Російський диктатор Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори «без жодних попередніх умов» у четвер, 15 травня, у Стамбулі.
Про це він заявив у ніч проти неділі, 11 травня, на пресконференції у Кремлі.
Російський диктатор заявив, що у Кремлі нібито «неодноразово пропонували кроки з припинення вогню» та «ніколи не відмовлялися від діалогу» з Україною.
«Пропонуємо київській владі відновити переговори, перервані наприкінці 2022 року. Відновити прямі переговори, причому — підкреслю — без жодних попередніх умов. Пропонуємо розпочати без зволікань — уже наступного четверга, 15 травня, у Стамбулі», — заявив Путін.
Він також припустив, що в ході переговорів може бути досягнута нова домовленість про припинення вогню.
«Ми налаштовані на серйозні переговори з Україною. Їхній сенс у тому, щоб усунути першопричини конфлікту, вийти на встановлення довгострокового, міцного миру на історичну перспективу. Не виключаємо, що під час цих переговорів вдасться домовитися і про якісь нові перемир’я, про нове припинення вогню, причому про реальне перемир’я», — заявив Путін.
з однієї сторони, все більше людей розуміють, що руські не зацікавлені в реальних перемовинах. розумні люди розуміли це від початку, але місцеві зрадофіли вже клавіатуру стерли, намагаючись довести, що це Україна не хоче. ми готові, ми пропонуємо різні варіанти - руські все відмовляються.
й поточна пропозиція - це руські в черговий раз намагаються потягнути час. але добре вже те, що їх поступово загоняють в кут, коли вони або будуть змушені погодиться на припинення бойових дій, або їх визнають недоговороспроможними - а там подивимось, до чого це призведе.
але час тягнути вони можуть ще довго. й наші місцеві зрадофіли так й будуть знаходити інші вигадки, щоб не визнавати, хто не хоче миру.
Faceless написав:може тому, що в них своєї держави ніколи і не було. .
держави ізраіль теж до 20 століття не було. ) Те що було 2т років тому притягнуто за вуха. Ще треба розібратись хто більше має відношення до потомків Ірода Великого корінні палестинці чи люди, що зїхались туди з усього світу після 2ї світової. Щоб ви сказали якби кримське ханство почалось відтворюватись на території України і повернулась ногайська орда?) А пішли вони років 300 тому.
Держава Ізраїль існувала набагато раніше. Народ зберіг мову, релігію, культуру скрізь всі ці століття. Тому нічого якраз не притягнуто. Як окремий народ вони сприймаються вже тисячі років. Чи існують "корінні палестенці" взагалі не ясно. І врешті решт створив знову державу в середині минулого століття. Мені в принципі все одно яка там генеалогія у людей у сучасному Ізраїлі, але вони свою державу таки створили. У палестинців були рівно такі самі умови, але їх це не цікавило і досі не цікавить
detroytred написав:Коротко і ясно: - Україна пропонує припинення вогню без попередніх умов; - рфія пропонує перемовини без попередніх умов. _________________________ Трамп: Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву російського президента володимира путіна, в якій той відмовився від 30-денного перемир’я з 12 травня, запропонувавши натомість провести мирні переговори 15 травня в Стамбулі. У дописі на платформі TruthSocial Трамп назвав це “потенційно великим днем для росії та України” й висловив сподівання, що війна нарешті завершиться. https://varta1.com.ua/news/vidmova-puti ... 94888.html
Тобто Трамп знов перевзувся в стрибку, оскільки лише день тому було: *Трамп: "США требуют, в идеале, 30-дневного безусловного прекращения огня. Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдено... Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции". "Это прекращение огня должно в конце концов привести к мирному соглашению. Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги"... (С)
Faceless написав:може тому, що в них своєї держави ніколи і не було. .
держави ізраіль теж до 20 століття не було. ) Те що було 2т років тому притягнуто за вуха. Ще треба розібратись хто більше має відношення до потомків Ірода Великого корінні палестинці чи люди, що зїхались туди з усього світу після 2ї світової. Щоб ви сказали якби кримське ханство почалось відтворюватись на території України і повернулась ногайська орда?) А пішли вони років 300 тому.
вже й антисемітизм проявився...
