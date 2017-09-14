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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1381513816138171381813819>
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 10:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  Faceless написав:
Banderlog написав: держави ізраіль теж до 20 століття не було. )
Те що було 2т років тому притягнуто за вуха.
Ще треба розібратись хто більше має відношення до потомків Ірода Великого корінні палестинці чи люди, що зїхались туди з усього світу після 2ї світової.
Щоб ви сказали якби кримське ханство почалось відтворюватись на території України і повернулась ногайська орда?) А пішли вони років 300 тому.
Держава Ізраїль існувала набагато раніше. Народ зберіг мову, релігію, культуру скрізь всі ці століття.
:lol: це пропагандистські штампи, нічого з цього збережено не було) євреймький народ це "новодєл" понятно здебільшого на релігійній основі, но... понятно, що нічого поганого в тому щоб бути молодим народом нема, нас ж не смущпють мексиканський чи аргентинський народ і те що вони здебільшого потомки приблуд?
В мене нема ніяких сантиментів ні до хамас ні до ізраелетян мова тільки про міфологізованості ізраелю і їх воєнної машини. Трохи набридло що їх нам ставлять в приклад.

Про "новодєл" можна казати, можливо, про іврит, який по суті відродили, і те, не вигадали на рівному місці (як, наприклад, російську - компілювали з ще одної штучної "церковнословʼянської", а до 18 століття такої в принципі не існувало). Те, що саме релігія була "краєугольною цеглою" самоідентифікації євреїв не секрет, не бачу тут нічого такого, що б заперечувати існування народу. Всі ці тисячі років, по всьому світу, їх завжди сприймали, як окремий народ. Нічого подібного до країн латинської америки, чи до сучасних псевдоєгиптян.
Тож ніякої міфологізації самого Ізраїлю я не бачу.
Щодо їх воєнної машини - скоріше просто недоцільно. Весь Ізраїль менше за Київську область. Порівнювати військову потужність, технологічний рівень і кількість бойовиків голожопих арабів навколо з рашкою вважаю геть некоректним. І то я звісно можу помилятися і недооцінювати ситуацію там.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 10:55

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Faceless написав:може тому, що в них своєї держави ніколи і не було. .
держави ізраіль теж до 20 століття не було. )
Щоб ви сказали якби кримське ханство почалось відтворюватись на території України і повернулась ногайська орда?) А пішли вони років 300 тому.

вже й антисемітизм проявився...
як там в Румунії. ти хоч мову знаєш? щоб доводити місцевим циганам, що ти такий, як вони :lol:

а що ти розпереживався за Румунію? Боїшся що всі пересічні розбіжуться і доведеться таким диванним потужникам включатись, як кажуть "не словом а ділом". Конспекти з військової кафедри вже перечитуєш?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 10:57

  Faceless написав:



Капранов приврал приписав нынешним арабам называемых палестинцами родство с филистимлянами ( греческим народом) и тем более хананейцами жившими на этих землях до прихода евреев.
Арабы появились на этих землях только в 7 в н.э. и являются захватчиками не только для евреев ,но и для берберов Алжира,Марокко,Ливии.
При турках земли современного Израиля превратились в пустыни и болота и его нынешнее возрождение началось именно с еврейской эмиграции с конца 19 века.
Тогда же туда на работу потянулись и арабы из Египта,Сирии,Ирака что легко прослеживается по именам их хамул
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 11:11

  Shaman написав:Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі, нічого не сказавши про 30-денне перемирʼя
Російський диктатор Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори «без жодних попередніх умов» у четвер, 15 травня, у Стамбулі.

Про це він заявив у ніч проти неділі, 11 травня, на пресконференції у Кремлі.

Російський диктатор заявив, що у Кремлі нібито «неодноразово пропонували кроки з припинення вогню» та «ніколи не відмовлялися від діалогу» з Україною.

«Пропонуємо київській владі відновити переговори, перервані наприкінці 2022 року. Відновити прямі переговори, причому — підкреслю — без жодних попередніх умов. Пропонуємо розпочати без зволікань — уже наступного четверга, 15 травня, у Стамбулі», — заявив Путін.

