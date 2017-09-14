ISW зауважив, що Путін не обговорював війну в Україні під час святкувань 9 травня. Росіяни не захопили жодного великого міста з моменту окупації Авдіївки в лютому 2024 року. Єдиним середнім за розміром населеним пунктом, який росіяни після цього взяли під контроль в Україні, стала Велика Новосілка в Донецькій області з довоєнним населенням приблизно 5000 осіб.
Війська РФ намагалися захопити Покровськ, Часів Яр, Торецьк, частину Луганської області, що залишилася, і просунутися в Дніпропетровську область до Дня перемоги, проте не змогли досягти жодної з цих цілей.
Також Сили оборони посилили брак російських резервів, запустивши операцію в Курській області, що змусило РФ передислокувати війська з інших прифронтових районів.
Загалом аналітики ISW називають Курську область єдиним «успіхом» російських військ за останній рік. Під час параду на 9 травня Путін подякував північнокорейським військам за участь у війні проти України.
а втрати які в Раші? кілька сотень тисяч?..
Па сєкрєту, тсссссс: у війні на виснаження головне значення має не рахунок на табло (в захоплених-визволених кв.км, кількості втрачених особскладу, техніки), а суто хто ближче став до отого виснаження. Хоча поки далекі до цієї точки обидві сторони (тому кожна має надію на диво, лебедя), але крайом ока дивиться на хто ближче став і в якому темпі рухається. А також які фактори вплинуть на рух. Прорахувати складна задача. Багато факторів-параметрів.
І уж точно об'єктивні дані та розрахунки по цьому ніколи не з'являються у відкритих джерелах. Більше даних звісно має кожен відносно себе. Але апріорі про себе не надасть))
Єдина ознака поки (саме лише ознака): замість Перемоги-кордонів-репарацій в нас стало РПВ. Фактор Трампа... Може не тільки його. Зміниться якийсь фактор (той же Трамп перевзується або ще щось), то зміняться всі розрахунки. І ознакою знов залунає Перемога-кордони і т.д.
Як на мою думку, то рфія приречена на поразку. Для неї це буде те ж саме, що для Штатів В'єтнам. Захоплення територій не має значення. Навіть якщо рфія хфантастично дійде до Дніпра. Все рівно отримає поразку. Якщо! Не зрадять партнери або самі внутрі. А так проблема лише одна -- в ціні даної Перемоги. Ціна ж залежить не тільки від ворога, але й від того, як управлінці наладять-організують-змінять.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 10 тра, 2025 19:52, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:А вы , лохи , налоги главное платите
Да не плати налоги, лейтенант Шуба, ты же еле-еле концы с концами сводишь ... V8 нечем заправлять )
Но ... тебе стукнут 60 лет и тогда ты на 146% будешь вопить ... я работал, а у меня нищенская пенсия ... государство не заботится обо мне ) Это будет ... я подожду ) недолго осталось
Коткин, во первых чтобы гавкать в ответ надо видеть сам вопрос или опровергаемый мявканьем тезис. Меня тут трут безаллаhно, наверно пора завязывать с этой дебильной веткой непереможных диванных бюджетносисьных патриотов с бронью от самого агента "Жидовино95" А во вторых - если я мало с "шуб" Гетьманцеву плачу - то покажи что платишь ты и с каких доходов процентно. А то будешь простым умалишённым пиZдаболом.
prodigy написав:барабашов кончене хло і таким помреш, для чого тобі форум? щоб довести що ти дійсно тупий...на намагайся, всі про це давно знають
Два шахеда с приветом от хрымского чф тебе капитан Самоваров в дом и шоб самоваром тебя по Крещатику провезли на переможный парад победы. А везти тебя будет известная пилотесса, трансгендер в юбке и кирзачах(и в пилотке)
Banderlog написав:Брехня в тім, що в ізраелю "вічна війна". В них всі війни короткострокові, а якщо врахувати, що ми воюєм проти технологічно сильнішого противника ніж ми, а ізраель проти відстаючих а останнім часом проти нерегулярної армії то особо хвастатись їм нема чим.
Израиль воюет постоянно как минимум с террором. На сегодняшний день последняя война начавшаяся 07.10.23 идёт 18 месяцев на семи фронтах. В Ливане у Хезболлы была одна из самых сильных армий на БВ вооруженная российскими корнетами, йеменские хуситы запускают помимо БПЛА баллистические иранские ракеты одна из которых недавно попала на окраину аэропорта Бен - Гурион и пропустила ее американская ПВО,а не израильский Хец-3
добре, давайте трохи цифр. Хамас то скільки військ? Тисяч 35? 8 бригад?) Озброєння? Артилерії скільки? Танків? Літаків? Вертольотів? Здається з артилерії там тіки міномети 60 калібру.) Шо там іще таке серйозне? Некеровані ракети? Армія ізраїлю особового складу тисяч 150? Танки? Арта? Авіація? Ракету пропустила пво? Який ужас, на окраїні аеропорта впала... скільки за 3,5 р війни по україні ракет прилетіло? Кабів) Я вже не кажу шо ізраїль прикриває сша. Партизанів ніхто не перемагав?)))) Шо за чуш війна з терором) коли араби ріжуть євреїв це терор, а коли ескаватори з танками виносять міста це гуманітарна акція? ) скільки мирняка вбили євреї за 7 місяців?