що робить віра в РПЦ я так розумію прадід був махровим чорносотенцем. й "домострой" до купи
як там в Румунії. ти хоч мову знаєш? щоб доводити місцевим циганам, що ти такий, як вони
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 11 тра, 2025 10:29, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:може тому, що в них своєї держави ніколи і не було. .
держави ізраіль теж до 20 століття не було. ) Те що було 2т років тому притягнуто за вуха. Ще треба розібратись хто більше має відношення до потомків Ірода Великого корінні палестинці чи люди, що зїхались туди з усього світу після 2ї світової. Щоб ви сказали якби кримське ханство почалось відтворюватись на території України і повернулась ногайська орда?) А пішли вони років 300 тому.
Держава Ізраїль існувала набагато раніше. Народ зберіг мову, релігію, культуру скрізь всі ці століття. Тому нічого якраз не притягнуто. Як окремий народ вони сприймаються вже тисячі років. Чи існують "корінні палестенці" взагалі не ясно. І врешті решт створив знову державу в середині минулого століття. Мені в принципі все одно яка там генеалогія у людей у сучасному Ізраїлі, але вони свою державу таки створили. У палестинців були рівно такі самі умови, але їх це не цікавило і досі не цікавить
по-перше, араби. тобто вони такі ж палестинці, як й єгиптяне в Єгипті
питання навіть не те, що не цікавить - але чомусь проблеми в арабських державах. що взяти на зразок - Єгипет? Йорданію? перед Сирією та ж сама проблема. Ірак? Саудівська Аравія як варіант, але нафти на всіх не вистачить
У ніч проти 11 травня російські окупаційні війська атакували Україну понад сотнею безпілотниками, протиповітряній обороні вдалося збити 60 "шахедів". Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.
За даними військових, росіяни спрямували на Україну 108 дронів-камікадзе типу Shahed та безпілотників-імітаторів з різних напрямків: Брянськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Приморськ – тимчасово окупована територія Запорізької області, Гвардійське – Крим.
Faceless написав:може тому, що в них своєї держави ніколи і не було. .
держави ізраіль теж до 20 століття не було. ) Те що було 2т років тому притягнуто за вуха. Ще треба розібратись хто більше має відношення до потомків Ірода Великого корінні палестинці чи люди, що зїхались туди з усього світу після 2ї світової. Щоб ви сказали якби кримське ханство почалось відтворюватись на території України і повернулась ногайська орда?) А пішли вони років 300 тому.
Держава Ізраїль існувала набагато раніше. Народ зберіг мову, релігію, культуру скрізь всі ці століття.
це пропагандистські штампи, нічого з цього збережено не було) євреймький народ це "новодєл" понятно здебільшого на релігійній основі, но... понятно, що нічого поганого в тому щоб бути молодим народом нема, нас ж не смущпють мексиканський чи аргентинський народ і те що вони здебільшого потомки приблуд? В мене нема ніяких сантиментів ні до хамас ні до ізраелетян мова тільки про міфологізованості ізраелю і їх воєнної машини. Трохи набридло що їх нам ставлять в приклад.
Banderlog написав:а чому ви хамас рівняєте з державою?) Ізраель не дає створити державу Палестину. Передає гроші з катару? А можно подробніше про цю благодійність євреїв? проблема рішиться окончатєльно або створенням держави палестини або знищенням держави ізраїль. Інакше цей конфлікт не завершиться. З 1948 по 1978 це серйозний період) і все війна? можно якось на дні то перерахувати?) Не треба натягувати сову на глобус , вже ізраіль крім ірану і з ссср воював? То яка чисельнісь бойовиків хамас на даний момент? І яка чисельність цахал? Кажете партизанам танки не потрібні? А державі в війні з партизанами саме то ? Танки артилерія і авіація? Кажете хамас бреше на рахунок терору проти мирняка? Добре, які Ви цифри вважаєте достовірними? Скільки ви вбили мирних палестинців за останніх півтори роки?
