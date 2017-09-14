Додано: Суб 10 тра, 2025 20:40

Banderlog написав: shapo написав: Banderlog написав: Брехня в тім, що в ізраелю "вічна війна". В них всі війни короткострокові, а якщо врахувати, що ми воюєм проти технологічно сильнішого противника ніж ми, а ізраель проти відстаючих а останнім часом проти нерегулярної армії то особо хвастатись їм нема чим. Брехня в тім, що в ізраелю "вічна війна". В них всі війни короткострокові, а якщо врахувати, що ми воюєм проти технологічно сильнішого противника ніж ми, а ізраель проти відстаючих а останнім часом проти нерегулярної армії то особо хвастатись їм нема чим.





Израиль воюет постоянно как минимум с террором. На сегодняшний день последняя война начавшаяся 07.10.23 идёт 18 месяцев на семи фронтах.

В Ливане у Хезболлы была одна из самых сильных армий на БВ вооруженная российскими корнетами, йеменские хуситы запускают помимо БПЛА баллистические иранские ракеты одна из которых недавно попала на окраину аэропорта Бен - Гурион и пропустила ее американская ПВО,а не израильский Хец-3 Израиль воюет постоянно как минимум с террором. На сегодняшний день последняя война начавшаяся 07.10.23 идёт 18 месяцев на семи фронтах.В Ливане у Хезболлы была одна из самых сильных армий на БВ вооруженная российскими корнетами, йеменские хуситы запускают помимо БПЛА баллистические иранские ракеты одна из которых недавно попала на окраину аэропорта Бен - Гурион и пропустила ее американская ПВО,а не израильский Хец-3 добре, давайте трохи цифр. Хамас то скільки військ? Тисяч 35? 8 бригад?)

Озброєння?

Артилерії скільки? Танків? Літаків?

Вертольотів?

Здається з артилерії там тіки міномети 60 калібру.)

Шо там іще таке серйозне? Некеровані ракети?

Армія ізраїлю особового складу тисяч 150?

Танки? Арта? Авіація?

Ракету пропустила пво? Який ужас, на окраїні аеропорта впала... скільки за 3,5 р війни по україні ракет прилетіло? Кабів)

Я вже не кажу шо ізраїль прикриває сша. Партизанів ніхто не перемагав?)))) Шо за чуш війна з терором) коли араби ріжуть євреїв це терор, а коли ескаватори з танками виносять міста це гуманітарна акція? )

скільки мирняка вбили євреї за 7 місяців? добре, давайте трохи цифр. Хамас то скільки військ? Тисяч 35? 8 бригад?)Озброєння?Артилерії скільки? Танків? Літаків?Вертольотів?Здається з артилерії там тіки міномети 60 калібру.)Шо там іще таке серйозне? Некеровані ракети?Армія ізраїлю особового складу тисяч 150?Танки? Арта? Авіація?Ракету пропустила пво? Який ужас, на окраїні аеропорта впала...скільки за 3,5 р війни по україні ракет прилетіло? Кабів)Я вже не кажу шо ізраїль прикриває сша. Партизанів ніхто не перемагав?)))) Шо за чуш війна з терором) коли араби ріжуть євреїв це терор, а коли ескаватори з танками виносять міста це гуманітарна акція? )скільки мирняка вбили євреї за 7 місяців?

По пунктам.Откуда познания о численности войск ХАМАСа при населении Газы то ли 2, то ли 2,5 млн.человек из которых практически все,от учителей до врачей состоят в хамас , и в период войны как и до нее жизнь любого газаватника зависит от хамас и мобилизационный ресурс там практически неограниченный,особенно из-за распределения ХАМАСом продовольствия поставляемого Израилем. Поэтому состав ХАМАСа пополняется постоянно.Второе. Простейшие ракеты касамы давно в прошлом,там давно в арсенале ракеты долетающие до Нетании и Герцлии.Зачем партизанам танки и самолёты?По лживым хамасовским данным которых никто не проверял убито за более 18 месяцев аж 50000 на пятачке в 40*12км ,т е.одном из самых густонаселённых регионов мира.Вам не нравится что экскаваторами сносятся дома в Газе или террористов в Иудее и Самарии. Конечно,лучше бы с ними обошлись как роzzия обходится с гражданами и военнопленными Украины и бомбить без каких-либо предупреждений,а не рассылать перед бомбежкой листовки с требованиями для газаватников покинуть этот район. Да и перед самой бомбежкой на крышу дома вначале летит пустая болванка предупреждающая что сейчас полетит дрон или бомба. Эта практика применяется и в Ливане,и в Йемене. Какая армия мира ещё делает это,знаток Ближнего востока?Откуда познания о численности ЦАХАЛ ?Армия Израиля не профессиональная и кадровый состав намного меньше,а воюют призванные из запаса и 150 тысяч это,наверное,максимум того что было за эти месяцы с резервистами.Про прикрытие Израиля США обычная пропагандистская ложь. Предыдущий президент Байден выкручивал Израилю руки чтобы поставляли гумпомощь без которой война бы закончилась за месяц,не давал начинать войну с Рафиаха откуда в Газу шел поток оружия из Египта,не давал снаряды и глубинные бомбы,построил возле Газы пирс для поставки продовольствия который стоил 300 млн долларов и практически не заработал.Нынешний Трамп уже тоже заявил,что с хуситами он договорился забыв упомянуть что Израиль они продолжат атаковатьДа и с Ираном тоже намечается такой же фейковый договор о ядерной программе как и с роzzией.И последнее.Вам обидно что Украина оказалась абсолютно не готовой к войне,а в Израиле она никогда не кончается.Но вот один момент вы явно забыли упомянуть - в Израиле нет бусификации как и целых слоев населения с броней от службы в ВСУ и дети чиновников и богатых не гибнут на войне,а в Израиле это не так хотя есть две категории которые не служат армии - ультраортодоксы и израильские арабы и сейчас в связи с нехваткой резервистов в кнессете идёт политическая борьба