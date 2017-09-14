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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13813138141381513816>
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 08:54

  Investor_K написав:Ну шо там. Коли вже настане мир?

Тоді, коли перестануть стрєлять.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 08:55

  flyman написав:для шапо, що західніше Дніпра - "западенци"


Читайте внимательнее - я написал "в т.ч.западенцы", а не только западенцы.
А географию Украины знаю точно не хуже вас,т к. за 33 года поработал во всех регионах Украины - от Харькова и Крыма до Карпат
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 09:07

  барабашов написав:И пока повестки нет граница открыта.
Её на электронную почту присылают как зарегистрированному налогоплательщику или на квартиру по прописке в щёль двери вставляют?

Насколько я знаю, там мобилизация обходится вообще без повесток. Объявляется код мобилизации, и все резервисты, для которых этот код актуален, немедленно являются в свои части. В крайнем случае, особо ценным бойцам могут позвонить по телефону.
При такой системе резервная часть разворачивается в боевую за 1-2 суток.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 09:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

США одобрили передачу Украине ракет к Patriot и артиллерийских ракет от Германии, - NYT
Соединенные Штаты Америки одобрили передачу Германией Украине 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет ПВО Patriot. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновника Конгресса США.

"Это критически необходимое оружие производится в Соединенных Штатах и не может быть экспортировано - даже если оно принадлежит другой стране - без одобрения правительства США", - говорится в сообщении.


Помощь только до конца года ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 09:16

  Banderlog написав: смисл попередження в залякуванні мирного населення.
Тероризм це не тільки кількість убитих а в першу чергу кількість заляканих.)
Просто палестинці поставили на індивідуальний терор а ви на державний. В афганістані втрати ссср за 8 років війни 16 т вбитими, думаю показники співрозмірні з втратами цахал в війні з "палестинською державою". У вас навіть не аналог нашого ато.
У вас маштабна каратєльна операція а не війна, тому і ризики від участі в ній мінімальні. Стикнувшись з армією співрозмірною по чисельності навченості і технологічності ви теж перейдете до бусифікації і закриттю кордонів.

єто другоє
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 09:17

Коротко і ясно:
- Україна пропонує припинення вогню без попередніх умов;
- рфія пропонує перемовини без попередніх умов.
_________________________
Трамп:
Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву російського президента володимира путіна, в якій той відмовився від 30-денного перемир’я з 12 травня, запропонувавши натомість провести мирні переговори 15 травня в Стамбулі.
У дописі на платформі TruthSocial Трамп назвав це “потенційно великим днем для росії та України” й висловив сподівання, що війна нарешті завершиться.
https://varta1.com.ua/news/vidmova-puti ... 94888.html

Тобто Трамп знов перевзувся в стрибку, оскільки лише день тому було:
*Трамп: "США требуют, в идеале, 30-дневного безусловного прекращения огня. Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдено... Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции".
"Это прекращение огня должно в конце концов привести к мирному соглашению. Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги"... (С)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 09:20

  Banderlog написав:смисл попередження в залякуванні мирного населення.
Тероризм це не тільки кількість убитих а в першу чергу кількість заляканих.)
Просто палестинці поставили на індивідуальний терор а ви на державний. В афганістані втрати ссср за 8 років війни 16 т вбитими, думаю показники співрозмірні з втратами цахал в війні з "палестинською державою". У вас навіть не аналог нашого ато.
У вас маштабна каратєльна операція а не війна, тому і ризики від участі в ній мінімальні. Стикнувшись з армією співрозмірною по чисельності навченості і технологічності ви теж перейдете до бусифікації і закриттю кордонів.



Для "знатока" Израиля и Ближнего востока очередной ликбез.
С 1948 по 1973 Израиль воевал с армиями нескольких арабских государств вооруженных и обученных советскими инструкторами и даже советскими лётчиками вступившими в бой и проигравших израильтянам в период войны на истощение. Изрпиль победил в всех этих войнах.
Да и сейчас победа(не окончательная) над Хезболлой оказалась более быстрой потому,что это другое государство и там не было израильских заложников.
Как Израиль мог запугивать жителей Газы если ушел оттуда почти четверть века назад в 2006г забрав из Гуш Катифа 8 тысяч евреев,с тех пор там живут только арабы.
Израиль поставлял в Газу электричество,воду,стройматериалы и даже передавал катарские деньги.
Каждое утро в соседние с Газой кибуцы приезжали работать 17000 газаватников которые 07.10.23 пришли убивать тех на кого работали.
За эти годы Израиль отвечал только на террористические акты с стороны ХАМАСа,причем каждый раз не доводил эти операции до конца.
В этот раз проблема будет решена окончательно.
По поводу террора.
В политической программе хамас есть уничтожение государства Израиль.
А у Израиля есть такая программа?
Востаннє редагувалось shapo в Нед 11 тра, 2025 09:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 09:49

