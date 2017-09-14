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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13811138121381313814>
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 00:04

  барабашов написав:SHAPO, а в каком возрастном диапазоне призывают резервистов и забирают ли принудительно на фронт бизнесменов-аналогов наших ФОПов, ну тех которые в малом бизнесе одновременно и рабочие руки и директора, и призывают ли директоров-собственников бизнеса вообще?
Надеюсь вы понимаете разницу между собственником бизнеса и его непосредственным руководителем, от которого зависит не загнётся ли бизнес вообще, и наёмным техническим директором

Шапо - прочтите внимательно мой вопрос
Про М18-32 в курсе
Но это интернет а не реальная жизнь.
Главное - далее.
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 00:07

  shapo написав: А что тут удивительного если религиозным евреям по большому счету все равно при какой власти и в каком государстве жить.

Я предполагаю, что все с точностью до наоборот. Возведение Третьего Храма и т.д. Для точности необходимо мнение религиозного еврея. )
  shapo написав:В Иране они клянутся в верности аятоллам и также клянут сионистов и Израиль.

Относительно клятв и проклятий не знаю, но скорее всего видение религиозных евреев и как вы говорите сионистов на государственное устройство
явно различаются. Относительно персов. Если не ошибаюсь, то в Ветхом Завете есть информация, что Кир, Дарий, Артаксеркс способствовали восстановлению храма в Иерусалиме, включая финансирование. Похоже Иран не признает сионистсткий Израиль, но не против существования Иудейского государства. ИМХО.
Востаннє редагувалось tumos в Нед 11 тра, 2025 00:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 00:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  shapo написав:А вас не удивляет количество этнических украинцев,причем и западенцев ,не только в высших эшелонах власти России,но и в ее армии уничтожающей Украину?
Є відверта брехня
Є й маніпуляції...
1 Якщо можна по прізвищам западенців у владі Педерації
2 Якщо можна - відсоток западенців у збройних силах педерації....

ПС
в мене особисто враження що відсоток колумбійців в ЗСУ-вищий відсотка западенців в збройних силах рф
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 00:10

  барабашов написав:
  барабашов написав:SHAPO, а в каком возрастном диапазоне призывают резервистов и забирают ли принудительно на фронт бизнесменов-аналогов наших ФОПов, ну тех которые в малом бизнесе одновременно и рабочие руки и директора, и призывают ли директоров-собственников бизнеса вообще?
Надеюсь вы понимаете разницу между собственником бизнеса и его непосредственным руководителем, от которого зависит не загнётся ли бизнес вообще, и наёмным техническим директором

Шапо - прочтите внимательно мой вопрос
Про М18-32 в курсе
Но это интернет а не реальная жизнь.
Главное - далее.


Призывают до 45 хотя по желанию могут пойти и в 50. Призывают независимо от того,бизнесмен или наемный работник. Поэтому сейчас много бизнесов банкротятся и закрываются т. к.без хозяина любой бизнес загибается хотя государство и даёт послабления в виде налогов, оплаты банковских ссуд и т.д.
Два условия - этот человек должен был пройти ранее срочную службу солдатом до 19-20, офицером после университета до 26.
И,самое главное, служба в боевых войсках добровольная и если вы не хотите в них служить и тем более идти в бой вас никто не пошлет и в тюрьму за это не отправит.
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 00:14

  tumos написав:
  shapo написав: А что тут удивительного если религиозным евреям по большому счету все равно при какой власти и в каком государстве жить.

Я предполагаю, что все с точностью до наоборот. Возведение Третьего Храма и т.д. Для точности необходимо мнение религиозного еврея. )
  shapo написав:В Иране они клянутся в верности аятоллам и также клянут сионистов и Израиль.

Относительно клятв и проклятий не знаю, но скорее всего видение религиозных евреев и как вы говорите сионистов на государственное устройство
явно различаются. Относительно персов. Если не ошибаюсь, то в Ветхом Завете есть информация, что Кир, Дарий, Артаксеркс способствовали восстановлению храма в Иерусалиме, включая финансирование. Похоже Иран не признает сионистсткий Израиль, но не против существования Иудейского государства. ИМХО.



Если вы также хорошо знаете историю государства Израиль,то наверняка знаете что он был построен светскими сионистами вопреки мнению религиозных что этого делать нельзя до приходя Машиаха.
А что такое сейчас Иудейское государство,как оно может существовать?
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 00:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На мой дилетантский взгляд - иранская система рахбаров(судей) имеет отсылку к доцарским временам Древнего Израиля, когда он управлялся "судьями" ?
fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 00:25

  budivelnik написав:
  shapo написав:А вас не удивляет количество этнических украинцев,причем и западенцев ,не только в высших эшелонах власти России,но и в ее армии уничтожающей Украину?
Є відверта брехня
Є й маніпуляції...
1 Якщо можна по прізвищам западенців у владі Педерації
2 Якщо можна - відсоток западенців у збройних силах педерації....

ПС
в мене особисто враження що відсоток колумбійців в ЗСУ-вищий відсотка западенців в збройних силах рф



Матвиенко - из Черкасс.
Убитый недавно генерал Ярослав Москалик явно не великорос хотя в Украине не жил,но данные о его родителях скрывают.
В начале войны был убит российский генерал родившийся в Виннице ,сейчас не помню имя
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 00:30

  shapo написав: Если вы также хорошо знаете историю государства Израиль,то наверняка знаете что он был построен светскими сионистами вопреки мнению религиозных что этого делать нельзя до приходя Машиаха.
А что такое сейчас Иудейское государство,как оно может существовать?

Я уже ответил на ваш вопрос ранее. Точный алгоритм создания и существования может озвучить религиозный еврей.
Где-то слышал, что якобы Арафату предлагались варианты решения вопроса с мечетью и возведением Третьего Храма в рамках переговоров по Палестине. Но уступки не последовало.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 00:34

shapo

Матвиенко из Шепетовки, Хмельницкая обл. Как и Черкасская єто Центральная Украина
Фамилия в девичестве - Тютина, мало распространенная в Украине

По "москалику" все очень непросто
Происхождение фамилии Москалик

Есть две версии происхождения фамилии.

Согласно первой, эта фамилия относится к группе еврейских фамилий, передающих характер, образ мышления и поведения человека. Она происходит от ивритского слова «Маскиль», которое дословно переводится как «просвещенный»

И окнчания "ик" больше характерны для Белоруссии
В Украине больше Москале1, Москаленко и Москалюков
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 11 тра, 2025 00:52, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 00:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вопросы на пресс-конференции не предусмотрены, Путин сделает только заявление — Песков.
fox767676
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