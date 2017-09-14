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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1381213813138141381513816>
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 01:57

  andrijk777 написав:Між іншим про Ізраїль. Недавно прочитав таку цікаву тезу:
Якщо подивитись на війни Ізраїлю(окрім війни за незалежність 1948р), то кількість смертей у них там мізерна(хоч воюють відносно багато людей) + у Ізраїлю чіткий контакт по термінах. Тому:
-ймовірність повернутись з війни живим та неушкодженим в ізраїльських війнах - більше 95%.
-ймовірність повернутись живим та неушкодженим з нашої війни - десь 50 на 50(і то не факт).
Тому дуже просто пояснюється небажання українців йти воювати і усі порівняння з Ізраїлем(що там воюють усі) це чистий популізм і нічого більше.


Про Израиль скажу так - я бывал там и считаю что созданный в нашем информационном пространстве имидж Израиля очень далек от их реалий. Реально это маленькая, грязная и не везде опережающая нас страна (например в офисах гос.учреждений видел до сих пор мониторы с ЭЛТ) и менталитет там где-то между нашим и арабским, Западом там и не пахнет. Есть и чему поучиться у них конечно, но тем не менее.
katso
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 03:44

  fox767676 написав:shapo

Матвиенко из Шепетовки, Хмельницкая обл. Как и Черкасская єто Центральная Украина
Фамилия в девичестве - Тютина, мало распространенная в Украине

По "москалику" все очень непросто
Происхождение фамилии Москалик

Есть две версии происхождения фамилии.

Согласно первой, эта фамилия относится к группе еврейских фамилий, передающих характер, образ мышления и поведения человека. Она происходит от ивритского слова «Маскиль», которое дословно переводится как «просвещенный»

И окнчания "ик" больше характерны для Белоруссии
В Украине больше Москале1, Москаленко и Москалюков


Если вы собрались разбирать этимологию украинских фамилий и особенно имён,то там большинство будет еврейских или греческих.
В России по переписи 2010 украинцы были по численности третьим народом после русских и татар,в 2021 стали восьмым,но тут вопросы к самой переписи и ненависти к Украине.
https://zaxid.net/v_rossii_sostavlen_sp ... e_n1211898.
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 03:53

  katso написав:
  andrijk777 написав:Між іншим про Ізраїль. Недавно прочитав таку цікаву тезу:
Якщо подивитись на війни Ізраїлю(окрім війни за незалежність 1948р), то кількість смертей у них там мізерна(хоч воюють відносно багато людей) + у Ізраїлю чіткий контакт по термінах. Тому:
-ймовірність повернутись з війни живим та неушкодженим в ізраїльських війнах - більше 95%.
-ймовірність повернутись живим та неушкодженим з нашої війни - десь 50 на 50(і то не факт).
Тому дуже просто пояснюється небажання українців йти воювати і усі порівняння з Ізраїлем(що там воюють усі) це чистий популізм і нічого більше.


Про Израиль скажу так - я бывал там и считаю что созданный в нашем информационном пространстве имидж Израиля очень далек от их реалий. Реально это маленькая, грязная и не везде опережающая нас страна (например в офисах гос.учреждений видел до сих пор мониторы с ЭЛТ) и менталитет там где-то между нашим и арабским, Западом там и не пахнет. Есть и чему поучиться у них конечно, но тем не менее.


Вот так.
Бывал там и сразу все понял.
А я живу тут три года,работаю и ещё не всё понял.
Мой сын прожил тут 10 лет,заходил в Газу в составе бригады Гивати в июле 2014 как кацин рофэ и тоже не все узнал.
Медицина в Израиле,оказывается, ещё не опережает украинскую, стартапов тут меньше,современного оружия меньше делают,автобусы как в Украине,раздолбанные и без кондиционеров,а,главное,что до сих пор пользуются факсами и банковская система как и многое другое скопированное у амеров не такая передовая как в Украине.
И вообще это новый Вавилон где собраны все народы почему-то называющие себя евреями
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 03:56

  барабашов написав:
  shapo написав:
Призывают до 45 хотя по желанию могут пойти и в 50. Призывают независимо от того,бизнесмен или наемный работник. Поэтому сейчас много бизнесов банкротятся и закрываются т. к.без хозяина любой бизнес загибается хотя государство и даёт послабления в виде налогов, оплаты банковских ссуд и т.д.
Два условия - этот человек должен был пройти ранее срочную службу солдатом до 19-20, офицером после университета до 26.
И,самое главное, служба в боевых войсках добровольная и если вы не хотите в них служить и тем более идти в бой вас никто не пошлет и в тюрьму за это не отправит.

Спасибо
Интернет обманул
Мои одноклассники в основном уехали туда в 33-35 лет, по крайней мере те, с которыми я фейсбуком общаюсь, поэтому 32 в мозгах и закрепилось.
Ну 45 - это не 60 у нас. И пока повестки нет граница открыта.
Её на электронную почту присылают как зарегистрированному налогоплательщику или на квартиру по прописке в щёль двери вставляют?


