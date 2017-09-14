andrijk777 написав:Між іншим про Ізраїль. Недавно прочитав таку цікаву тезу: Якщо подивитись на війни Ізраїлю(окрім війни за незалежність 1948р), то кількість смертей у них там мізерна(хоч воюють відносно багато людей) + у Ізраїлю чіткий контакт по термінах. Тому: -ймовірність повернутись з війни живим та неушкодженим в ізраїльських війнах - більше 95%. -ймовірність повернутись живим та неушкодженим з нашої війни - десь 50 на 50(і то не факт). Тому дуже просто пояснюється небажання українців йти воювати і усі порівняння з Ізраїлем(що там воюють усі) це чистий популізм і нічого більше.
Про Израиль скажу так - я бывал там и считаю что созданный в нашем информационном пространстве имидж Израиля очень далек от их реалий. Реально это маленькая, грязная и не везде опережающая нас страна (например в офисах гос.учреждений видел до сих пор мониторы с ЭЛТ) и менталитет там где-то между нашим и арабским, Западом там и не пахнет. Есть и чему поучиться у них конечно, но тем не менее.
Матвиенко из Шепетовки, Хмельницкая обл. Как и Черкасская єто Центральная Украина Фамилия в девичестве - Тютина, мало распространенная в Украине
По "москалику" все очень непросто Происхождение фамилии Москалик
Есть две версии происхождения фамилии.
Согласно первой, эта фамилия относится к группе еврейских фамилий, передающих характер, образ мышления и поведения человека. Она происходит от ивритского слова «Маскиль», которое дословно переводится как «просвещенный»
И окнчания "ик" больше характерны для Белоруссии В Украине больше Москале1, Москаленко и Москалюков
Если вы собрались разбирать этимологию украинских фамилий и особенно имён,то там большинство будет еврейских или греческих. В России по переписи 2010 украинцы были по численности третьим народом после русских и татар,в 2021 стали восьмым,но тут вопросы к самой переписи и ненависти к Украине. https://zaxid.net/v_rossii_sostavlen_sp ... e_n1211898.
andrijk777 написав:Між іншим про Ізраїль. Недавно прочитав таку цікаву тезу: Якщо подивитись на війни Ізраїлю(окрім війни за незалежність 1948р), то кількість смертей у них там мізерна(хоч воюють відносно багато людей) + у Ізраїлю чіткий контакт по термінах. Тому: -ймовірність повернутись з війни живим та неушкодженим в ізраїльських війнах - більше 95%. -ймовірність повернутись живим та неушкодженим з нашої війни - десь 50 на 50(і то не факт). Тому дуже просто пояснюється небажання українців йти воювати і усі порівняння з Ізраїлем(що там воюють усі) це чистий популізм і нічого більше.
Про Израиль скажу так - я бывал там и считаю что созданный в нашем информационном пространстве имидж Израиля очень далек от их реалий. Реально это маленькая, грязная и не везде опережающая нас страна (например в офисах гос.учреждений видел до сих пор мониторы с ЭЛТ) и менталитет там где-то между нашим и арабским, Западом там и не пахнет. Есть и чему поучиться у них конечно, но тем не менее.
Вот так. Бывал там и сразу все понял. А я живу тут три года,работаю и ещё не всё понял. Мой сын прожил тут 10 лет,заходил в Газу в составе бригады Гивати в июле 2014 как кацин рофэ и тоже не все узнал. Медицина в Израиле,оказывается, ещё не опережает украинскую, стартапов тут меньше,современного оружия меньше делают,автобусы как в Украине,раздолбанные и без кондиционеров,а,главное,что до сих пор пользуются факсами и банковская система как и многое другое скопированное у амеров не такая передовая как в Украине. И вообще это новый Вавилон где собраны все народы почему-то называющие себя евреями
shapo написав: Призывают до 45 хотя по желанию могут пойти и в 50. Призывают независимо от того,бизнесмен или наемный работник. Поэтому сейчас много бизнесов банкротятся и закрываются т. к.без хозяина любой бизнес загибается хотя государство и даёт послабления в виде налогов, оплаты банковских ссуд и т.д. Два условия - этот человек должен был пройти ранее срочную службу солдатом до 19-20, офицером после университета до 26. И,самое главное, служба в боевых войсках добровольная и если вы не хотите в них служить и тем более идти в бой вас никто не пошлет и в тюрьму за это не отправит.
Спасибо Интернет обманул Мои одноклассники в основном уехали туда в 33-35 лет, по крайней мере те, с которыми я фейсбуком общаюсь, поэтому 32 в мозгах и закрепилось. Ну 45 - это не 60 у нас. И пока повестки нет граница открыта. Её на электронную почту присылают как зарегистрированному налогоплательщику или на квартиру по прописке в щёль двери вставляют?