Він також припустив, що в ході переговорів може бути досягнута нова домовленість про припинення вогню.

«Ми налаштовані на серйозні переговори з Україною. Їхній сенс у тому, щоб усунути першопричини конфлікту, вийти на встановлення довгострокового, міцного миру на історичну перспективу. Не виключаємо, що під час цих переговорів вдасться домовитися і про якісь нові перемир’я, про нове припинення вогню, причому про реальне перемир’я», — заявив Путін.

з однієї сторони, все більше людей розуміють, що руські не зацікавлені в реальних перемовинах. розумні люди розуміли це від початку, але місцеві зрадофіли вже клавіатуру стерли, намагаючись довести, що це Україна не хоче. ми готові, ми пропонуємо різні варіанти - руські все відмовляються.

й поточна пропозиція - це руські в черговий раз намагаються потягнути час. але добре вже те, що їх поступово загоняють в кут, коли вони або будуть змушені погодиться на припинення бойових дій, або їх визнають недоговороспроможними - а там подивимось, до чого це призведе. 8)

але час тягнути вони можуть ще довго. й наші місцеві зрадофіли так й будуть знаходити інші вигадки, щоб не визнавати, хто не хоче миру.

Врахуйте, що до пропозиції безмовного припинення вогню Україна дійшла тільки нещодавно.
Врахуйте, що пропозиція перемовин (в Стамбулі) зараз надійшла від оркостану.
Врахуйте, що одна сторона вважає 30-денну зупинку вогню лише затягуванням часу (точно так само, як рік тому інша); а друга перемовини без зупинки вогню - теж лише затягуванням часу.

Вчора я задав питання: як відрізнити імітацію бажання миру від реального бажання?
Ніяк...

Точніше ознака є. Одна)) І то все ж таки не остаточна, а умовна.
Це погодження на пропозиції протилежної сторони.
Орків - перемовини без зупинки бд.
Наших - зупинка бд, потім перемовини.

Не погоджуються поки ні одна сторона. Це факт. Єдиний, яким можна оперувати.
__________________________
І ви маніпулюєте...
З боку отих, кого ви визначаєте "зрадофілами", мова була про Зе, про нашу владу, про бажання, цілі, мету нашої влади.
Чому ви постійно наголошуєте на пу, на рашовладі, чого вона хоче не хоче (миру чи війни, всю чи не всю країну, знищити всіх і т.д.) в прив'язці до опонентів - ?
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 11:22

  Letusrock написав:
а що ти розпереживався за Румунію? Боїшся що всі пересічні розбіжуться і доведеться таким диванним потужникам включатись, як кажуть "не словом а ділом".

Хоче розказати які румуни цигани)
поки ми їхні паспорта купляєм а не вони наші пропоную особо не задаватись...
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 11:25

  Letusrock написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: держави ізраіль теж до 20 століття не було. )
Щоб ви сказали якби кримське ханство почалось відтворюватись на території України і повернулась ногайська орда?) А пішли вони років 300 тому.

вже й антисемітизм проявився...
як там в Румунії. ти хоч мову знаєш? щоб доводити місцевим циганам, що ти такий, як вони :lol:

а що ти розпереживався за Румунію? Боїшся що всі пересічні розбіжуться і доведеться таким диванним потужникам включатись, як кажуть "не словом а ділом". Конспекти з військової кафедри вже перечитуєш?

ми ще латентних угорців з Закарпаття повиколупаємо на захист держави :lol:

конспекти згадую, бо на руки їх не видавали 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 11:29

  Banderlog написав:
  Letusrock написав:а що ти розпереживався за Румунію? Боїшся що всі пересічні розбіжуться і доведеться таким диванним потужникам включатись, як кажуть "не словом а ділом".

Хоче розказати які румуни цигани)
поки ми їхні паспорта купляєм а не вони наші пропоную особо не задаватись...

