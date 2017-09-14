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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1381013811138121381313814>
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 22:26

  Banderlog написав:
  shapo написав:По пунктам.
Откуда познания о численности войск ХАМАСа при населении Газы то ли 2, то ли 2,5 млн.человек из которых практически все,от учителей до врачей состоят в хамас , и в период войны как и до нее жизнь любого газаватника зависит от хамас и мобилизационный ресурс там практически неограниченный,особенно из-за распределения ХАМАСом продовольствия поставляемого Израилем. Поэтому состав ХАМАСа пополняется постоянно.
Второе. Простейшие ракеты касамы давно в прошлом,там давно в арсенале ракеты долетающие до Нетании и Герцлии.Зачем партизанам танки и самолёты?

По лживым хамасовским данным которых никто не проверял убито за более 18 месяцев аж 50000 на пятачке в 40*12км ,т е.одном из самых густонаселённых регионов мира.
Вам не нравится что экскаваторами сносятся дома в Газе или террористов в Иудее и Самарии. Конечно,лучше бы с ними обошлись как роzzия обходится с гражданами и военнопленными Украины и бомбить без каких-либо предупреждений,а не рассылать перед бомбежкой листовки с требованиями для газаватников покинуть этот район. Да и перед самой бомбежкой на крышу дома вначале летит пустая болванка предупреждающая что сейчас полетит дрон или бомба. Эта практика применяется и в Ливане,и в Йемене. Какая армия мира ещё делает это,знаток Ближнего востока?
Откуда познания о численности ЦАХАЛ ?
Армия Израиля не профессиональная и кадровый состав намного меньше,а воюют призванные из запаса и 150 тысяч это,наверное,максимум того что было за эти месяцы с резервистами.
Про прикрытие Израиля США обычная пропагандистская ложь. Предыдущий президент Байден выкручивал Израилю руки чтобы поставляли гумпомощь без которой война бы закончилась за месяц,не давал начинать войну с Рафиаха откуда в Газу шел поток оружия из Египта,не давал снаряды и глубинные бомбы,построил возле Газы пирс для поставки продовольствия который стоил 300 млн долларов и практически не заработал.
Нынешний Трамп уже тоже заявил,что с хуситами он договорился забыв упомянуть что Израиль они продолжат атаковать
Да и с Ираном тоже намечается такой же фейковый договор о ядерной программе как и с роzzией.
И последнее.
Вам обидно что Украина оказалась абсолютно не готовой к войне,а в Израиле она никогда не кончается.
Но вот один момент вы явно забыли упомянуть - в Израиле нет бусификации как и целых слоев населения с броней от службы в ВСУ и дети чиновников и богатых не гибнут на войне,а в Израиле это не так хотя есть две категории которые не служат армии - ультраортодоксы и израильские арабы и сейчас в связи с нехваткой резервистов в кнессете идёт политическая борьба



не віляйте. 150 тисячний цахал воює проти 30 тисячного хамасу. Воює танками авіацією артилерією і за підтримки штатів які ізраелю дають доступ до всього арсеналу. Те що багато резервістів непрофесіоналів в ізраелю, а в хамасу нескінчаємий резерв з вчителів і лікарів це канєшно сильний довод))).
Понятно, що там не треба бусифікації, це ж не війна а каральна операція проти партизан. І бєте ви без розбору по мирняку. Те попередження з листовками і болванками є формою тероризму. Так шо розказувати байки які з ізраелятян воїни нам не треба. Цифри говорять самі за себе. І не треба думати, що я за палестинців, по великому рахунку мені байдуже і на них і на ізраелітян, можу тільки побажати успіху обом сторонам, і втягування ірану в війну з ізраелем, може тоді він менше буде допомагати росіянам проти україни :wink:


