 60 лет и тогда ты на 146% будешь вопить ... я работал, а у меня нищенская пенсия ... государство не заботится обо мне )
Это будет ... я подожду ) недолго осталось

Коткин, во первых чтобы гавкать в ответ надо видеть сам вопрос или опровергаемый мявканьем тезис.
Меня тут трут безаллаhно, наверно пора завязывать с этой дебильной веткой непереможных диванных бюджетносисьных патриотов с бронью от самого агента "Жидовино95"
А во вторых - если я мало с "шуб" Гетьманцеву плачу - то покажи что платишь ты и с каких доходов процентно.
А то будешь простым умалишённым пиZдаболом.
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 19:56

барабашов


Меня тут трут безаллаhно


Просто ти надто багато мрієш про салямі. Чорні і товсті. Не по-божому це.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 20:15

барабашов кончене хло і таким помреш, для чого тобі форум? щоб довести що ти дійсно тупий...на намагайся, всі про це давно знають :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 20:27

  prodigy написав:барабашов кончене хло і таким помреш, для чого тобі форум? щоб довести що ти дійсно тупий...на намагайся, всі про це давно знають :mrgreen:

Два шахеда с приветом от хрымского чф тебе капитан Самоваров в дом и шоб самоваром тебя по Крещатику провезли на переможный парад победы.
А везти тебя будет известная пилотесса, трансгендер в юбке и кирзачах(и в пилотке)
барабашов
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  #<1 ... 13808138091381013811
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