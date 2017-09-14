Додано: Суб 10 тра, 2025 19:21

Shaman написав: тим, хто постійно лякає, як погіршилися умови України

Путін не зміг похвалитися бойовими успіхами РФ 9 травня. Росія не захопила жодного великого населеного пункту в Україні за рік — ISW

ISW зауважив, що Путін не обговорював війну в Україні під час святкувань 9 травня. Росіяни не захопили жодного великого міста з моменту окупації Авдіївки в лютому 2024 року. Єдиним середнім за розміром населеним пунктом, який росіяни після цього взяли під контроль в Україні, стала Велика Новосілка в Донецькій області з довоєнним населенням приблизно 5000 осіб.



Війська РФ намагалися захопити Покровськ, Часів Яр, Торецьк, частину Луганської області, що залишилася, і просунутися в Дніпропетровську область до Дня перемоги, проте не змогли досягти жодної з цих цілей.

Також Сили оборони посилили брак російських резервів, запустивши операцію в Курській області, що змусило РФ передислокувати війська з інших прифронтових районів.



Загалом аналітики ISW називають Курську область єдиним «успіхом» російських військ за останній рік. Під час параду на 9 травня Путін подякував північнокорейським військам за участь у війні проти України.

а втрати які в Раші? кілька сотень тисяч?.. тим, хто постійно лякає, як погіршилися умови Україниа втрати які в Раші? кілька сотень тисяч?..

Па сєкрєту, тсссссс: у війні на виснаження головне значення має не рахунок на табло (в захоплених-визволених кв.км, кількості втрачених особскладу, техніки), а суто хто ближче став до отого виснаження.Хоча поки далекі до цієї точки обидві сторони (тому кожна має надію на диво, лебедя), але крайом ока дивиться на хто ближче став і в якому темпі рухається. А також які фактори вплинуть на рух.Прорахувати складна задача. Багато факторів-параметрів.І уж точно об'єктивні дані та розрахунки по цьому ніколи не з'являються у відкритих джерелах.Більше даних звісно має кожен відносно себе. Але апріорі про себе не надасть))Єдина ознака поки (саме лише ознака): замість Перемоги-кордонів-репарацій в нас стало РПВ.Фактор Трампа... Може не тільки його.Зміниться якийсь фактор (той же Трамп перевзується або ще щось), то зміняться всі розрахунки.І ознакою знов залунає Перемога-кордони і т.д.Як на мою думку, то рфія приречена на поразку. Для неї це буде те ж саме, що для Штатів В'єтнам. Захоплення територій не має значення. Навіть якщо рфія хфантастично дійде до Дніпра. Все рівно отримає поразку.Якщо!Не зрадять партнери або самі внутрі.А так проблема лише одна -- в ціні даної Перемоги. Ціна ж залежить не тільки від ворога, але й від того, як управлінці наладять-організують-змінять.