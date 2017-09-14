shapo написав:

По пунктам.Откуда познания о численности войск ХАМАСа при населении Газы то ли 2, то ли 2,5 млн.человек из которых практически все,от учителей до врачей состоят в хамас , и в период войны как и до нее жизнь любого газаватника зависит от хамас и мобилизационный ресурс там практически неограниченный,особенно из-за распределения ХАМАСом продовольствия поставляемого Израилем. Поэтому состав ХАМАСа пополняется постоянно.Второе. Простейшие ракеты касамы давно в прошлом,там давно в арсенале ракеты долетающие до Нетании и Герцлии.Зачем партизанам танки и самолёты?По лживым хамасовским данным которых никто не проверял убито за более 18 месяцев аж 50000 на пятачке в 40*12км ,т е.одном из самых густонаселённых регионов мира.Вам не нравится что экскаваторами сносятся дома в Газе или террористов в Иудее и Самарии. Конечно,лучше бы с ними обошлись как роzzия обходится с гражданами и военнопленными Украины и бомбить без каких-либо предупреждений,а не рассылать перед бомбежкой листовки с требованиями для газаватников покинуть этот район. Да и перед самой бомбежкой на крышу дома вначале летит пустая болванка предупреждающая что сейчас полетит дрон или бомба. Эта практика применяется и в Ливане,и в Йемене. Какая армия мира ещё делает это,знаток Ближнего востока?Откуда познания о численности ЦАХАЛ ?Армия Израиля не профессиональная и кадровый состав намного меньше,а воюют призванные из запаса и 150 тысяч это,наверное,максимум того что было за эти месяцы с резервистами.Про прикрытие Израиля США обычная пропагандистская ложь. Предыдущий президент Байден выкручивал Израилю руки чтобы поставляли гумпомощь без которой война бы закончилась за месяц,не давал начинать войну с Рафиаха откуда в Газу шел поток оружия из Египта,не давал снаряды и глубинные бомбы,построил возле Газы пирс для поставки продовольствия который стоил 300 млн долларов и практически не заработал.Нынешний Трамп уже тоже заявил,что с хуситами он договорился забыв упомянуть что Израиль они продолжат атаковатьДа и с Ираном тоже намечается такой же фейковый договор о ядерной программе как и с роzzией.И последнее.Вам обидно что Украина оказалась абсолютно не готовой к войне,а в Израиле она никогда не кончается.Но вот один момент вы явно забыли упомянуть - в Израиле нет бусификации как и целых слоев населения с броней от службы в ВСУ и дети чиновников и богатых не гибнут на войне,а в Израиле это не так хотя есть две категории которые не служат армии - ультраортодоксы и израильские арабы и сейчас в связи с нехваткой резервистов в кнессете идёт политическая борьба