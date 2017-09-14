Додано: Нед 11 тра, 2025 10:13

Російський диктатор Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори «без жодних попередніх умов» у четвер, 15 травня, у Стамбулі.



Про це він заявив у ніч проти неділі, 11 травня, на пресконференції у Кремлі.



Російський диктатор заявив, що у Кремлі нібито «неодноразово пропонували кроки з припинення вогню» та «ніколи не відмовлялися від діалогу» з Україною.



«Пропонуємо київській владі відновити переговори, перервані наприкінці 2022 року. Відновити прямі переговори, причому — підкреслю — без жодних попередніх умов. Пропонуємо розпочати без зволікань — уже наступного четверга, 15 травня, у Стамбулі», — заявив Путін.



Він також припустив, що в ході переговорів може бути досягнута нова домовленість про припинення вогню.



«Ми налаштовані на серйозні переговори з Україною. Їхній сенс у тому, щоб усунути першопричини конфлікту, вийти на встановлення довгострокового, міцного миру на історичну перспективу. Не виключаємо, що під час цих переговорів вдасться домовитися і про якісь нові перемир’я, про нове припинення вогню, причому про реальне перемир’я», — заявив Путін.

з однієї сторони, все більше людей розуміють, що руські не зацікавлені в реальних перемовинах. розумні люди розуміли це від початку, але місцеві зрадофіли вже клавіатуру стерли, намагаючись довести, що це Україна не хоче. ми готові, ми пропонуємо різні варіанти - руські все відмовляються.й поточна пропозиція - це руські в черговий раз намагаються потягнути час. але добре вже те, що їх поступово загоняють в кут, коли вони або будуть змушені погодиться на припинення бойових дій, або їх визнають недоговороспроможними - а там подивимось, до чого це призведе.але час тягнути вони можуть ще довго. й наші місцеві зрадофіли так й будуть знаходити інші вигадки, щоб не визнавати, хто не хоче миру.