  shapo написав:
  Banderlog написав:смисл попередження в залякуванні мирного населення.
Тероризм це не тільки кількість убитих а в першу чергу кількість заляканих.)
Просто палестинці поставили на індивідуальний терор а ви на державний. В афганістані втрати ссср за 8 років війни 16 т вбитими, думаю показники співрозмірні з втратами цахал в війні з "палестинською державою". У вас навіть не аналог нашого ато.
У вас маштабна каратєльна операція а не війна, тому і ризики від участі в ній мінімальні. Стикнувшись з армією співрозмірною по чисельності навченості і технологічності ви теж перейдете до бусифікації і закриттю кордонів.



Для "знатока" Израиля и Ближнего востока очередной ликбез.
С 1948 по 1973 Израиль воевал с армиями нескольких арабских государств вооруженных и обученных советскими инструкторами и даже советскими лётчиками вступившими в бой и проигравших израильтянам в период войны на истощение. Изрпиль победил в всех этих войнах.
Да и сейчас победа(не окончательная) над Хезболлой оказалась более быстрой потому,что это другое государство и там не было израильских заложников.
Как Израиль мог запугивать жителей Газы если ушел оттуда почти четверть века назад в 2006г забрав из Гуш Катифа 8 тысяч евреев,с тех пор там живут только арабы.
Израиль поставлял в Газу электричество,воду,стройматериалы и даже передавал катарские деньги.
Каждое утро в соседние с Газой кибуцы приезжали работать 17000 газаватников которые 07.10.23 пришли убивать тех на кого работали.
За эти годы Израиль отвечал только на террористические акты с стороны ХАМАСа,причем каждый раз не доводил эти операции до конца.
В этот раз проблема будет решена окончательно.
По поводу террора.
В политической программе хамас есть уничтожение государства Израиль.
А у Израиля есть такая программа?
а чому ви хамас рівняєте з державою?)
Ізраель не дає створити державу Палестину.
Передає гроші з катару? :lol: А можно подробніше про цю благодійність євреїв? :lol: проблема рішиться окончатєльно або створенням держави палестини або знищенням держави ізраїль. Інакше цей конфлікт не завершиться.
З 1948 по 1978 це серйозний період) і все війна?
можно якось на дні то перерахувати?)
Не треба натягувати сову на глобус , вже ізраіль крім ірану і з ссср воював? :lol:
То яка чисельнісь бойовиків хамас на даний момент? І яка чисельність цахал? Кажете партизанам танки не потрібні? А державі в війні з партизанами саме то ? Танки артилерія і авіація?
Кажете хамас бреше на рахунок терору проти мирняка?
Добре, які Ви цифри вважаєте достовірними?
Скільки ви вбили мирних палестинців за останніх півтори роки?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 09:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав: а чому ви хамас рівняєте з державою?)
Ізраель не дає створити державу Палестину.

Не Ізраїль не дає, а палестина не зробила нічого для створення держави, хоча на початку в середині минулого століття вони були в однакових умовах. Проте палестинців створення держави ніколи не цікавило, може тому, що в них своєї держави ніколи і не було. Єдине чим вони активно займалися - деклараціями про знищення держави Ізраїль.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 10:10

  Faceless написав:може тому, що в них своєї держави ніколи і не було. .
держави ізраіль теж до 20 століття не було. )
Те що було 2т років тому притягнуто за вуха.
Ще треба розібратись хто більше має відношення до потомків Ірода Великого корінні палестинці чи люди, що зїхались туди з усього світу після 2ї світової.
Щоб ви сказали якби кримське ханство почалось відтворюватись на території України і повернулась ногайська орда?) А пішли вони років 300 тому.
Banderlog
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