По пунктам. Откуда познания о численности войск ХАМАСа при населении Газы то ли 2, то ли 2,5 млн.человек из которых практически все,от учителей до врачей состоят в хамас , и в период войны как и до нее жизнь любого газаватника зависит от хамас и мобилизационный ресурс там практически неограниченный,особенно из-за распределения ХАМАСом продовольствия поставляемого Израилем. Поэтому состав ХАМАСа пополняется постоянно. Второе. Простейшие ракеты касамы давно в прошлом,там давно в арсенале ракеты долетающие до Нетании и Герцлии.Зачем партизанам танки и самолёты?
По лживым хамасовским данным которых никто не проверял убито за более 18 месяцев аж 50000 на пятачке в 40*12км ,т е.одном из самых густонаселённых регионов мира. Вам не нравится что экскаваторами сносятся дома в Газе или террористов в Иудее и Самарии. Конечно,лучше бы с ними обошлись как роzzия обходится с гражданами и военнопленными Украины и бомбить без каких-либо предупреждений,а не рассылать перед бомбежкой листовки с требованиями для газаватников покинуть этот район. Да и перед самой бомбежкой на крышу дома вначале летит пустая болванка предупреждающая что сейчас полетит дрон или бомба. Эта практика применяется и в Ливане,и в Йемене. Какая армия мира ещё делает это,знаток Ближнего востока? Откуда познания о численности ЦАХАЛ ? Армия Израиля не профессиональная и кадровый состав намного меньше,а воюют призванные из запаса и 150 тысяч это,наверное,максимум того что было за эти месяцы с резервистами. Про прикрытие Израиля США обычная пропагандистская ложь. Предыдущий президент Байден выкручивал Израилю руки чтобы поставляли гумпомощь без которой война бы закончилась за месяц,не давал начинать войну с Рафиаха откуда в Газу шел поток оружия из Египта,не давал снаряды и глубинные бомбы,построил возле Газы пирс для поставки продовольствия который стоил 300 млн долларов и практически не заработал. Нынешний Трамп уже тоже заявил,что с хуситами он договорился забыв упомянуть что Израиль они продолжат атаковать Да и с Ираном тоже намечается такой же фейковый договор о ядерной программе как и с роzzией. И последнее. Вам обидно что Украина оказалась абсолютно не готовой к войне,а в Израиле она никогда не кончается. Но вот один момент вы явно забыли упомянуть - в Израиле нет бусификации как и целых слоев населения с броней от службы в ВСУ и дети чиновников и богатых не гибнут на войне,а в Израиле это не так хотя есть две категории которые не служат армии - ультраортодоксы и израильские арабы и сейчас в связи с нехваткой резервистов в кнессете идёт политическая борьба
Та да. Війна, стій! Раз-два!))) На Херсонському напрямку ворог постягував багато техніки та м'яса. Мабуть це до РПВ і перемовин... Риторика сторін нагадує розбірки в пісочниці: - Щааас як вжухнемо орєшніком! - А ми як введемо... товстіші санкції! Як діти малі, чес слово (с)
Мерц: Германия прекратит публиковать детали военной помощи Украине
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его правительство прекратит публикацию детальных сообщений о военных поставках Украине, как это делалось при прежнем правительстве Олафа Шольца.
«Под моим руководством дебаты о поставках оружия, калибрах, системах вооружений и так далее будут выведены из поля зрения общественности», — цитирует Reuters интервью Мерца телеканалам RTL/ntv во время визита в Киев.
Источник Reuters ранее говорил, что закрыть эти данные планировалось для того, чтобы обеспечить «стратегическую неоднозначность» и не дать России стратегического преимущества.
Мерц и его партия ХДС в бытность в оппозиции Шольцу и его правительству выступали за поставки Украине крылатых ракет Taurus дальностью около 500 км, на что Шольц так и не согласился.