И так, и так,только тут почтовые ящики вместо щелей
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 08:30

  shapo написав: Пока кроме бпла ВСУ ничем новым не удивило,а вот ликвидация боевиков Хезболлы пейджерами уже вошла в историю.
Израиль воюет уже второй год и в последнюю мобилизацию пришло 102%, так что бусификации тут не будет никогда ибо евреи в отличие от украинцев понимают,что в случае поражения их всех вырежут,а украинцы могут убежать за границу или приспособиться к путинскому режиму.
И перестаньте писать "мы" если вы кроме себя никого тут не представляете

протиріччя не знаходите?
  shapo написав: А что тут удивительного если религиозным евреям по большому счету все равно при какой власти и в каком государстве жить.
В Иране они клянутся в верности аятоллам и также клянут сионистов и Израиль.
А вас не удивляет количество этнических украинцев,причем и западенцев ,не только в высших эшелонах власти России,но и в ее армии уничтожающей Украину?
А почему евреи должны быть другими?

а ще Олег, Святослав, коліївщина, Б.Хмельницький, Петлюра і волинська різня (а нє, це вже інша пісня)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 11 тра, 2025 08:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 08:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну шо там. Коли вже настане мир?
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 08:38

  shapo написав:
  budivelnik написав:
  shapo написав:А вас не удивляет количество этнических украинцев,причем и западенцев ,не только в высших эшелонах власти России,но и в ее армии уничтожающей Украину?
Є відверта брехня
Є й маніпуляції...
1 Якщо можна по прізвищам западенців у владі Педерації
2 Якщо можна - відсоток западенців у збройних силах педерації....

ПС
в мене особисто враження що відсоток колумбійців в ЗСУ-вищий відсотка западенців в збройних силах рф



Матвиенко - из Черкасс.
Убитый недавно генерал Ярослав Москалик явно не великорос хотя в Украине не жил,но данные о его родителях скрывают.
В начале войны был убит российский генерал родившийся в Виннице ,сейчас не помню имя

для шапо, що західніше Дніпра - "западенци"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 08:40

flyman

а ще Олег, Святослав, коліївщина, Б.Хмельницький, Петлюра


А «славних прадідів великих правнуки погані» мріють щоб в ТЦК не відновили дєло, «яке потірялось».
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 08:51

  flyman написав:
  shapo написав: Пока кроме бпла ВСУ ничем новым не удивило,а вот ликвидация боевиков Хезболлы пейджерами уже вошла в историю.
Израиль воюет уже второй год и в последнюю мобилизацию пришло 102%, так что бусификации тут не будет никогда ибо евреи в отличие от украинцев понимают,что в случае поражения их всех вырежут,а украинцы могут убежать за границу или приспособиться к путинскому режиму.
И перестаньте писать "мы" если вы кроме себя никого тут не представляете

протиріччя не знаходите?
  shapo написав: А что тут удивительного если религиозным евреям по большому счету все равно при какой власти и в каком государстве жить.
В Иране они клянутся в верности аятоллам и также клянут сионистов и Израиль.
А вас не удивляет количество этнических украинцев,причем и западенцев ,не только в высших эшелонах власти России,но и в ее армии уничтожающей Украину?
А почему евреи должны быть другими?

а ще Олег, Святослав, коліївщина, Б.Хмельницький, Петлюра і волинська різня (а нє, це вже інша пісня)


К чему это все написано?
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 08:53

  shapo написав:
  Banderlog написав:
  shapo написав: и кто ещё поставлял врагу продовольствие, воду,электричество,медикаменты,дизельное топливо кроме бреда о том,что это терроризм

Союз в афганістані постачав...
листівки понятно шо тероризм. Смисл такого удару з попередженням? Бойовики ж втечуть. А нищити ви жилий фонд і мирняк, що не встигає втекти. А ще більше мирняка запугуєте своїми листовками)
так шо не надо думати єврейчики в очках шо ви самі умні.
Ми теж в очках)))
звідки взяв я цифри? Ну хоча б звідси) https://ua.korrespondent.net/world/4671 ... lui-u-hazi
Будете воювати з іраном 3 роки тоді і побачим буде у вас бусифікація чи ні.


Кому СССР поставлял в Афгане продовольствие,талибам,Ахмад Шаху Масуду или генералу Достуму?
Сейчас эту чушь сочинили?
Смысл предупреждения о нападении именно в эвакуации мирного населения,и поэтому количество жертв среди мирного населения очень малое.
смисл попередження в залякуванні мирного населення.
Тероризм це не тільки кількість убитих а в першу чергу кількість заляканих.)
Просто палестинці поставили на індивідуальний терор а ви на державний. В афганістані втрати ссср за 8 років війни 16 т вбитими, думаю показники співрозмірні з втратами цахал в війні з "палестинською державою". У вас навіть не аналог нашого ато.
У вас маштабна каратєльна операція а не війна, тому і ризики від участі в ній мінімальні. Стикнувшись з армією співрозмірною по чисельності навченості і технологічності ви теж перейдете до бусифікації і закриттю кордонів.
Banderlog
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