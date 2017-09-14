RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13816138171381813819>
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 11:43

detroytred

Погодьтеся шо команда Трампа зробила колосальну роботу по виявленню справжнього стану справ і реальних позицій сторін. Бо самоусунення байдена від перемовин створило величезне поле для інформаційних спекуляцій Штопаних Гордонів та йому подібних ("ми перемагаємо , " по інсайдам" Путін вже згодний віддати все крім Криму "). У 2022-23 навіть членство а НАТО відкидали в обмін на ордло та Крим, бо вважали що питання тільки в репараціях з боку росії
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 11 тра, 2025 11:49, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3589
З нами з: 13.06.20
Подякував: 400 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 11:48

  fox767676 написав:detroytred

Погодьтеся шо команда Трампа зробила колосальну роботу по виявленню справжнього стану справ і реальних позицій сторін. Бо самоусунення байдена від перемовин створило величезне поле для інформаційних спекуляцій Штопаних Гордонів та йому подібних ("ми перемагаємо , Путін вже згодний віддати все крім Криму ")

Так те, що Трамп єдиний, хто справді хотів зупинки війни (а не Перемог, як кожна з воюючих сторін), і є найбільш зацікавленим в цьому досі, я ніколи не заперечував.
Навпаки, підкреслював, що Трамп і є отим з див, які можуть закінчити війну.

Трамп зробив колосальну роботу...
Чого вартує сьогоднішнє:
- Зе за безумовне РПВ
- пу за перемовини без попердніх умов.

Але. Коли сторони готові платити за свої цілі будь-яку ціну або хоча б одна з них, то ...

Хоча поки дійсно напрямок в бік зближення. Хз, все може бути. Поки шанси є.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 11 тра, 2025 11:53, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 24315
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 11:53

detroytred

Людина ночами не спить , думає за війну та мир, вчора сам зателефонував "рішучим" у Києві, коли у Вашингтоні була глибока ніч
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3589
З нами з: 13.06.20
Подякував: 400 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 11:58

  fox767676 написав:detroytred

Людина ночами не спить , думає за війну та мир, вчора сам зателефонував "рішучим" у Києві, коли у Вашингтоні була глибока ніч

Імхо.
Якщо похід до миру закінчиться безрезультатно, то Трамп перевищить Байдена в допомозі Україні.
Вистрибнути з лижні Байдена та вмити руки він не зможе.
Рішитєльниє налаштовані рішуче))

Якщо...
Не спойоться з Сі. Що малоймовірно, але можливо.
detroytred
 
Повідомлень: 24315
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 12:01

  Banderlog написав:Нам треба своє робити, для України вигідно щоб почалась справжня війна ізраелю і ірану а не ця бутафорія.

Не выгодно.
Тогда о сколь-нибудь серьезных поставках вооружений из США придется окончательно забыть. На две серьезные войны их банально не хватит. Да и на одну нашу не хватает.
Проблема в том, что технологически развитые страны сделали ставку на очень технологичное, но невероятно дорогое оружие. Его не получается покупать (производить) в достаточных количествах.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8178
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6430 раз.
Подякували: 21508 раз.
 
Профіль
 
130
82
38
2
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 12:12

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:Нам треба своє робити, для України вигідно щоб почалась справжня війна ізраелю і ірану а не ця бутафорія.

Не выгодно.
Тогда о сколь-нибудь серьезных поставках вооружений из США придется окончательно забыть. На две серьезные войны их банально не хватит. Да и на одну нашу не хватает.
Проблема в том, что технологически развитые страны сделали ставку на очень технологичное, но невероятно дорогое оружие. Его не получается покупать (производить) в достаточных количествах.

Що у другу світову все звелось до випалювання території перед собой (артою та авіацією), що зараз все йде до цього - кабами, дронами і частково артою.
Оте зауваження Залужного про 15-км. смугу смерті.
А це масовість оцих засобів ураження.

От хто зможе перевищити у масовості і більш ефективно сунути цю смугу смерті перед собою, той і переможе.
Образно- хто скоріше противника створить і оволодіє керуванням роєм дронів.
detroytred
 
Повідомлень: 24315
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 12:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36085
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1486 раз.
Подякували: 8193 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 12:14

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:Нам треба своє робити, для України вигідно щоб почалась справжня війна ізраелю і ірану а не ця бутафорія.

Не выгодно.
Тогда о сколь-нибудь серьезных поставках вооружений из США придется окончательно забыть. На две серьезные войны их банально не хватит. Да и на одну нашу не хватает.
Проблема в том, что технологически развитые страны сделали ставку на очень технологичное, но невероятно дорогое оружие. Его не получается покупать (производить) в достаточных количествах.
хватає в них всього, вони спецом дають капля по каплі. Якби вони всі ті снаряди що дали за ці 3,5 р дали за рік ми б давно винесли фронт
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2654
З нами з: 24.06.14
Подякував: 109 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 12:16

  Faceless написав:

Навіть не дивлячись, одразу виникло питання. Згідно описів тут кого там заганяти-то? Їх давно всіх повинні були загнати в оту армію. Точніше вже давно загнали.
detroytred
 
Повідомлень: 24315
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 12:17

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:Хоче розказати які румуни цигани)
поки ми їхні паспорта купляєм а не вони наші пропоную особо не задаватись...

не ми, а ви

я сенсу в румунському паспорті не бачу. хтось долає труднощі, хтось тікає від них.
шо ти там долаєш?)
Румунський паспорт це можливість євроінтегруватись індивідуально, мене як особь в єс вже взяли, а всім скопом разом з тобою брати не хотять :wink:
Ото ти й завидуєш

радий за твою особисту євроінтеграцію. 8) як там "егоїзм призводить до виживання індивіду, а альтруїзм - до виживання виду". тому так, тут ми в різних таборах.

а в ЄС не мене не беруть, це я туди не поспішаю. бо я що тут працюю, що там працював би - тут більш ефективно просто. бо якби не співали тут оду еміграції - еміграція - це тяжка праця, й більше нічого. в когось вийде краще, в когось гірше.

для євроінтеграції - треба вчити мову - а ти щось не надто поспішаєш. який же тут успіх? ;) тому успіхів . ми якось тут будемо порпатися 8)

а з приводу заздрощів - в мене є набагато успішніші приклади є. заздрість - це стан душі, це не про мене :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8752
З нами з: 29.09.19
Подякував: 750 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 13816138171381813819>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tester3373 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 97882
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 273955
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 927369
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (3976)
11.05.2025 11:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.