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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13811138121381313814
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 00:59

  shapo написав:
  барабашов написав:
  барабашов написав:SHAPO, а в каком возрастном диапазоне призывают резервистов и забирают ли принудительно на фронт бизнесменов-аналогов наших ФОПов, ну тех которые в малом бизнесе одновременно и рабочие руки и директора, и призывают ли директоров-собственников бизнеса вообще?
Надеюсь вы понимаете разницу между собственником бизнеса и его непосредственным руководителем, от которого зависит не загнётся ли бизнес вообще, и наёмным техническим директором

Шапо - прочтите внимательно мой вопрос
Про М18-32 в курсе
Но это интернет а не реальная жизнь.
Главное - далее.


Призывают до 45 хотя по желанию могут пойти и в 50. Призывают независимо от того,бизнесмен или наемный работник. Поэтому сейчас много бизнесов банкротятся и закрываются т. к.без хозяина любой бизнес загибается хотя государство и даёт послабления в виде налогов, оплаты банковских ссуд и т.д.
Два условия - этот человек должен был пройти ранее срочную службу солдатом до 19-20, офицером после университета до 26.
И,самое главное, служба в боевых войсках добровольная и если вы не хотите в них служить и тем более идти в бой вас никто не пошлет и в тюрьму за это не отправит.

Спасибо
Интернет обманул
Мои одноклассники в основном уехали туда в 33-35 лет, по крайней мере те, с которыми я фейсбуком общаюсь, поэтому 32 в мозгах и закрепилось.
Ну 45 - это не 60 у нас. И пока повестки нет граница открыта.
Её на электронную почту присылают как зарегистрированному налогоплательщику или на квартиру по прописке в щёль двери вставляют?
барабашов
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