И так, и так,только тут почтовые ящики вместо щелей
shapo написав: Пока кроме бпла ВСУ ничем новым не удивило,а вот ликвидация боевиков Хезболлы пейджерами уже вошла в историю. Израиль воюет уже второй год и в последнюю мобилизацию пришло 102%, так что бусификации тут не будет никогда ибо евреи в отличие от украинцев понимают,что в случае поражения их всех вырежут,а украинцы могут убежать за границу или приспособиться к путинскому режиму. И перестаньте писать "мы" если вы кроме себя никого тут не представляете
протиріччя не знаходите?
shapo написав: А что тут удивительного если религиозным евреям по большому счету все равно при какой власти и в каком государстве жить. В Иране они клянутся в верности аятоллам и также клянут сионистов и Израиль. А вас не удивляет количество этнических украинцев,причем и западенцев ,не только в высших эшелонах власти России,но и в ее армии уничтожающей Украину? А почему евреи должны быть другими?
а ще Олег, Святослав, коліївщина, Б.Хмельницький, Петлюра і волинська різня (а нє, це вже інша пісня)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 11 тра, 2025 08:35, всього редагувалось 2 разів.
shapo написав:А вас не удивляет количество этнических украинцев,причем и западенцев ,не только в высших эшелонах власти России,но и в ее армии уничтожающей Украину?
Є відверта брехня Є й маніпуляції... 1 Якщо можна по прізвищам западенців у владі Педерації 2 Якщо можна - відсоток западенців у збройних силах педерації....
ПС в мене особисто враження що відсоток колумбійців в ЗСУ-вищий відсотка западенців в збройних силах рф
Матвиенко - из Черкасс. Убитый недавно генерал Ярослав Москалик явно не великорос хотя в Украине не жил,но данные о его родителях скрывают. В начале войны был убит российский генерал родившийся в Виннице ,сейчас не помню имя
shapo написав: Пока кроме бпла ВСУ ничем новым не удивило,а вот ликвидация боевиков Хезболлы пейджерами уже вошла в историю. Израиль воюет уже второй год и в последнюю мобилизацию пришло 102%, так что бусификации тут не будет никогда ибо евреи в отличие от украинцев понимают,что в случае поражения их всех вырежут,а украинцы могут убежать за границу или приспособиться к путинскому режиму. И перестаньте писать "мы" если вы кроме себя никого тут не представляете
протиріччя не знаходите?
shapo написав: А что тут удивительного если религиозным евреям по большому счету все равно при какой власти и в каком государстве жить. В Иране они клянутся в верности аятоллам и также клянут сионистов и Израиль. А вас не удивляет количество этнических украинцев,причем и западенцев ,не только в высших эшелонах власти России,но и в ее армии уничтожающей Украину? А почему евреи должны быть другими?
а ще Олег, Святослав, коліївщина, Б.Хмельницький, Петлюра і волинська різня (а нє, це вже інша пісня)
shapo написав: и кто ещё поставлял врагу продовольствие, воду,электричество,медикаменты,дизельное топливо кроме бреда о том,что это терроризм
Союз в афганістані постачав... листівки понятно шо тероризм. Смисл такого удару з попередженням? Бойовики ж втечуть. А нищити ви жилий фонд і мирняк, що не встигає втекти. А ще більше мирняка запугуєте своїми листовками) так шо не надо думати єврейчики в очках шо ви самі умні. Ми теж в очках))) звідки взяв я цифри? Ну хоча б звідси) https://ua.korrespondent.net/world/4671 ... lui-u-hazi Будете воювати з іраном 3 роки тоді і побачим буде у вас бусифікація чи ні.
Кому СССР поставлял в Афгане продовольствие,талибам,Ахмад Шаху Масуду или генералу Достуму? Сейчас эту чушь сочинили? Смысл предупреждения о нападении именно в эвакуации мирного населения,и поэтому количество жертв среди мирного населения очень малое.
смисл попередження в залякуванні мирного населення. Тероризм це не тільки кількість убитих а в першу чергу кількість заляканих.) Просто палестинці поставили на індивідуальний терор а ви на державний. В афганістані втрати ссср за 8 років війни 16 т вбитими, думаю показники співрозмірні з втратами цахал в війні з "палестинською державою". У вас навіть не аналог нашого ато. У вас маштабна каратєльна операція а не війна, тому і ризики від участі в ній мінімальні. Стикнувшись з армією співрозмірною по чисельності навченості і технологічності ви теж перейдете до бусифікації і закриттю кордонів.