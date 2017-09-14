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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13813138141381513816
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 10:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі, нічого не сказавши про 30-денне перемирʼя
Російський диктатор Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори «без жодних попередніх умов» у четвер, 15 травня, у Стамбулі.

Про це він заявив у ніч проти неділі, 11 травня, на пресконференції у Кремлі.

Російський диктатор заявив, що у Кремлі нібито «неодноразово пропонували кроки з припинення вогню» та «ніколи не відмовлялися від діалогу» з Україною.

«Пропонуємо київській владі відновити переговори, перервані наприкінці 2022 року. Відновити прямі переговори, причому — підкреслю — без жодних попередніх умов. Пропонуємо розпочати без зволікань — уже наступного четверга, 15 травня, у Стамбулі», — заявив Путін.

Він також припустив, що в ході переговорів може бути досягнута нова домовленість про припинення вогню.

«Ми налаштовані на серйозні переговори з Україною. Їхній сенс у тому, щоб усунути першопричини конфлікту, вийти на встановлення довгострокового, міцного миру на історичну перспективу. Не виключаємо, що під час цих переговорів вдасться домовитися і про якісь нові перемир’я, про нове припинення вогню, причому про реальне перемир’я», — заявив Путін.

з однієї сторони, все більше людей розуміють, що руські не зацікавлені в реальних перемовинах. розумні люди розуміли це від початку, але місцеві зрадофіли вже клавіатуру стерли, намагаючись довести, що це Україна не хоче. ми готові, ми пропонуємо різні варіанти - руські все відмовляються.

й поточна пропозиція - це руські в черговий раз намагаються потягнути час. але добре вже те, що їх поступово загоняють в кут, коли вони або будуть змушені погодиться на припинення бойових дій, або їх визнають недоговороспроможними - а там подивимось, до чого це призведе. 8)

але час тягнути вони можуть ще довго. й наші місцеві зрадофіли так й будуть знаходити інші вигадки, щоб не визнавати, хто не хоче миру.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 10:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  Faceless написав:може тому, що в них своєї держави ніколи і не було. .
держави ізраіль теж до 20 століття не було. )
Те що було 2т років тому притягнуто за вуха.
Ще треба розібратись хто більше має відношення до потомків Ірода Великого корінні палестинці чи люди, що зїхались туди з усього світу після 2ї світової.
Щоб ви сказали якби кримське ханство почалось відтворюватись на території України і повернулась ногайська орда?) А пішли вони років 300 тому.
Держава Ізраїль існувала набагато раніше. Народ зберіг мову, релігію, культуру скрізь всі ці століття.
І врешті решт створив знову державу в середині минулого століття.
Мені в принципі все одно яка там генеалогія у людей у сучасному Ізраїлі, але вони свою державу таки створили. У палестинців були рівно такі самі умови, але їх це не цікавило і досі не цікавить
Faceless
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