andrijk777 написав:Між іншим про Ізраїль. Недавно прочитав таку цікаву тезу:
Якщо подивитись на війни Ізраїлю(окрім війни за незалежність 1948р), то кількість смертей у них там мізерна(хоч воюють відносно багато людей) + у Ізраїлю чіткий контакт по термінах. Тому:
-ймовірність повернутись з війни живим та неушкодженим в ізраїльських війнах - більше 95%.
-ймовірність повернутись живим та неушкодженим з нашої війни - десь 50 на 50(і то не факт).
Тому дуже просто пояснюється небажання українців йти воювати і усі порівняння з Ізраїлем(що там воюють усі) це чистий популізм і нічого більше.
Про Израиль скажу так - я бывал там и считаю что созданный в нашем информационном пространстве имидж Израиля очень далек от их реалий. Реально это маленькая, грязная и не везде опережающая нас страна (например в офисах гос.учреждений видел до сих пор мониторы с ЭЛТ) и менталитет там где-то между нашим и арабским, Западом там и не пахнет. Есть и чему поучиться у них конечно, но тем не менее.