не ми, а ви :lol:

я сенсу в румунському паспорті не бачу. хтось долає труднощі, хтось тікає від них. коли ірландці їхали до США, так вони тікали від великих проблем вдома - а США була можливість чогось досягнути - але через труднощі.

а зараз навпаки - народ тікає від труднощів до якогось притулку... я ж казав неодноразово - кожен обирає сам свою долю ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 11:34

Ключове: буквально нещодавно умовою від рфії для початку перемовин було віддача їй повністю чотирьох областей і т.д. І ніяк інакше.

Тепер пу готовий до перемовин без попередніх умов.
Україна готова до зупинки вогню без попередніх умов.

От той, хто піде на зустріч пропозиції протилежної сторони, отой і покаже, що прагне руху далі - до миру.

В нашій позиції є слабке місце. Ну ніяк ведення перемовин без зупинки бд не впливає на існуючу ситуацію. Абсолютно ніяк.

А от паузу у зупинці бд можна використати для отримання переваг. Саме це рік тому наші тицяли всім прихильникам зупинки бд.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 11:39

  Banderlog написав:
  Shaman написав:що робить віра в РПЦ. я так розумію прадід був махровим чорносотенцем. й "домострой" до купи.

як там в Румунії. ти хоч мову знаєш? щоб доводити місцевим циганам, що ти такий, як вони :lol:
екзамен по мові здав і присягу на мові прочитав. Але понятно шо не знаю, а за хабаря)) каву заказати зможу) а на більше нащо мені мову знати? :lol:
ти дуже багато розумієш :lol: чорна сотня то Ваші приколяси, мої предки до російської імперії відношення не мають. Прадіди служили в австрійській армії.
До євреїв відношусь рівно, як і до решти. мені шо єврей що поляк що турок чи росіянин значення не має. Не бачу причин ставати на чиюсь сторону в арабоізраельському конфлікті. Нам треба своє робити, для України вигідно щоб почалась справжня війна ізраелю і ірану а не ця бутафорія.
Тоді можно буде говорити про ізраель як нехай не союзника а як про державу з інтересами якої інтереси України частково збігаються.
Але не треба забувати що арабські держави це торгові партнери України. Гроші треба рахувати, а не іти на поводу в ідеологічних штампів, тим більше створених не нами.

а якщо предки не мали відношення до російської імперії, то взагалі незрозумілий цій пієтет перед РПЦ. точніше твій особистий вибір - будь-ласка. але ти якось закидав про віру дідів - тоді в яку ж церкву діди ходили? точніше прадіди, бо за дідів вже радянська влада була 8)

оце головна помилка - чим більше воєн - тим більше проблем. не потрібна нам справжня війна інших, бо це тоді взагалі посилює безлад в світі. нам потрібно, що розвинені країни привели до тями всіх цих хворих на голову диктаторів, й ми повернулися до світу, який живе за правилами win-win. а війни починають невдахи, які навіть в такому світі не можуть забезпечити в державі розвиток - бо насправді саме ці диктатори та їх наближені й грабують ці країни 8)

а у випадку Ізраілю - Ізраіль може існувати, як розвинена країна. а Палестина - ні. й з бетону вони будують не лікарні та школи, а підземні тунелі... я не бачу варіантів що робити, коли хамас як ракова пухлина охопив все суспільство Гази. Ізраіль поки намагається хірургічний варіант. й нагадаю - після звірячого нападу восени 2023.
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 11:42

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Letusrock написав:а що ти розпереживався за Румунію? Боїшся що всі пересічні розбіжуться і доведеться таким диванним потужникам включатись, як кажуть "не словом а ділом".

Хоче розказати які румуни цигани)
поки ми їхні паспорта купляєм а не вони наші пропоную особо не задаватись...

не ми, а ви :lol:

я сенсу в румунському паспорті не бачу. хтось долає труднощі, хтось тікає від них.
шо ти там долаєш?)
Румунський паспорт це можливість євроінтегруватись індивідуально, мене як особь в єс вже взяли, а всім скопом разом з тобою брати не хотять :wink:
Ото ти й завидуєш :lol:
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