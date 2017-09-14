барабашов написав:И пока повестки нет граница открыта. Её на электронную почту присылают как зарегистрированному налогоплательщику или на квартиру по прописке в щёль двери вставляют?
Насколько я знаю, там мобилизация обходится вообще без повесток. Объявляется код мобилизации, и все резервисты, для которых этот код актуален, немедленно являются в свои части. В крайнем случае, особо ценным бойцам могут позвонить по телефону. При такой системе резервная часть разворачивается в боевую за 1-2 суток.
Соединенные Штаты Америки одобрили передачу Германией Украине 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет ПВО Patriot. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновника Конгресса США.
"Это критически необходимое оружие производится в Соединенных Штатах и не может быть экспортировано - даже если оно принадлежит другой стране - без одобрения правительства США", - говорится в сообщении.
Banderlog написав: смисл попередження в залякуванні мирного населення. Тероризм це не тільки кількість убитих а в першу чергу кількість заляканих.) Просто палестинці поставили на індивідуальний терор а ви на державний. В афганістані втрати ссср за 8 років війни 16 т вбитими, думаю показники співрозмірні з втратами цахал в війні з "палестинською державою". У вас навіть не аналог нашого ато. У вас маштабна каратєльна операція а не війна, тому і ризики від участі в ній мінімальні. Стикнувшись з армією співрозмірною по чисельності навченості і технологічності ви теж перейдете до бусифікації і закриттю кордонів.
Коротко і ясно: - Україна пропонує припинення вогню без попередніх умов; - рфія пропонує перемовини без попередніх умов. _________________________ Трамп: Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву російського президента володимира путіна, в якій той відмовився від 30-денного перемир’я з 12 травня, запропонувавши натомість провести мирні переговори 15 травня в Стамбулі. У дописі на платформі TruthSocial Трамп назвав це “потенційно великим днем для росії та України” й висловив сподівання, що війна нарешті завершиться. https://varta1.com.ua/news/vidmova-puti ... 94888.html
Тобто Трамп знов перевзувся в стрибку, оскільки лише день тому було: *Трамп: "США требуют, в идеале, 30-дневного безусловного прекращения огня. Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдено... Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции". "Это прекращение огня должно в конце концов привести к мирному соглашению. Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги"... (С)
Banderlog написав:смисл попередження в залякуванні мирного населення. Тероризм це не тільки кількість убитих а в першу чергу кількість заляканих.) Просто палестинці поставили на індивідуальний терор а ви на державний. В афганістані втрати ссср за 8 років війни 16 т вбитими, думаю показники співрозмірні з втратами цахал в війні з "палестинською державою". У вас навіть не аналог нашого ато. У вас маштабна каратєльна операція а не війна, тому і ризики від участі в ній мінімальні. Стикнувшись з армією співрозмірною по чисельності навченості і технологічності ви теж перейдете до бусифікації і закриттю кордонів.
Для "знатока" Израиля и Ближнего востока очередной ликбез. С 1948 по 1973 Израиль воевал с армиями нескольких арабских государств вооруженных и обученных советскими инструкторами и даже советскими лётчиками вступившими в бой и проигравших израильтянам в период войны на истощение. Изрпиль победил в всех этих войнах. Да и сейчас победа(не окончательная) над Хезболлой оказалась более быстрой потому,что это другое государство и там не было израильских заложников. Как Израиль мог запугивать жителей Газы если ушел оттуда почти четверть века назад в 2006г забрав из Гуш Катифа 8 тысяч евреев,с тех пор там живут только арабы. Израиль поставлял в Газу электричество,воду,стройматериалы и даже передавал катарские деньги. Каждое утро в соседние с Газой кибуцы приезжали работать 17000 газаватников которые 07.10.23 пришли убивать тех на кого работали. За эти годы Израиль отвечал только на террористические акты с стороны ХАМАСа,причем каждый раз не доводил эти операции до конца. В этот раз проблема будет решена окончательно. По поводу террора. В политической программе хамас есть уничтожение государства Израиль. А у Израиля есть такая программа?
Востаннє редагувалось shapo в Нед 11 тра, 2025 09:24, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:смисл попередження в залякуванні мирного населення. Тероризм це не тільки кількість убитих а в першу чергу кількість заляканих.) Просто палестинці поставили на індивідуальний терор а ви на державний. В афганістані втрати ссср за 8 років війни 16 т вбитими, думаю показники співрозмірні з втратами цахал в війні з "палестинською державою". У вас навіть не аналог нашого ато. У вас маштабна каратєльна операція а не війна, тому і ризики від участі в ній мінімальні. Стикнувшись з армією співрозмірною по чисельності навченості і технологічності ви теж перейдете до бусифікації і закриттю кордонів.
Для "знатока" Израиля и Ближнего востока очередной ликбез. С 1948 по 1973 Израиль воевал с армиями нескольких арабских государств вооруженных и обученных советскими инструкторами и даже советскими лётчиками вступившими в бой и проигравших израильтянам в период войны на истощение. Изрпиль победил в всех этих войнах. Да и сейчас победа(не окончательная) над Хезболлой оказалась более быстрой потому,что это другое государство и там не было израильских заложников. Как Израиль мог запугивать жителей Газы если ушел оттуда почти четверть века назад в 2006г забрав из Гуш Катифа 8 тысяч евреев,с тех пор там живут только арабы. Израиль поставлял в Газу электричество,воду,стройматериалы и даже передавал катарские деньги. Каждое утро в соседние с Газой кибуцы приезжали работать 17000 газаватников которые 07.10.23 пришли убивать тех на кого работали. За эти годы Израиль отвечал только на террористические акты с стороны ХАМАСа,причем каждый раз не доводил эти операции до конца. В этот раз проблема будет решена окончательно. По поводу террора. В политической программе хамас есть уничтожение государства Израиль. А у Израиля есть такая программа?
а чому ви хамас рівняєте з державою?) Ізраель не дає створити державу Палестину. Передає гроші з катару? А можно подробніше про цю благодійність євреїв? проблема рішиться окончатєльно або створенням держави палестини або знищенням держави ізраїль. Інакше цей конфлікт не завершиться. З 1948 по 1978 це серйозний період) і все війна? можно якось на дні то перерахувати?) Не треба натягувати сову на глобус , вже ізраіль крім ірану і з ссср воював? То яка чисельнісь бойовиків хамас на даний момент? І яка чисельність цахал? Кажете партизанам танки не потрібні? А державі в війні з партизанами саме то ? Танки артилерія і авіація? Кажете хамас бреше на рахунок терору проти мирняка? Добре, які Ви цифри вважаєте достовірними? Скільки ви вбили мирних палестинців за останніх півтори роки?
Banderlog написав: а чому ви хамас рівняєте з державою?) Ізраель не дає створити державу Палестину.
Не Ізраїль не дає, а палестина не зробила нічого для створення держави, хоча на початку в середині минулого століття вони були в однакових умовах. Проте палестинців створення держави ніколи не цікавило, може тому, що в них своєї держави ніколи і не було. Єдине чим вони активно займалися - деклараціями про знищення держави Ізраїль.
Faceless написав:може тому, що в них своєї держави ніколи і не було. .
держави ізраіль теж до 20 століття не було. ) Те що було 2т років тому притягнуто за вуха. Ще треба розібратись хто більше має відношення до потомків Ірода Великого корінні палестинці чи люди, що зїхались туди з усього світу після 2ї світової. Щоб ви сказали якби кримське ханство почалось відтворюватись на території України і повернулась ногайська орда?) А пішли вони років 300 тому.