С 2006г Хамас безраздельно правит в Газе,у него там министерство здравоохранения,образования,полиция,армия,т.е.все атрибуты государства. Но оно как и в ПА в Иудее и Самарии им не нужно т.к.тогда закончатся подачки от ООН,арабских и европейских стран таким беженцам в четвертом поколении. Сколько воюет и сколько убитых в время войны вам никто никогда не скажет,есть только приблизительные оценки. Сколько сейчас воюет в ВСУ и российской армии и сколько убитых и раненых с обеих сторон за три года? А мирных жителей сколько убито? А беженцев в Украине сколько внутри страны и за ее пределами? Израиль пока воевал только с прокси Ирана,с Ираном пока были пару обменов ударами СССР поставлял оружие и инструкторов для обучения египетской и сирийской армий. Лётчики СССР вступили в воздушный бой с израильскими один раз в 1970г. По поводу продолжительности войн. Поинтересуйтесь за сколько дней Гитлер завоевал Польшу,Францию и вообще страны Европы прежде чем транслировать очередную ахинею ,т.к. продолжительная война говорит только об одном - неправильной подготовки и выбранной стратегии и тактики к войне
Banderlog написав:а чому ви хамас рівняєте з державою?) Ізраель не дає створити державу Палестину. Передає гроші з катару? А можно подробніше про цю благодійність євреїв? проблема рішиться окончатєльно або створенням держави палестини або знищенням держави ізраїль. Інакше цей конфлікт не завершиться. З 1948 по 1978 це серйозний період) і все війна? можно якось на дні то перерахувати?) Не треба натягувати сову на глобус , вже ізраіль крім ірану і з ссср воював? То яка чисельнісь бойовиків хамас на даний момент? І яка чисельність цахал? Кажете партизанам танки не потрібні? А державі в війні з партизанами саме то ? Танки артилерія і авіація? Кажете хамас бреше на рахунок терору проти мирняка? Добре, які Ви цифри вважаєте достовірними? Скільки ви вбили мирних палестинців за останніх півтори роки?
С 2006г Хамас безраздельно правит в Газе,у него там министерство здравоохранения,образования,полиция,армия,т.е.все атрибуты государства. Но оно как и в ПА в Иудее и Самарии им не нужно т.к.тогда закончатся подачки от ООН,арабских и европейских стран таким беженцам в четвертом поколении. Сколько воюет и сколько убитых в время войны вам никто никогда не скажет,есть только приблизительные оценки. Сколько сейчас воюет в ВСУ и российской армии и сколько убитых и раненых с обеих сторон за три года? А мирных жителей сколько убито? А беженцев в Украине сколько внутри страны и за ее пределами? Израиль пока воевал только с прокси Ирана,с Ираном пока были пару обменов ударами СССР поставлял оружие и инструкторов для обучения египетской и сирийской армий. Лётчики СССР вступили в воздушный бой с израильскими один раз в 1970г. По поводу продолжительности войн. Поинтересуйтесь за сколько дней Гитлер завоевал Польшу,Францию и вообще страны Европы прежде чем транслировать очередную ахинею ,т.к. продолжительная война говорит только об одном - неправильной подготовки и выбранной стратегии и тактики к войне
це шапо кому закидує, хто кого бере? Ви визначтесь: війна чи СВО. Бо виходять "єралашики".
що робить віра в РПЦ я так розумію прадід був махровим чорносотенцем. й "домострой" до купи
як там в Румунії. ти хоч мову знаєш? щоб доводити місцевим циганам, що ти такий, як вони
екзамен по мові здав і присягу на мові прочитав. Але понятно шо не знаю, а за хабаря)) каву заказати зможу) а на більше нащо мені мову знати? ти дуже багато розумієш чорна сотня то Ваші приколяси, мої предки до російської імперії відношення не мають. Прадіди служили в австрійській армії. До євреїв відношусь рівно, як і до решти. мені шо єврей що поляк що турок чи росіянин значення не має. Не бачу причин ставати на чиюсь сторону в арабоізраельському конфлікті. Нам треба своє робити, для України вигідно щоб почалась справжня війна ізраелю і ірану а не ця бутафорія. Тоді можно буде говорити про ізраель як нехай не союзника а як про державу з інтересами якої інтереси України частково збігаються. Але не треба забувати що арабські держави це торгові партнери України. Гроші треба рахувати, а не іти на поводу в ідеологічних штампів, тим більше створених не нами.