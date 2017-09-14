Додано: Нед 11 тра, 2025 03:53

katso написав: andrijk777 написав: Між іншим про Ізраїль. Недавно прочитав таку цікаву тезу:

Якщо подивитись на війни Ізраїлю(окрім війни за незалежність 1948р), то кількість смертей у них там мізерна(хоч воюють відносно багато людей) + у Ізраїлю чіткий контакт по термінах. Тому:

-ймовірність повернутись з війни живим та неушкодженим в ізраїльських війнах - більше 95%.

-ймовірність повернутись живим та неушкодженим з нашої війни - десь 50 на 50(і то не факт).

Тому дуже просто пояснюється небажання українців йти воювати і усі порівняння з Ізраїлем(що там воюють усі) це чистий популізм і нічого більше. Між іншим про Ізраїль. Недавно прочитав таку цікаву тезу:Якщо подивитись на війни Ізраїлю(окрім війни за незалежність 1948р), то кількість смертей у них там мізерна(хоч воюють відносно багато людей) + у Ізраїлю чіткий контакт по термінах. Тому:-ймовірність повернутись з війни живим та неушкодженим в ізраїльських війнах - більше 95%.-ймовірність повернутись живим та неушкодженим з нашої війни - десь 50 на 50(і то не факт).Тому дуже просто пояснюється небажання українців йти воювати і усі порівняння з Ізраїлем(що там воюють усі) це чистий популізм і нічого більше.



Про Израиль скажу так - я бывал там и считаю что созданный в нашем информационном пространстве имидж Израиля очень далек от их реалий. Реально это маленькая, грязная и не везде опережающая нас страна (например в офисах гос.учреждений видел до сих пор мониторы с ЭЛТ) и менталитет там где-то между нашим и арабским, Западом там и не пахнет. Есть и чему поучиться у них конечно, но тем не менее. Про Израиль скажу так - я бывал там и считаю что созданный в нашем информационном пространстве имидж Израиля очень далек от их реалий. Реально это маленькая, грязная и не везде опережающая нас страна (например в офисах гос.учреждений видел до сих пор мониторы с ЭЛТ) и менталитет там где-то между нашим и арабским, Западом там и не пахнет. Есть и чему поучиться у них конечно, но тем не менее.

Вот так.Бывал там и сразу все понял.А я живу тут три года,работаю и ещё не всё понял.Мой сын прожил тут 10 лет,заходил в Газу в составе бригады Гивати в июле 2014 как кацин рофэ и тоже не все узнал.Медицина в Израиле,оказывается, ещё не опережает украинскую, стартапов тут меньше,современного оружия меньше делают,автобусы как в Украине,раздолбанные и без кондиционеров,а,главное,что до сих пор пользуются факсами и банковская система как и многое другое скопированное у амеров не такая передовая как в Украине.И вообще это новый Вавилон где собраны все народы почему-то называющие себя евреями