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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 11 тра, 2025 11:43
detroytred
Погодьтеся шо команда Трампа зробила колосальну роботу по виявленню справжнього стану справ і реальних позицій сторін. Бо самоусунення байдена від перемовин створило величезне поле для інформаційних спекуляцій Штопаних Гордонів та йому подібних ("ми перемагаємо , " по інсайдам" Путін вже згодний віддати все крім Криму "). У 2022-23 навіть членство а НАТО відкидали в обмін на ордло та Крим, бо вважали що питання тільки в репараціях з боку росії
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 11 тра, 2025 11:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 11:48
fox767676 написав:detroytred
Погодьтеся шо команда Трампа зробила колосальну роботу по виявленню справжнього стану справ і реальних позицій сторін. Бо самоусунення байдена від перемовин створило величезне поле для інформаційних спекуляцій Штопаних Гордонів та йому подібних ("ми перемагаємо , Путін вже згодний віддати все крім Криму ")
Так те, що Трамп єдиний, хто справді хотів зупинки війни (а не Перемог, як кожна з воюючих сторін), і є найбільш зацікавленим в цьому досі, я ніколи не заперечував.
Навпаки, підкреслював, що Трамп і є отим з див, які можуть закінчити війну.
Трамп зробив колосальну роботу...
Чого вартує сьогоднішнє:
- Зе за безумовне РПВ
- пу за перемовини без попердніх умов.
Але. Коли сторони готові платити за свої цілі будь-яку ціну або хоча б одна з них, то ...
Хоча поки дійсно напрямок в бік зближення. Хз, все може бути. Поки шанси є.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 11 тра, 2025 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 11:53
detroytred
Людина ночами не спить , думає за війну та мир, вчора сам зателефонував "рішучим" у Києві, коли у Вашингтоні була глибока ніч
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Додано: Нед 11 тра, 2025 11:58
fox767676 написав:detroytred
Людина ночами не спить , думає за війну та мир, вчора сам зателефонував "рішучим" у Києві, коли у Вашингтоні була глибока ніч
Імхо.
Якщо похід до миру закінчиться безрезультатно, то Трамп перевищить Байдена в допомозі Україні.
Вистрибнути з лижні Байдена та вмити руки він не зможе.
Рішитєльниє налаштовані рішуче))
Якщо...
Не спойоться з Сі. Що малоймовірно, але можливо.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 12:01
Banderlog написав:
Нам треба своє робити, для України вигідно щоб почалась справжня війна ізраелю і ірану а не ця бутафорія.
Не выгодно.
Тогда о сколь-нибудь серьезных поставках вооружений из США придется окончательно забыть. На две серьезные войны их банально не хватит. Да и на одну нашу не хватает.
Проблема в том, что технологически развитые страны сделали ставку на очень технологичное, но невероятно дорогое оружие. Его не получается покупать (производить) в достаточных количествах.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 12:12
Сибарит написав: Banderlog написав:
Нам треба своє робити, для України вигідно щоб почалась справжня війна ізраелю і ірану а не ця бутафорія.
Не выгодно.
Тогда о сколь-нибудь серьезных поставках вооружений из США придется окончательно забыть. На две серьезные войны их банально не хватит. Да и на одну нашу не хватает.
Проблема в том, что технологически развитые страны сделали ставку на очень технологичное, но невероятно дорогое оружие. Его не получается покупать (производить) в достаточных количествах.
Що у другу світову все звелось до випалювання території перед собой (артою та авіацією), що зараз все йде до цього - кабами, дронами і частково артою.
Оте зауваження Залужного про 15-км. смугу смерті.
А це масовість оцих засобів ураження.
От хто зможе перевищити у масовості і більш ефективно сунути цю смугу смерті перед собою, той і переможе.
Образно- хто скоріше противника створить і оволодіє керуванням роєм дронів.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 12:12
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Додано: Нед 11 тра, 2025 12:14
Сибарит написав: Banderlog написав:
Нам треба своє робити, для України вигідно щоб почалась справжня війна ізраелю і ірану а не ця бутафорія.
Не выгодно.
Тогда о сколь-нибудь серьезных поставках вооружений из США придется окончательно забыть. На две серьезные войны их банально не хватит. Да и на одну нашу не хватает.
Проблема в том, что технологически развитые страны сделали ставку на очень технологичное, но невероятно дорогое оружие. Его не получается покупать (производить) в достаточных количествах.
хватає в них всього, вони спецом дають капля по каплі. Якби вони всі ті снаряди що дали за ці 3,5 р дали за рік ми б давно винесли фронт
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Додано: Нед 11 тра, 2025 12:16
Faceless написав:
Навіть не дивлячись, одразу виникло питання. Згідно описів тут кого там заганяти-то? Їх давно всіх повинні були загнати в оту армію. Точніше вже давно загнали.
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Додано: Нед 11 тра, 2025 12:17
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
Хоче розказати які румуни цигани)
поки ми їхні паспорта купляєм а не вони наші пропоную особо не задаватись...
не ми, а ви
я сенсу в румунському паспорті не бачу. хтось долає труднощі, хтось тікає від них.
шо ти там долаєш?)
Румунський паспорт це можливість євроінтегруватись індивідуально, мене як особь в єс вже взяли, а всім скопом разом з тобою брати не хотять
Ото ти й завидуєш
радий за твою особисту євроінтеграцію.
як там "егоїзм призводить до виживання індивіду, а альтруїзм - до виживання виду". тому так, тут ми в різних таборах.
а в ЄС не мене не беруть, це я туди не поспішаю. бо я що тут працюю, що там працював би - тут більш ефективно просто. бо якби не співали тут оду еміграції - еміграція - це тяжка праця, й більше нічого. в когось вийде краще, в когось гірше.
для євроінтеграції - треба вчити мову - а ти щось не надто поспішаєш. який же тут успіх?
тому успіхів . ми якось тут будемо порпатися
а з приводу заздрощів - в мене є набагато успішніші приклади є. заздрість - це стан душі, це не про мене
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