Во-первых, мне вилять незачем т.к.в отличие от вас я знаю,что в хамасе намного больше 35000 т.к. хамас есть и в Иудеи и Самарии,и в Ливане.
Это вы ляпнули о цифре 35000 взятой неизвестно откуда.
Во-вторых, моя цифра состава ЦАХАЛ примерно в 150000 относится к всем воюющим на всех фронтах - в Ливане,Сирии,Иудеи и Самарии и Газе.
Что такое профессионалы? Если это относится к воинской квалификации,то это чушь,т.к. я писал о кадровых офицерах и прапорщиках.
Фраза "вы бьете без разбора по мирняку" говорит только о том,что вы дилетант понятия не имеющий о том,что он несёт как и о реальной помощи США.
При такой скученности населения если бы это было так,то жертв среди арабов Газы было бы на порядок больше.
Израильтяне за 77 лет существования своего государства доказали,что они не трусливые еврейчики в очочках,а настоящие воины победившие превосходящие армии в всех войнах.
И когда вы пишите " не надо нам рассказывать " вы кого имеете в виду? Вас здесь бригада пишет или вам кто-то делегировал отвечать от его имени?
Для знатока военной истории и партизанской войны - в Вьетнаме намного превосходящие технически амеры не победили вьетконг,также как в Афгане не смогли победить ни СССР за 10 лет,ни США за 20.
И последнее.
Иран не просто втянут в войну против Израиля ,он основной ее организатор и спонсор ибо это все его прокси - от Хезболлы до ХАМАСа, хуситов и сирийцев до побега Асада.
Сейчас место Ирана в Сирии пытается занять Турция.
PS. Я так и не увидел ответа какая армия мира и когда ещё предупреждала население вражеской стороны о атаке листовками и сброшенными болванками и кто ещё поставлял врагу продовольствие, воду,электричество,медикаменты,дизельное топливо кроме бреда о том,что это терроризм
Востаннє редагувалось shapo в Суб 10 тра, 2025 22:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 22:37

Виткофф во время трёх встреч с путиным в москве пользовался услугами штатных кремлёвских переводчиков и был без собственных советников, — NBC News

Спецпредставитель Трампа не говорит по-русски и мог не понимать, о чём велась часть беседы между путиным и переводчиком.

Как отмечает издание, отсутствие американских специалистов и собственных записей с переговоров также повышает риск искажения или утечки конфиденциальной информации.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 22:56

  Xenon написав:
Виткофф во время трёх встреч с путиным в москве пользовался услугами штатных кремлёвских переводчиков и был без собственных советников, — NBC News

Спецпредставитель Трампа не говорит по-русски и мог не понимать, о чём велась часть беседы между путиным и переводчиком.

Как отмечает издание, отсутствие американских специалистов и собственных записей с переговоров также повышает риск искажения или утечки конфиденциальной информации.

про Китай в контексті Кореї на думку Японії
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 23:08

  shapo написав:Иран не просто втянут в войну против Израиля ,он основной ее организатор и спонсор ибо это все его прокси - от Хезболлы до ХАМАСа, хуситов и сирийцев до побега Асада.


Еврейская община Ирана открыла восстановленную синагогу
После полутора лет ремонта, евреи Тегерана празднуют повторное открытие синагоги Абришами

https://www.7kanal.co.il/news/267611

Не находите, что есть какая-то недоговоренность в раскрытии темы Израиль-Иран ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 23:14

  shapo написав: и кто ещё поставлял врагу продовольствие, воду,электричество,медикаменты,дизельное топливо кроме бреда о том,что это терроризм

Союз в афганістані постачав...
листівки понятно шо тероризм. Смисл такого удару з попередженням? Бойовики ж втечуть. А нищити ви жилий фонд і мирняк, що не встигає втекти. А ще більше мирняка запугуєте своїми листовками)
так шо не надо думати єврейчики в очках шо ви самі умні.
Ми теж в очках)))
звідки взяв я цифри? Ну хоча б звідси) https://ua.korrespondent.net/world/4671 ... lui-u-hazi
Будете воювати з іраном 3 роки тоді і побачим буде у вас бусифікація чи ні.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 23:37

  Banderlog написав:
  shapo написав: и кто ещё поставлял врагу продовольствие, воду,электричество,медикаменты,дизельное топливо кроме бреда о том,что это терроризм

Союз в афганістані постачав...
листівки понятно шо тероризм. Смисл такого удару з попередженням? Бойовики ж втечуть. А нищити ви жилий фонд і мирняк, що не встигає втекти. А ще більше мирняка запугуєте своїми листовками)
так шо не надо думати єврейчики в очках шо ви самі умні.
Ми теж в очках)))
звідки взяв я цифри? Ну хоча б звідси) https://ua.korrespondent.net/world/4671 ... lui-u-hazi
Будете воювати з іраном 3 роки тоді і побачим буде у вас бусифікація чи ні.

