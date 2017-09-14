Banderlog написав:shapo написав:По пунктам.
Откуда познания о численности войск ХАМАСа при населении Газы то ли 2, то ли 2,5 млн.человек из которых практически все,от учителей до врачей состоят в хамас , и в период войны как и до нее жизнь любого газаватника зависит от хамас и мобилизационный ресурс там практически неограниченный,особенно из-за распределения ХАМАСом продовольствия поставляемого Израилем. Поэтому состав ХАМАСа пополняется постоянно.
Второе. Простейшие ракеты касамы давно в прошлом,там давно в арсенале ракеты долетающие до Нетании и Герцлии.Зачем партизанам танки и самолёты?
По лживым хамасовским данным которых никто не проверял убито за более 18 месяцев аж 50000 на пятачке в 40*12км ,т е.одном из самых густонаселённых регионов мира.
Вам не нравится что экскаваторами сносятся дома в Газе или террористов в Иудее и Самарии. Конечно,лучше бы с ними обошлись как роzzия обходится с гражданами и военнопленными Украины и бомбить без каких-либо предупреждений,а не рассылать перед бомбежкой листовки с требованиями для газаватников покинуть этот район. Да и перед самой бомбежкой на крышу дома вначале летит пустая болванка предупреждающая что сейчас полетит дрон или бомба. Эта практика применяется и в Ливане,и в Йемене. Какая армия мира ещё делает это,знаток Ближнего востока?
Откуда познания о численности ЦАХАЛ ?
Армия Израиля не профессиональная и кадровый состав намного меньше,а воюют призванные из запаса и 150 тысяч это,наверное,максимум того что было за эти месяцы с резервистами.
Про прикрытие Израиля США обычная пропагандистская ложь. Предыдущий президент Байден выкручивал Израилю руки чтобы поставляли гумпомощь без которой война бы закончилась за месяц,не давал начинать войну с Рафиаха откуда в Газу шел поток оружия из Египта,не давал снаряды и глубинные бомбы,построил возле Газы пирс для поставки продовольствия который стоил 300 млн долларов и практически не заработал.
Нынешний Трамп уже тоже заявил,что с хуситами он договорился забыв упомянуть что Израиль они продолжат атаковать
Да и с Ираном тоже намечается такой же фейковый договор о ядерной программе как и с роzzией.
И последнее.
Вам обидно что Украина оказалась абсолютно не готовой к войне,а в Израиле она никогда не кончается.
Но вот один момент вы явно забыли упомянуть - в Израиле нет бусификации как и целых слоев населения с броней от службы в ВСУ и дети чиновников и богатых не гибнут на войне,а в Израиле это не так хотя есть две категории которые не служат армии - ультраортодоксы и израильские арабы и сейчас в связи с нехваткой резервистов в кнессете идёт политическая борьба
не віляйте. 150 тисячний цахал воює проти 30 тисячного хамасу. Воює танками авіацією артилерією і за підтримки штатів які ізраелю дають доступ до всього арсеналу. Те що багато резервістів непрофесіоналів в ізраелю, а в хамасу нескінчаємий резерв з вчителів і лікарів це канєшно сильний довод))).
Понятно, що там не треба бусифікації, це ж не війна а каральна операція проти партизан. І бєте ви без розбору по мирняку. Те попередження з листовками і болванками є формою тероризму. Так шо розказувати байки які з ізраелятян воїни нам не треба. Цифри говорять самі за себе. І не треба думати, що я за палестинців, по великому рахунку мені байдуже і на них і на ізраелітян, можу тільки побажати успіху обом сторонам, і втягування ірану в війну з ізраелем, може тоді він менше буде допомагати росіянам проти україни
Во-первых, мне вилять незачем т.к.в отличие от вас я знаю,что в хамасе намного больше 35000 т.к. хамас есть и в Иудеи и Самарии,и в Ливане.
Это вы ляпнули о цифре 35000 взятой неизвестно откуда.
Во-вторых, моя цифра состава ЦАХАЛ примерно в 150000 относится к всем воюющим на всех фронтах - в Ливане,Сирии,Иудеи и Самарии и Газе.
Что такое профессионалы? Если это относится к воинской квалификации,то это чушь,т.к. я писал о кадровых офицерах и прапорщиках.
Фраза "вы бьете без разбора по мирняку" говорит только о том,что вы дилетант понятия не имеющий о том,что он несёт как и о реальной помощи США.
При такой скученности населения если бы это было так,то жертв среди арабов Газы было бы на порядок больше.
Израильтяне за 77 лет существования своего государства доказали,что они не трусливые еврейчики в очочках,а настоящие воины победившие превосходящие армии в всех войнах.
И когда вы пишите " не надо нам рассказывать " вы кого имеете в виду? Вас здесь бригада пишет или вам кто-то делегировал отвечать от его имени?
Для знатока военной истории и партизанской войны - в Вьетнаме намного превосходящие технически амеры не победили вьетконг,также как в Афгане не смогли победить ни СССР за 10 лет,ни США за 20.
И последнее.
Иран не просто втянут в войну против Израиля ,он основной ее организатор и спонсор ибо это все его прокси - от Хезболлы до ХАМАСа, хуситов и сирийцев до побега Асада.
Сейчас место Ирана в Сирии пытается занять Турция.
PS. Я так и не увидел ответа какая армия мира и когда ещё предупреждала население вражеской стороны о атаке листовками и сброшенными болванками и кто ещё поставлял врагу продовольствие, воду,электричество,медикаменты,дизельное топливо кроме бреда о том,что это терроризм