Израиль воюет постоянно как минимум с террором. На сегодняшний день последняя война начавшаяся 07.10.23 идёт 18 месяцев на семи фронтах. В Ливане у Хезболлы была одна из самых сильных армий на БВ вооруженная российскими корнетами, йеменские хуситы запускают помимо БПЛА баллистические иранские ракеты одна из которых недавно попала на окраину аэропорта Бен - Гурион и пропустила ее американская ПВО,а не израильский Хец-3
добре, давайте трохи цифр. Хамас то скільки військ? Тисяч 35? 8 бригад?) Озброєння? Артилерії скільки? Танків? Літаків? Вертольотів? Здається з артилерії там тіки міномети 60 калібру.) Шо там іще таке серйозне? Некеровані ракети? Армія ізраїлю особового складу тисяч 150? Танки? Арта? Авіація? Ракету пропустила пво? Який ужас, на окраїні аеропорта впала... скільки за 3,5 р війни по україні ракет прилетіло? Кабів) Я вже не кажу шо ізраїль прикриває сша. Партизанів ніхто не перемагав?)))) Шо за чуш війна з терором) коли араби ріжуть євреїв це терор, а коли ескаватори з танками виносять міста це гуманітарна акція? ) скільки мирняка вбили євреї за 7 місяців?
По пунктам. Откуда познания о численности войск ХАМАСа при населении Газы то ли 2, то ли 2,5 млн.человек из которых практически все,от учителей до врачей состоят в хамас , и в период войны как и до нее жизнь любого газаватника зависит от хамас и мобилизационный ресурс там практически неограниченный,особенно из-за распределения ХАМАСом продовольствия поставляемого Израилем. Поэтому состав ХАМАСа пополняется постоянно. Второе. Простейшие ракеты касамы давно в прошлом,там давно в арсенале ракеты долетающие до Нетании и Герцлии.Зачем партизанам танки и самолёты?
По лживым хамасовским данным которых никто не проверял убито за более 18 месяцев аж 50000 на пятачке в 40*12км ,т е.одном из самых густонаселённых регионов мира. Вам не нравится что экскаваторами сносятся дома в Газе или террористов в Иудее и Самарии. Конечно,лучше бы с ними обошлись как роzzия обходится с гражданами и военнопленными Украины и бомбить без каких-либо предупреждений,а не рассылать перед бомбежкой листовки с требованиями для газаватников покинуть этот район. Да и перед самой бомбежкой на крышу дома вначале летит пустая болванка предупреждающая что сейчас полетит дрон или бомба. Эта практика применяется и в Ливане,и в Йемене. Какая армия мира ещё делает это,знаток Ближнего востока? Откуда познания о численности ЦАХАЛ ? Армия Израиля не профессиональная и кадровый состав намного меньше,а воюют призванные из запаса и 150 тысяч это,наверное,максимум того что было за эти месяцы с резервистами. Про прикрытие Израиля США обычная пропагандистская ложь. Предыдущий президент Байден выкручивал Израилю руки чтобы поставляли гумпомощь без которой война бы закончилась за месяц,не давал начинать войну с Рафиаха откуда в Газу шел поток оружия из Египта,не давал снаряды и глубинные бомбы,построил возле Газы пирс для поставки продовольствия который стоил 300 млн долларов и практически не заработал. Нынешний Трамп уже тоже заявил,что с хуситами он договорился забыв упомянуть что Израиль они продолжат атаковать Да и с Ираном тоже намечается такой же фейковый договор о ядерной программе как и с роzzией. И последнее. Вам обидно что Украина оказалась абсолютно не готовой к войне,а в Израиле она никогда не кончается. Но вот один момент вы явно забыли упомянуть - в Израиле нет бусификации как и целых слоев населения с броней от службы в ВСУ и дети чиновников и богатых не гибнут на войне,а в Израиле это не так хотя есть две категории которые не служат армии - ультраортодоксы и израильские арабы и сейчас в связи с нехваткой резервистов в кнессете идёт политическая борьба
не віляйте. 150 тисячний цахал воює проти 30 тисячного хамасу. Воює танками авіацією артилерією і за підтримки штатів які ізраелю дають доступ до всього арсеналу. Те що багато резервістів непрофесіоналів в ізраелю, а в хамасу нескінчаємий резерв з вчителів і лікарів це канєшно сильний довод))). Понятно, що там не треба бусифікації, це ж не війна а каральна операція проти партизан. І бєте ви без розбору по мирняку. Те попередження з листовками і болванками є формою тероризму. Так шо розказувати байки які з ізраелятян воїни нам не треба. Цифри говорять самі за себе. І не треба думати, що я за палестинців, по великому рахунку мені байдуже і на них і на ізраелітян, можу тільки побажати успіху обом сторонам, і втягування ірану в війну з ізраелем, може тоді він менше буде допомагати росіянам проти україни
SHAPO, а в каком возрастном диапазоне призывают резервистов и забирают ли принудительно на фронт бизнесменов-аналогов наших ФОПов, ну тех которые в малом бизнесе одновременно и рабочие руки и директора, и призывают ли директоров-собственников бизнеса вообще? Надеюсь вы понимаете разницу между собственником бизнеса и его непосредственным руководителем, от которого зависит не загнётся ли бизнес вообще, и наёмным техническим директором