Як це зразу з Іраном? А Туреччина?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 23:42

  tumos написав:
  shapo написав:Иран не просто втянут в войну против Израиля ,он основной ее организатор и спонсор ибо это все его прокси - от Хезболлы до ХАМАСа, хуситов и сирийцев до побега Асада.


Еврейская община Ирана открыла восстановленную синагогу
После полутора лет ремонта, евреи Тегерана празднуют повторное открытие синагоги Абришами

https://www.7kanal.co.il/news/267611

Не находите, что есть какая-то недоговоренность в раскрытии темы Израиль-Иран ?


А что тут удивительного если религиозным евреям по большому счету все равно при какой власти и в каком государстве жить.
В Иране они клянутся в верности аятоллам и также клянут сионистов и Израиль.
А вас не удивляет количество этнических украинцев,причем и западенцев ,не только в высших эшелонах власти России,но и в ее армии уничтожающей Украину?
А почему евреи должны быть другими?
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 23:55

  Banderlog написав:
  shapo написав: и кто ещё поставлял врагу продовольствие, воду,электричество,медикаменты,дизельное топливо кроме бреда о том,что это терроризм

Союз в афганістані постачав...
листівки понятно шо тероризм. Смисл такого удару з попередженням? Бойовики ж втечуть. А нищити ви жилий фонд і мирняк, що не встигає втекти. А ще більше мирняка запугуєте своїми листовками)
так шо не надо думати єврейчики в очках шо ви самі умні.
Ми теж в очках)))
звідки взяв я цифри? Ну хоча б звідси) https://ua.korrespondent.net/world/4671 ... lui-u-hazi
Будете воювати з іраном 3 роки тоді і побачим буде у вас бусифікація чи ні.


Кому СССР поставлял в Афгане продовольствие,талибам,Ахмад Шаху Масуду или генералу Достуму?
Сейчас эту чушь сочинили?
Смысл предупреждения о нападении именно в эвакуации мирного населения,и поэтому количество жертв среди мирного населения очень малое.
Под жилым фондом,больницами, школами,учреждениями бапор выстроены многоуровневые тоннели с складами и казармами.
Сами- то статью свою прочли?
А там четко сказано ,что посчитать хамасятников трудно и сделана ссылка без адреса на израильскую разведку.
Тем более что и статья написана на пятый месяц войны,а идёт уже восемнадцатый и количество рекрутов ХАМАСа не убавляется.
Пока кроме бпла ВСУ ничем новым не удивило,а вот ликвидация боевиков Хезболлы пейджерами уже вошла в историю.
Израиль воюет уже второй год и в последнюю мобилизацию пришло 102%, так что бусификации тут не будет никогда ибо евреи в отличие от украинцев понимают,что в случае поражения их всех вырежут,а украинцы могут убежать за границу или приспособиться к путинскому режиму.
И перестаньте писать "мы" если вы кроме себя никого тут не представляете
Востаннє редагувалось shapo в Суб 10 тра, 2025 23:57, всього редагувалось 1 раз.
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 23:56

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  shapo написав: и кто ещё поставлял врагу продовольствие, воду,электричество,медикаменты,дизельное топливо кроме бреда о том,что это терроризм

Союз в афганістані постачав...
листівки понятно шо тероризм. Смисл такого удару з попередженням? Бойовики ж втечуть. А нищити ви жилий фонд і мирняк, що не встигає втекти. А ще більше мирняка запугуєте своїми листовками)
так шо не надо думати єврейчики в очках шо ви самі умні.
Ми теж в очках)))
звідки взяв я цифри? Ну хоча б звідси) https://ua.korrespondent.net/world/4671 ... lui-u-hazi
Будете воювати з іраном 3 роки тоді і побачим буде у вас бусифікація чи ні.

Як це зразу з Іраном? А Туреччина?

А Акуртыча ТЦК Кемера бусифицирует так сказать тайно, в епенях Гасконии, шоб успел хоть эту новую родину позащищать, тем более штА он уже моими трудами истинный антисемит?
барабашов
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